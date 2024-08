Neue theologische Bücher im Programm des massel Verlags

Der massel Verlag erweitert sein Programm um theologische Bücher: Entdecken Sie Bruno Albers „Die Freude der ganzen Erde“ und Eva Urbans „War da was?“ – spannende Einblicke in Geschichte und Glauben!

München, 8. August 2024 – Der unabhängige massel Verlag freut sich, die Erweiterung seines Programms um eine Reihe von hochwertigen theologischen Büchern und ausgezeichneten Dokumentarfilmen bekannt zu geben. Ab sofort können Kunden im massel Shop eine sorgfältig kuratierte Auswahl an Werken zu Themen wie Volk Gottes, Christentum, Judentum, Kirchengeschichte, Ikonografie und Antijudaismus entdecken.

Neue Veröffentlichungen:

„Die Freude der ganzen Erde: Eine ikonografische Spurensuche“ von Bruno Alber

Der Titel „Die Freude der ganzen Erde“ erschließt sich dem Leser erst allmählich. Oberflächlich betrachtet drehen sich die 18 Bildbetrachtungen dieser „ikonografischen Spurensuche“ um ein meist dunkles Kapitel der europäischen Geschichte – das Verhältnis zwischen Juden und Christen und wie sich dieses in der Ikonografie widerspiegelt.

Bruno Alber nimmt den Leser mit auf eine lange Reise, die zu bildlichen Darstellungen führt, die das ungelöste Zusammenleben von Juden und Christen behandeln. Die Tour geht quer durch verschiedene Zeiten und Gegenden, von der Spätantike bis ins Heute und von Konstantinopel bis Los Angeles. Verschiedene Objekte werden im Buch miteinander verglichen, die sich im wirklichen Leben nie begegnet waren, und legen sich nun gegenseitig aus. Einzelwerke müssen sich Fragen stellen lassen, die sie bisher nicht kannten, um neue Seiten offenzulegen.

Der Text ist in einer verständlichen Sprache geschrieben und vermeidet weitgehend Fachjargon, sodass sowohl Spezialisten als auch Laien angesprochen werden. Wenn Fachausdrücke unvermeidlich sind, werden sie im Text oder in Fußnoten erläutert. Insgesamt 134 Abbildungen bereichern das Buch und machen das Lesen zu einer Augenweide. Das großformatige Buch sowie das gelungene Layout von Oliver Buchmüller erhöhen diesen Hingucker.

Weder bilden Text und Bild ein zusammenhängendes Lexikon, noch geben sie einen Gesamtüberblick. Sie werfen lediglich Schlaglichter auf einzelne Momente der tragischen jüdisch-christlichen Thematik: Momente der Trennung, der Verachtung, ja des Hasses, aber auch der gegenseitigen Hochachtung und des dennoch nicht Zueinanderfinden-Könnens. Dem aufmerksamen Leser entsteht so ein neues Bild tieferer Zusammengehörigkeit.

Über den Autor:

Bruno Alber wurde am 25. August 1944 in Ried im Innkreis (Oberösterreich) geboren. Nach einer Ausbildung zum Kunsterzieher an der Kunstakademie München und einem begleitenden Studium der Kunstgeschichte unterrichtete er 43 Jahre lang an verschiedenen Gymnasien. Nach seiner Pensionierung 2011 arbeitete er 10 Jahre lang als kunstgeschichtlicher Berater am Fernstudium des Lehrstuhls „Teologia del Popolo di Dio“ an der Lateran-Universität in Rom.

Rezension:

»Bruno Alber ist ein bekannter und erfahrener Kunsterzieher. Ihm ist mit diesem Buch ein bemerkenswerter Beitrag zum Thema „Antijudaismus“ gelungen. Also zu einem Thema, das in unseren Tagen neue und erschreckende Aktualität gewinnt. Vielfach unbekannte Einsichten und Bildwelten entfalten sich in 18 „Betrachtungen“ vor den Augen der Leser. Dieser Autor weiß, dass sich uns die abendländische Bildwelt ohne Theologie niemals erschließen wird.« – Prof. Dr. Gerhard Lohfink

Buchdetails:

Titel: Die Freude der ganzen Erde

Autor: Bruno Alber

Erscheinungsjahr: 2023

Softcover: 152 Seiten

Sprache: Deutsch

ISBN: 9783000755040

Preis: 38,00 EUR inkl. 7% MwSt, versandkostenfrei

Lieferzeit: 3-5 Tage

„War da was? Kirchengeschichte(n) seit Abraham – Überraschungen und Chancen“ von Eva Urban

Die erlebte kirchliche Wirklichkeit ist für viele Menschen zutiefst enttäuschend, ja verstörend. Biblische Texte erscheinen oft fremd und unverständlich. Lohnt sich die Frage nach dem Glauben im 21. Jahrhundert überhaupt noch? Ja, sie lohnt sich, ist Eva Urban überzeugt. In „War da was?“ erzählt sie die Geschichte der Kirche von den Anfängen des Volkes Israels bis in die Gegenwart. Ohne Beschönigungen und mit überraschenden Details hilft sie, das Wesentliche am christlichen Glauben und an der Kirche wiederzufinden.

Über die Autorin:

Eva Urban, Jahrgang 1960, verheiratet, zwei erwachsene Kinder, erhielt den Anstoß für dieses Buch durch Gespräche mit ihren Kindern und anderen katholisch aufgewachsenen Menschen, die den Glauben, wie sie ihn erlebt haben, nicht übernehmen konnten. Nach vielen Jahren des Engagements in der Katholischen Kirche und intensiver theologischer Studien möchte sie ihre faszinierende Perspektive teilen.

Leserstimmen:

»Der Schreibstil ist wunderbar klar und verständlich. Der verwendete Ansatz zum ,Wahrheitsgehalt‘ der Schrift ist sympathisch und realistisch. Dieses Buch ist ein wichtiges Werk für Enttäuschte und Zweifelnde.« – C. N.

»Eva Urban beschreibt leichtfüßig, spannend und theologisch präzise den Kern der Sache. Dieses Buch gehört zum allgemeinbildenden Grundwissen über die Bibel.« – H. N.

Buchdetails:

Titel: War da was? Kirchengeschichte(n) seit Abraham – Überraschungen und Chancen

Autor: Eva Urban

Erscheinungsjahr: 2023

Hardcover: 160 Seiten

Sprache: Deutsch

ISBN: 9783948576080

Preis: 18,00 EUR inkl. 7% MwSt, versandkostenfrei

Lieferzeit: 3-5 Tage

Über den massel Verlag:

Der massel Verlag ist bekannt für seine Hingabe zur Förderung und Veröffentlichung von Werken, die sowohl intellektuell anspruchsvoll als auch kulturell bereichernd sind. Mit der Erweiterung seines Programms um theologische Bücher und Dokumentarfilme setzt der massel Verlag seine Mission fort, besonders wertvollen Büchern und Filmen eine Plattform zu bieten und die literarische und intellektuelle Landschaft zu bereichern.

