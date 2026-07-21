Kupferpreis trotz Kupferüberschuss stark

Es ist die langfristig wachsende Nachfrage nach dem Konjunkturindikator Kupfer, die trotz einem aktuellen Überschuss den Preis stärkt.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Mogotes Metals Inc. und Blue Moon Metals Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 01.08.2026, 10:15 Uhr Zürich/Berlin ·

Laut den neuesten Zahlen der International Copper Study Group in ihrem Copper Bulletin vom Juli weist die vorläufige weltweite Bilanz für raffiniertes Kupfer für die ersten fünf Monate des laufenden Jahres einen Überschuss von 221.000 Tonnen aus. Die Wirtschafts- und Energiekrise, die der USA-Iran-Krieg ausgelöst hat, konnte einen leichten Anstieg des Kupferpreises nicht verhindern. Denn zum einen wächst die Nachfrage und zum anderen ist das Angebot knapp. Ein Analyst der Schweizer Großbank UBS, Dominic Schnider, geht für das gesamte Jahr 2026 von einer Unterversorgung auf dem Kupfermarkt von rund 520.000 Tonnen Kupfer aus.

Immer noch beherrschen bestimmte Risiken den Kupfermarkt. Dies sind die Gefahr von US-Zöllen sowie die Knappheit von Schwefelsäure. Für Bergbaugesellschaften wie beispielsweise Rio Tinto führten gestiegene Rohstoffpreise, wie etwa beim Kupfer, zu deutlich höheren Gewinnen. Und das knappe Angebot zeigt sich in der globalen Kupferminenproduktion, die in den ersten fünf Monaten 2026 um 1,6 Prozent zurückging. Geschuldet ist dieser Rückgang der chilenischen Minenproduktion und dem Produktionsrückgang im Kongo und in Indonesien.

Gemäß Untersuchungen der Internationalen Copper Study Group deuten die Daten wohl daraufhin, dass der weltweite Verbrauch an raffiniertem Kupfer in den ersten fünf Monaten 2026 um 2,2 Prozent nach oben gegangen ist. Aus globaler Sicht stieg der Verbrauch ohne China um etwa ein Prozent, während die Nachfrage in China um geschätzte drei Prozent gestiegen ist. Der Anteil Chinas am globalen Verbrauch von raffiniertem Kupfer liegt übrigens bei rund 59 Prozent.

Mogotes Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mogotes-metals-inc/ – befindet sich im Explorations- und Erschließungsstadium und besitzt Projekte mit Kupfer, Silber und Gold im aussichtsreichen Vicuña-Distrikt in Argentinien und Chile. Besonders aussichtsreich erscheint das Kuper-Projekt Filo Sur (Argentinien), wo derzeitig Bohrgeräte im Einsatz sind. Schöne Bohrergebnisse konnten bereits veröffentlicht werden. Bei den jüngsten Bohrergebnissen wurde neben Kupfer, Gold und Silber auch Molybdän gefunden. Im Bohrkern waren die guten Ergebnisse auf einer niedrigen Tiefe von 108 Metern zu erkennen. Rio Tinto Exploration Canada hat durch ein strategisches Investment in Mogotes Metals das Potenzial von Filo Sur bestätigt.

Blue Moon Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/blue-moon-metals-inc/ – besitzt fünf polymetallische Brownfield-Projekte, in Norwegen das Kupfer-Gold-Silber-Projekt Nussir sowie das Kupfer-Zink-Gold-Silber-Projekt NSG. In den USA liegen das Zink-Gold-Silber-Kupfer-Projekt Blue Moon und das Wolfram-Molybdän-Projekt Springer (bereits weitgehend genehmigt) sowie das Germanium-Gallium-Kupfer-Projekt Apex. Alle Projekte liegen günstig und verfügen über eine bestehende Infrastruktur. Beim Nussir-Projekt ist die Investitionsentscheidung zum Bau gefallen.

Aktuelle Unternehmensinformationen von Mogotes Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mogotes-metals-inc/ -) und Blue Moon Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/blue-moon-metals-inc/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Batteriemetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2026-03/.

Quellen: Blue Moon Metals, Mogotes Metals,

https://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/devisen-rohstoffe/industriemetalle-kupferpreis-stabil-trotz-irankrise-das-sind-die-gruende/100241563.html;

https://www.onvista.de/news/2026/07-29-bergbaukonzern-rio-tinto-steigert-gewinn-deutlich-kupferpreis-hilft-0-10-26537095;

https://icsg.org/download/2026-07-21-monthly-press-release/?wpdmdl=9319&refresh=6a6b13885ed1c1785402248;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2026-03/.

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