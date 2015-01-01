YuboFiT® Sommertee-Edition: Fruchtige Sommer-Teemischung (Foto: YuboFiT®)

Pünktlich zur heißen Jahreszeit launcht die YuboFiT® Bio Manufaktur eine große Sommertee-Edition – fruchtige Bio-Tees als Private Label, komplett individuell brandbar von der Dose bis zum Beutel.

Sonnige Genussmomente für Körper und Seele – unter diesem Motto präsentiert die YuboFiT® Tee Manufaktur ihre neue, große Sommertee-Edition. Rechtzeitig zur heißen Jahreszeit erweitert der Hersteller und Großhändler sein Sortiment um erfrischende Kreationen, die genau den Geschmack des Sommers treffen: leicht, fruchtig, exotisch.

Im Mittelpunkt stehen drei Sommerwelten. Die exotischen Früchtetees bestehen zu 100 % aus echten Früchten, Blüten und Kräutern – ganz ohne künstliche Zusätze, koffeinfrei und für jede Tageszeit geeignet. Von Mango und Drachenfrucht über Waldbeere bis Blutorange lassen sie sich heiß genießen oder im Sommer als erfrischender Eistee aufgießen. Die neuen Cold Brew Tees sind speziell für die kalte Zubereitung gemacht und sorgen mit Sorten wie Wassermelone-Limette-Kokos, Pink Grapefruit oder Süßer Pfirsich für unkomplizierte Erfrischung an heißen Tagen. Und für alle, die auch im Sommer auf Balance setzen, runden funktionale Wellness-, Fitness- und Sport-Tees das Programm ab – von Detox bis Energy.

Das eigentliche Highlight der Edition liegt jedoch in der Veredelung: Bei YuboFiT® lässt sich jeder Tee zu einer echten Eigenmarke machen. Unternehmen, Online-Shops, Gastronomie und Händler erhalten die Tees als Private Label oder White Label – mit vollständig individualisierbaren Verpackungen. Möglich sind frei gestaltbare Etiketten auf Vorder- und Rückseite sowie unterschiedlichste Verpackungsformen nach Kundenwunsch: edle Metalldosen, hochwertige Schachteln, nachhaltige Kraftpapierbeutel oder kompostierbare Zellglasbeutel. So wird aus einer Teemischung ein durchgängiges Markenerlebnis – passend zu Design, Werten und Zielgruppe des Kunden.

Als Bio Manufaktur setzt YuboFiT® dabei auf höchste Qualität: sorgfältig geprüfte, schadstofffreie Rohstoffe, auf Wunsch zertifiziert biologisch und fair gehandelt, sowie nachhaltige Produktion. Vom ersten Konzept über die Rezepturentwicklung und Musterproduktion bis hin zu Verpackungsdesign und Logistik begleitet die Manufaktur ihre Kunden durch den gesamten Prozess – flexibel bereits ab kleinen Abnahmemengen und inklusive Dropshipping-Option für Online-Shops.

Interessierte Unternehmen können sich ab sofort beraten lassen und ihr individuelles Angebot zur Sommertee-Edition anfordern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

YuboFiT® Bio Tee-Manufaktur – Eine Marke der foxx-merch Marketing und Vertriebs GmbH

Frau Dagmar Seebo

Hansering 106

31141 Hildesheim

Deutschland

fon ..: 05121 93483-39

web ..: https://www.yubofit.com

email : mail@yubofit.com

Die YuboFiT® Tee-Manufaktur ist Hersteller und Großhändler für hochwertige Tee-Mischungen, Kräutermischungen und natürliche Lebensmittel – mit Spezialisierung auf Private Label, White Label und Werbetee. Als Bio Manufaktur entwickelt, produziert und verpackt YuboFiT® individuelle Tee-Kreationen direkt vom Hersteller, von der Rezepturentwicklung über die Auswahl zertifizierter Bio-Rohstoffe bis hin zu nachhaltiger Verpackung und Logistik.

Unternehmen, Online-Shops, Gastronomie und Händler erhalten ihre eigene Tee-Marke mit individuell gestaltbaren Verpackungen – von Dosen über Schachteln bis hin zu Beuteln, jeweils mit eigenem Etikett und Branding nach Kundenwunsch. Bereits ab kleinen Abnahmemengen begleitet YuboFiT® seine Kunden durch den gesamten Prozess.

YuboFiT® Bio Tee-Manufaktur ist eine Marke der foxx-merch Marketing und Vertriebs GmbH mit Sitz in Hildesheim.

Pressekontakt:

YuboFiT® Bio Tee-Manufaktur – Eine Marke der foxx-merch Marketing und Vertriebs GmbH

Frau Dagmar Seebo

Hansering 106

31141 Hildesheim

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email : mail@yubofit.com

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