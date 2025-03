Neue Woche, neues Allzeithoch beim Goldpreis

Letzte Woche gab es ein neues Allzeithoch bei 3.057 US-Dollar je Unze Gold. Wie es weitergehen könnte.

Laut Charttechnikern wären ein Anstieg des Goldpreises über 3.040 US-Dollar und ein Ausbruch über 3.055 US-Dollar nötig, um eine Korrektur zu verhindern. Falls es dazu kommt, könnten neue Kaufwellen den Preis des Edelmetalls bis auf 3.088 US-Dollar hieven. Leichte preisliche Korrekturen sollten angesichts der weiter bestehenden preistreibenden Faktoren mild und /oder nur kurzfristig wirken. Schon seit Tausenden von Jahren setzen Menschen auf Gold und Silber, wenn sie besorgt sind. Heute haben diese Edelmetalle nichts von ihrer Anziehungskraft verloren, im Gegenteil. Die Flucht in Gold ist heute besonders eine Flucht in sicheres Gewässer geworden. Dass der Preis des Goldes die 3.000-US-Dollar-Marke durchbrochen hat, hat viele Investoren aufgeweckt und das Edelmetall mehr in den Blickpunkt gerückt. Auch berühmte Investoren wie etwa Jim Rogers haben ihre Gold- und Silberbestände vergrößert.

Ein Faktor, der für Sorgen und Unsicherheiten sorgt, sind die immensen Schulden, die viele Länder aufgebaut haben. Die Zentralbanken vermehren das Papiergeld und die Schulden steigen weiter an. Dies führt in der Regel zu mehr Inflation und ist damit positiv für den Goldpreis. Allein die gigantischen Schulden der USA belaufen sich auf rund 36,6 Billionen US-Dollar. Und die Verschuldung ist bereits höher als die Wirtschaftsleistung. Der Silberpreis ist gegenüber dem Goldpreis immer noch zurückgeblieben. Vielleicht liegt es daran, dass der Goldpreis in der Öffentlichkeit viel präsenter ist als der Silberpreis. Angesichts des enormen Silberbedarfs in den kommenden Jahren und dem seit Jahren bestehenden Silberdefizits ist dies nicht gerechtfertigt. Aber es sollte sich noch herumsprechen, dass nicht nur Gold, sondern auch der kleine Bruder Silber als sicherer Hafen fungieren kann. Und dass gerade auf Silber, das gut zur Hälfte ein wichtiges Industriemetall ist, glänzende Zeiten zukommen.

Im Silberbereich gehört MAG Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp/ – zu den sehr guten Kandidaten. Die Gesellschaft ist an der erfolgreichen Juanicipio Silbermine in Mexiko im Fresnillo Silver Trend beteiligt. Diese produziert Gold und Silber.

Im Goldbereich gefällt zum Beispiel Goldshore Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldshore-resources-inc/ – mit dem Moss-Goldprojekt in Ontario, Kanada. Das fortgeschrittene Projekt glänzt auch wieder mit den neuesten Untersuchungsergebnissen des aktuellen Bohrprogramms.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Goldshore Resources (- http://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldshore-resources-inc/ -) und MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -).

