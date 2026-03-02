U.S. GoldMining: 6.000 Bohrmeter zielen auf den nächsten Porphyrfund!

Die ,Whistler-PEA‘ liefert 2,04 Mrd. USD Nachsteuer-NPV. Jetzt testet ein voll finanziertes 6.000-Meter-Programm acht bis zehn Top-Ziele – erste Ergebnisse werden bis Ende Q3 erwartet.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von U.S. GoldMining Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit U.S. GoldMining Inc. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (Geschäftsführer JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 31. Juli 2026, 5:30 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold und Kupfer werden von unterschiedlichen, aber komplementären Marktkräften getragen. Gold bleibt in einem Umfeld hoher Staatsverschuldung und geopolitischer Unsicherheit ein strategischer Wertspeicher. Kupfer ist zugleich ein Schlüsselmetall für Stromnetze, Rechenzentren, Elektrifizierung und industrielle Infrastruktur.

Gold-Silberpreiserwartungen privater Anleger bis Neujahr 2027!

Die jüngste halbjährliche BullionVault-Umfrage unter mehr als 950 Edelmetallinvestoren zeigt ein ausgesprochen positives Stimmungsbild: Im Durchschnitt erwarten die Befragten bis Neujahr 2027 einen Goldpreisanstieg von 13,8 % gegenüber…

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Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen:

U.S. GoldMining Inc.: „U.S. GoldMining Commences 2026 Drilling Program to Test High-Priority Exploration Targets …“, 6. Juli 2026; „U.S. GoldMining Provides Updates on the 2026 Exploration Program and District Infrastructure Catalysts …“, 9. Juni 2026; Whistler-PEA und technische Berichte mit Stichtag 2. März 2026.

Weitere Quellen: U.S. GoldMining Unternehmenspräsentation (Informationsstand Juli 2026); International Energy Agency, Global Critical Minerals Outlook 2026; BullionVault, Anlegerumfrage vom 24. Juli 2026; Alaska Department of Transportation & Public Facilities, West Susitna Access Road. Intro-Bild: KI-generiertes Symbolbild.

Methodik und technische Grundlage: Die Darstellung beruht auf öffentlich zugänglichen Unternehmensmeldungen, Präsentationen sowie den technischen Berichten nach NI 43-101 und S-K 1300. Tatsachen, Unternehmensziele und redaktionelle Einschätzungen wurden voneinander getrennt. Es wurde kein eigenes Kurs-, Ressourcen- oder Wirtschaftlichkeitsmodell erstellt. Die zusätzlichen technischen Angaben der Meldung vom 6. Juli 2026 wurden von Tim Smith, P.Geo., CEO von U.S. GoldMining und qualifizierte Person nach NI 43-101 und S-K 1300, geprüft. Informationsstand: 30. Juli 2026. Ein regelmäßiges Update ist nicht geplant.

Transparenz und Interessenkonflikte: Dieser Beitrag ist eine bezahlte Marketingmitteilung im Auftrag von U.S. GoldMining Inc. SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit dem Unternehmen und vergütet die JS Research GmbH für Erstellung und Verbreitung. Nach den vorliegenden Angaben halten Autor und JS Research GmbH keine Aktien von U.S. GoldMining Inc. und keine Netto-Position von mindestens 0,5 %. Nach Kenntnis des Erstellers bestehen keine Market-Making- oder Investmentbanking-Beziehungen. Beteiligung des Emittenten von mindestens 5 % an JS Research GmbH oder SRC: nein.

Werblicher Charakter: Die Veröffentlichung dient der Information und positiven Darstellung des Unternehmens, ist jedoch ausdrücklich Werbung und keine unabhängige Finanzanalyse. Sie ist weder Anlageberatung noch eine individuelle Empfehlung, Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Aussagen und Einschätzungen spiegeln den Informationsstand zum Erstellungszeitpunkt wider und können sich ändern.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Der Artikel enthält Aussagen über Bohrprogramme, Analysezeitpunkte, mögliche Entdeckungen, Ressourcenwachstum, technische Studien, Infrastruktur, Genehmigungen, Finanzierung und eine potenzielle spätere Minenentwicklung. Diese Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen.

PEA-, Ressourcen- und Explorationshinweis: Die PEA ist vorläufig und konzeptionell. Es besteht keine Gewissheit, dass die modellierten Produktionsprofile, Kosten, Kapitalwerte oder Zeitpläne realisiert werden. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine wirtschaftliche Abbaubarkeit bewiesen. Explorationsziele, geophysikalische Anomalien und mögliche Porphyrzentren sind keine Mineralressourcen; erst Bohrungen und Analysen können Mineralisierung bestätigen.

Risikohinweis: Aktien kleiner Rohstoff- und Entwicklungsunternehmen sind hochspekulativ. Sie können starken Kursschwankungen, geringer Liquidität, Finanzierungs- und Verwässerungsrisiken, Währungsrisiken sowie politischen, rechtlichen, ökologischen, technischen und operativen Risiken unterliegen. Weitere Risiken sind ausbleibende Explorationserfolge, Verzögerungen, Kostensteigerungen, Rohstoffpreisschwankungen und das mögliche Scheitern von Infrastruktur- oder Genehmigungsvorhaben. Es besteht das Risiko erheblicher Verluste bis hin zum Totalverlust.

Quellen und Haftung: Die Informationen stammen aus Quellen, die zum Erstellungszeitpunkt als zuverlässig angesehen wurden. Trotz sorgfältiger Prüfung kann keine Gewähr für Vollständigkeit, Aktualität und Fehlerfreiheit übernommen werden. Eine Haftung besteht ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Externe Links liegen außerhalb des Verantwortungsbereichs des Erstellers.

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