  • Uran-Comeback nimmt Fahrt auf: Zwei US-Werte vor neuen Katalysatoren!

    Repräsentatives Kernmaterial für die Optimierung und zwei US-ISR-Plattformen fahren hoch.

    Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Premier American Uranium Inc. und Uranium Energy Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Premier American Uranium Inc. und Uranium Energy Corp. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 31. Juli 2026, 5:33 Uhr Europa/Berlin ·

    Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

    die USA ziehen ihre Kernenergie- und Brennstoffstrategie sichtbar enger zusammen. Am 22. Juli 2026 unterzeichneten Washington und Riad ein ziviles Nuklearabkommen nach Section 123 des US-Atomgesetzes. Es schafft den rechtlichen Rahmen für eine langfristige Zusammenarbeit und eröffnet US-Unternehmen breiteren Zugang zum entstehenden saudischen Nuklearmarkt. Das Abkommen wird zunächst dem US-Kongress zur Prüfung übermittelt.

    Noch wichtiger für die vorgestellten Unternehmen ist die Entwicklung im Heimatmarkt. Die US-Regierung verfolgt das Ziel, die amerikanische Kernkraftkapazität von rund 100 GW auf 400 GW bis 2050 zu erhöhen. Parallel sollen heimischer Uranabbau, Konversion, Anreicherung und Brennstofffertigung wieder aufgebaut werden. Die inländische Uranproduktion reagiert…

    Lesen Sie hier gerne weiter.

    Viele Grüße
    Ihr
    Jörg Schulte

    Quellen:
    o Premier American Uranium – Abschluss des Cebolleta-Bohrprogramms und Übergabe der Proben, 13. Juli 2026: https://www.globenewswire.com/news-release/2026/07/13/3326062/0/en/premier-american-uranium-successfully-completes-drilling-program-at-cebolleta-project-new-mexico-and-delivers-samples-for-advanced-metallurgical-testing.html
    o Premier American Uranium – Cebolleta PEA 2025 und Projektunterlagen: https://premieramericanuranium.com/
    o Uranium Energy Corp. – Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals 2026, 9. Juni 2026: https://www.uraniumenergy.com/news/releases/2026/index.php?content_id=1138
    o Uranium Energy Corp. – Produktionsbeginn bei Burke Hollow, 8. April 2026: https://www.uraniumenergy.com/news/releases/2026/
    o U.S. Department of Energy – US-Saudi Nuclear Cooperation Agreement, 22. Juli 2026: https://www.energy.gov/articles/united-states-and-saudi-arabia-reach-historic-nuclear-cooperation-agreement
    o The White House – Section-232-Proklamation zu verarbeiteten kritischen Mineralien, 14. Januar 2026: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/01/adjusting-imports-of-processed-critical-minerals-and-their-derivative-products-into-the-united-states/
    o U.S. Energy Information Administration – Domestic Uranium Production Report 2025 und Q1 2026: https://www.eia.gov/uranium/production/annual/
    o U.S. Department of Energy – Ausbau der heimischen Kernbrennstoffkette und Anreicherungsprogramme: https://www.energy.gov/ne/articles

    Wichtige Hinweise, Risiken und Interessenkonflikte
    Methodik und technische Grundlage
    Die Darstellung beruht auf öffentlich zugänglichen Unternehmensmeldungen, technischen Berichten, Unternehmenspräsentationen sowie Veröffentlichungen von US-Behörden. Tatsachen, Unternehmensziele, Sensitivitätsfälle und redaktionelle Einschätzungen wurden voneinander getrennt. Es wurde kein eigenes Kurs-, Ressourcen- oder Wirtschaftlichkeitsmodell erstellt. Die technischen Angaben zu Cebolleta und den übrigen Projekten wurden aus den jeweiligen Ursprungsmeldungen und Berichten übernommen, ohne eigenständige technische Neubewertung. Ein regelmäßiges Update ist derzeit nicht geplant.
    Transparenz und Interessenkonflikte
    Dieser Beitrag ist eine bezahlte Marketingmitteilung im Auftrag von Premier American Uranium Inc. und Uranium Energy Corp. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden Unternehmen entgeltliche IR-Beraterverträge und vergütet die JS Research GmbH für Erstellung und Verbreitung. Autor Jörg Schulte hält Aktien beider Unternehmen; die jeweilige Netto-Position liegt unter 0,5 %. Daraus bestehen potenzielle Interessenkonflikte. Nach Kenntnis des Erstellers bestehen keine Market-Making- oder Investmentbanking-Beziehungen. Beteiligungen der Emittenten von mindestens 5 % an JS Research GmbH oder SRC: nein.
    Werblicher Charakter
    Die Veröffentlichung dient der Information und positiven Darstellung der beiden Unternehmen, ist jedoch ausdrücklich Werbung und keine unabhängige Finanzanalyse. Sie ist weder Anlageberatung noch eine individuelle Empfehlung, Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Aussagen und Einschätzungen spiegeln den Informationsstand zum Erstellungszeitpunkt wider und können sich ohne Vorankündigung ändern.
    PEA-, Ressourcen- und Produktionshinweis
    Vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudien sind konzeptionell und vorläufig. Die Cebolleta-PEA bezieht abgeleitete Mineralressourcen ein, die geologisch als zu unsicher gelten, um wirtschaftliche Erwägungen anzuwenden, die eine Einstufung als Mineralreserven erlauben würden. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbaubarkeit. Sensitivitätswerte sind Modellrechnungen und keine Prognosen. Produktions-, Kosten- und Bestandsangaben von Uranium Energy stammen aus Unternehmensmeldungen und unterliegen operativen sowie bilanziellen Annahmen.
    Zukunftsgerichtete Aussagen
    Der Artikel enthält Aussagen zu geplanten Studien, metallurgischen Ergebnissen, Produktionssteigerungen, Anlagen, Genehmigungen, Handelsmaßnahmen, Finanzierungen und künftiger vertikaler Integration. Diese Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Eine Aktualisierungspflicht besteht nur, soweit gesetzlich vorgeschrieben.
    Risikohinweis
    Aktien kleiner Rohstoff-, Explorations- und Entwicklungsunternehmen sind hochspekulativ. Sie können starken Kursschwankungen, geringer Liquidität, Finanzierungs- und Verwässerungsrisiken, Währungsrisiken sowie politischen, regulatorischen, ökologischen, technischen und operativen Risiken unterliegen. Weitere Risiken sind schwankende Uranpreise, Verzögerungen bei Genehmigungen und Bau, abweichende Kosten oder Ausbeuten, fehlende Abnahmeverträge, Ressourcenumwandlung, Anlaufprobleme und politische Änderungen. Es besteht das Risiko erheblicher Verluste bis hin zum Totalverlust. Anleger sollten ihre Risikotragfähigkeit und Anlageziele prüfen und erforderlichenfalls unabhängigen fachlichen Rat einholen.
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    Herr Jörg Schulte
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