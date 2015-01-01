Gold faktisch als globale Reservewährung

Gold dient seit mehr als 5000 Jahren als bedeutendste Geldform. Weltweit wird es praktisch überall akzeptiert.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von GoGold Resources Inc. und Banyan Gold Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 31.07.2026, 15:10 Uhr Zürich/Berlin

Nach dem großen Abwärtstrend braucht Gold gemäß den Charttechnikern eine Art Initialzündung, um preislich wieder nach oben angetrieben zu werden. Seit Ende Juni hat sich im Bereich des zentralen Abwärtsziels bei 3.960 US-Dollar je Feinunze ein Konsolidierungsdreieck ausgebildet. Diese Dreiecksformation könnte den Abwärtstrend bremsen. Nötig für einen höheren Goldpreis sei ein Anstieg über 4.094 und 4.159 US-Dollar. Beim Silber sehen Charttechniker einen Widerstand bei 58,98 US-Dollar je Feinunze. Sollte der Silberpreis das letzte deutliche Hoch bei 60,87 US-Dollar erreichen, dann stehen die Chancen gut für höhere Preise.

Dass Gold nun den Status einer globalen Reservewährung hat, ist nicht zuletzt den Zentralbanken geschuldet. Diese haben in den letzten Jahren rund 1.000 Tonnen Gold jährlich zugekauft. Dazu kommen vermutlich noch große Mengen Gold, die nicht gemeldet werden. Gold überzeugt durch seine Historie, es ist dauerhaft, transportabel, im Angebot begrenzt, teilbar und vor allem im Gegensatz zu Papierwährungen ist es wertstabil.

Experten gehen davon aus, dass der Goldmarkt nicht mehr so sehr von Zinsentscheidungen beeinflusst wird. Jetzt ist es ja nicht nur der Konflikt um die Straße von Hormus, sondern auch die Entwicklung im Roten Meer gibt Anlass zu Sorgen. Auch die Anleiherenditen sind gestiegen und der US-Dollar ist stärker geworden. Der Preis des Edelmetalls besitzt trotz diverser Turbulenzen eine gewisse Stärke und Gold bleibt ein attraktives Investment.

Banyan Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/banyan-gold-corp/ – besitzt im Yukon neben anderen Projekten das Flaggschiffprojekt AurMac, es umfasst 303 Quadratkilometer, profitiert von einer hervorragenden Infrastruktur und glänzt mit sehr guten Bohrergebnissen. Aktuell konnten weitere hochgradige Gold-Mineralisierungen ausgemacht werden. Rund 25 Kilometer westlich des AurMac-Gebietes konnte jetzt sogar sichtbares Gold in einer neu identifizierten Zone gefunden werden. Eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung wird voraussichtlich im vierten Quartal 2026 kommen.

GoGold Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gogold-resources-inc/ -, schuldenfrei, produziert Gold und Silber in Mexiko. Im dritten Quartal wurden 268.673 Unzen Silber, 3.036 Unzen Gold sowie 88 Tonnen Kupfer und 116 Tonnen Zink produziert, damit insgesamt 477.464 Unzen Silberäquivalent. Das sind 21 Prozent mehr als im zweiten Quartal. Das Parral-Tailings-Projekt liegt im Bundesstaat Chihuahua. Beim fortgeschrittenen Untertagebauprojekt Los Ricos South wurden alle nötigen Zulassungen und Genehmigungen für den Bau der Untertagemine erteilt. Mit den laufenden Einnahmen können Los Ricos North und Los Ricos South bestens entwickelt werden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Banyan Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/banyan-gold-corp/ -) und GoGold Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gogold-resources-inc/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

Quellen: GoGold Resources, Banyan Gold,

https://derivate.bnpparibas.com/daily-edelmetall?utm_source=finanzen.net&utm_medium=content&utm_content=daily_edelmetall&utm_campaign=news-finanzen.net-Emittenten_Chartanalyse;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

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