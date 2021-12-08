Neue Wirtschaftlichkeitsstudie zeigt erhebliches Wertpotenzial!

São Jorge modelliert 532,5 Mio. US-Dollar Nachsteuer-NPV, La Mina rund 1,0 Mrd. US-Dollar. Dazu kommen rund 185 Mio. US-Dollar Barmitteln und börsennotierten Beteiligungen sowie laufende…

…Bohr- und Entwicklungsprogramme.

Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels · Original-Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung (Original): 01.08.2026, 9:18 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung ·

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

In einem volatilen Goldmarkt gewinnen Unternehmen an Profil, die große Ressourcen mit belastbaren technischen Studien, ausreichender Finanzierung und klaren Entwicklungsschritten verbinden. Entscheidend ist dabei nicht allein die Zahl der Unzen, sondern ob sich Projekte unter nachvollziehbaren Annahmen konzeptionell zu Minen entwickeln lassen.

Genau hier setzt GoldMining Inc. (WKN: A2DHZ0) an. Das Unternehmen kontrolliert ein breit diversifiziertes Gold- und Gold-Kupfer-Portfolio in Nord- und Südamerika. Nach Unternehmensangaben umfasst die globale Ressourcengrundlage rund 13,1 Mio. Unzen Goldäquivalent in den Kategorien „Measured & Indicated“ sowie weitere 9,0 Mio. Unzen Goldäquivalent in der Kategorie „Inferred“. Mit zwei im Jahr 2026 veröffentlichten PEAs rückt nun zunehmend die konkrete Projektentwicklung in den Vordergrund.

São Jorge: Hoher Projektwert bei überschaubarem Startkapital

Am 22. Juli 2026 reichte GoldMining (WKN: A2DHZ0) den technischen Bericht für São Jorge ein. Der Bericht trägt den Stichtag 9. Juni 2026 und dokumentiert die zuvor veröffentlichte vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie nach NI 43-101. Damit liegt erstmals ein konzeptioneller wirtschaftlicher Rahmen für São Jorge vor. Im Basisszenario mit einem angenommenen Goldpreis von 3.500 US-Dollar je Unze modelliert die PEA einen Nachsteuer-Kapitalwert (NPV 5 %) von 532,5 Mio. US-Dollar, einen internen Zinsfuß von 42,4 % und eine Amortisationszeit von rund 2,8 Jahren. Diese Kennzahlen sind…

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Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die vorstehenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

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Quellen: GoldMining Inc.: „GoldMining Files PEA Technical Report for its São Jorge Project, Brazil“, 22.07.2026; „GoldMining Issues Mid-Year 2026 Shareholder Update“, 25.06.2026; „GoldMining Announces Positive PEA Highlighting $532 Million After-Tax NPV and 42% IRR at its São Jorge Project, Brazil“, 11.06.2026; „GoldMining Files PEA Technical Report for its La Mina Project, Colombia“, 08.06.2026; aktuelle Unternehmenspräsentation und globaler Ressourcenüberblick; SRC-Rohstoff-Reports; eigene Recherche und qualitative Einordnung. Intro-Bild: Symbolbild, KI-generiert.

Dieser Werbeartikel wurde am 29.07.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

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Methodik/Annahmen: Grundlage sind Unternehmensmeldungen, der São-Jorge-Bericht mit Stichtag 09.06.2026, der La-Mina-Bericht mit Stichtag 22.04.2026, Unternehmenspräsentationen, Finanzberichte und qualitative Einordnungen. Es wurden keine eigenen Ressourcen-, Kurs- oder Wirtschaftlichkeitsmodelle erstellt. Kennzahlen wie NPV, IRR, Amortisationszeit, AISC, Kapitalbedarf und Produktionsprofile wurden aus den Unternehmensangaben übernommen und nicht eigenständig technisch verifiziert. Die wissenschaftlichen und technischen Angaben der zugrunde liegenden Unternehmensmeldungen wurden von Imola Götz, M.Sc., P.Eng., F.E.C., Vice President Project Development bei GoldMining und qualifizierte Person nach NI 43-101, geprüft und genehmigt.

PEA-/Ressourcenhinweis nach NI 43-101/S-K 1300: Vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudien sind konzeptionell und vorläufig. Die São-Jorge- und La-Mina-PEAs enthalten abgeleitete Mineralressourcen, die geologisch als zu spekulativ gelten, um wirtschaftliche Erwägungen anzuwenden, die eine Einstufung als Mineralreserven erlauben würden. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbaubarkeit. Es besteht keine Gewissheit, dass modellierte PEA-Ergebnisse, Produktionsprofile, Kosten, Kapitalwerte, Zeitpläne oder Metallpreise realisiert werden. Projekt-NPVs sind keine Unternehmensbewertungen und dürfen nicht ohne Berücksichtigung von Eigentumsanteilen, Kapitalbedarf, Steuern, Zeitwert, Entwicklungsrisiken und unterschiedlichen Annahmen addiert werden.

Wesentliche Chancen und Risiken: Chancen ergeben sich aus Studien- und Genehmigungsfortschritten, erfolgreichen Bohrprogrammen, steigenden Rohstoffpreisen, möglichen Transaktionen und einer Neubewertung des Portfolios und der strategischen Beteiligungen. Wesentliche Risiken sind u. a. Rohstoffpreis- und Währungsschwankungen, sinkende Werte börsennotierter Beteiligungen, geringe Liquidität, Kursvolatilität, Explorations-, Ressourcen-, Studien-, Genehmigungs-, Finanzierungs-, Bau-, Betriebs-, ESG-, Länder- und Standortfaktoren sowie Verwässerung. Nebenwerte sowie Explorations- und Entwicklungsunternehmen sind hochspekulativ; ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / Delegierte Verordnung (EU) 2016/958 / § 85 WpHG sowie freiwillige Orientierung an § 86 WpHG: SRC ist eine Schweizer Gesellschaft und nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt. Diese Veröffentlichung orientiert sich freiwillig an den Offenlegungsstandards für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen, soweit auf eine werbliche Marketingmitteilung übertragbar. Sofern eine Weiterverbreitung in Deutschland durch anzeigepflichtige Ersteller/Verbreiter erfolgt oder der Inhalt rechtlich als Anlageempfehlung qualifiziert wird, sind die jeweils einschlägigen Pflichten gesondert zu prüfen und einzuhalten.

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