Neue Plattform macht die Suche nach der passenden Tauchsafari deutlich einfacher

Tauchsafaris finden und buchen war noch nie so einfach. tourmare startet neuen Online-Vergleich und Buchungs-Shop für Tauchsafaris weltweit.

Spezialreiseveranstalter tourmare digitalisiert die Suche und Reservierung von Tauchsafaris und bietet Tauchern einen einfachen, zentralen und qualitativ hochwertigen Vergleich tausender Termine weltweit.

Die Suche nach der passenden Tauchsafari war für viele Taucher bislang zeitaufwendig und unübersichtlich. Unterschiedliche Anbieter, schwer vergleichbare Leistungen und oft nur auf Anfrage verfügbare Plätze erschwerten die Reiseplanung. Mit der neuen Plattform https://liveaboard.tourmare.de bringt der deutsche Spezialreiseveranstalter tourmare nun erstmals tausende Tauchsafari-Termine weltweit auf einer zentralen Buchungsplattform zusammen.

Tauchsafaris boomen, die Planung bleibt komplex

Tauchsafaris gehören für viele Taucher zu den eindrucksvollsten Reiseerlebnissen überhaupt. Gleichzeitig ist die Planung häufig aufwendig. Informationen zu Schiffen, Routen, Terminen, Kabinen, Preisen und Voraussetzungen sind oft über zahlreiche Anbieter verteilt.

„Viele Taucher verbringen Stunden mit Recherche oder senden mehrere Anfragen an verschiedene Anbieter, bevor sie eine passende Reise finden“, erklärt Gründerin und Geschäftsführerin Ruth Dalemans-Posor.

Smarte Filter und schnelle Reservierung statt E-Mail-Pingpong

Die neue Plattform ermöglicht die Suche nach:

* Destination

* Reisezeitraum

* Schiff

* Route

* Kabinenkategorie

* Taucherfahrung

* Preis

* uvm.

Darüber hinaus können Verfügbarkeiten und Preise direkt eingesehen und Kabinen online reserviert werden.

tourmare legt den Fokus auf Qualität

Zusätzlich kennzeichnet tourmare ausgewählte Partner mit dem Label „Selection“. Die Auszeichnung erhalten Anbieter, die sich durch besonders hohe Servicequalität, Kundenzufriedenheit und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnen.

Alle Partner für Tauchsafaris werden persönlich anhand von strengen Qualitäts- und Sicherheitsmerkmalen für Reisende und für die Natur ausgewählt.

Nachhaltigkeit muss sichtbar gemacht werden

Tauchsafaris hinterlassen – wie die meisten Reisen – einen Fußabdruck in der Natur. Das steht außer Frage. Es gibt jedoch Anbieter, die sich durch besonderes Engagement bei ihren Reisen auszeichnen. Dafür gibt es die tourmare greenline.

Mit der Kennzeichnung „greenline“ hebt tourmare Reisen hervor, die besondere Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Dazu gehören unter anderem Maßnahmen zum Schutz mariner Ökosysteme, Unterstützung lokaler Gemeinschaften und ressourcenschonende Betriebsmodelle. Der Verzicht auf Plastik, die Nutzung von teureren Bio-Treibstoffen oder die Unterstützung von Meeresschutzprojekten und -organisationen in den Zielregionen sind hier positive Beispiele.

„Nachhaltigkeit ist bereits seit Jahren ein fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie und wird konsequent weiter ausgebaut.“ unterstreicht Enna Schumacher, Gründerin und Geschäftsführerin tourmare, diese Initiativen.

Individualisierung gewinnt an Bedeutung

Immer mehr Taucher suchen gezielt nach Reisen, die zu ihrem Erfahrungsniveau, ihren Interessen und ihrem Reisebudget passen. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach spezialisierten Reiseangeboten sowie nachhaltigen Reiseformen.

Mit der neuen Plattform reagiert tourmare auf diese Entwicklung und schafft mehr Transparenz im internationalen Tauchsafari-Markt.

„Tauchsafaris gehören zu den faszinierendsten Reiseformen für Taucher überhaupt. Gleichzeitig war die Suche nach der passenden Reise oft unnötig kompliziert. Unser Ziel war es, einen Ort zu schaffen, an dem Taucher weltweit passende Safaris schnell finden, vergleichen und unverbindlich reservieren können.“ Holger Stollenwerk, Geschäftsführer.

tourmare bleibt den eigenen Wurzeln dabei treu: Kunden, die eine individuelle Beratung hinsichtlich ihrer Taucherfahrung, dem idealen Reisezeitraum, Anschlussaufenthalten oder der An-/Abreise benötigen, wird eine umfassende, kostenfreie Reiseberatung angeboten.

Jetzt Safari-Shop entdecken: https://liveaboard.tourmare.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tourmare Reisen GmbH & Co. KG

Herr Holger Stollenwerk

Deisterstr. 17a

30449 Hannover

Deutschland

fon ..: 015122311716

web ..: https://www.tourmare.de

email : stollenwerk@tourmare.de

tourmare zählt seit 1994 zu den führenden Spezialveranstaltern für Tauchreisen und Tauchsafaris im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen vermittelt und veranstaltet Reisen zu den besten Tauchdestinationen weltweit und kombiniert persönliche Fachberatung mit moderner Buchungstechnologie.

Insgesamt 8 Mitarbeiter engagieren sich aus Hannover für jährlich mehr als 1.700 Reisende auf etwa 1.000 Reisen.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung, einem sorgfältig kuratierten Portfolio und engem Kontakt zu Partnern vor Ort unterstützt tourmare Taucher dabei, die passende Reise für ihre individuellen Ansprüche zu finden. Von der entspannten Tauchreise bis zur anspruchsvollen Tauchsafari in den entlegensten Regionen der Welt.

Der Schutz der Meere spielt dabei eine wichtige Rolle. Mit der greenline-Kennzeichnung macht tourmare nachhaltige Reiseangebote und engagierte Partner sichtbar, die sich aktiv für den Erhalt mariner Ökosysteme einsetzen.

Pressekontakt:

tourmare Reisen GmbH & Co. KG

Herr Holger Stollenwerk

Deisterstr. 17a

30449 Hannover

fon ..: 015122311716

email : stollenwerk@tourmare.de

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