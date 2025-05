Neue Zolldrohungen stärken Goldpreis und Inder lieben Gold

Nachdem der Goldpreis kurz abgesackt ist, geht es wieder deutlich aufwärts.

Es ist immer wieder das gleiche Spiel, US-Präsident droht neue Zölle an, diesmal auf Filme und Pharmazeutika, und der Goldpreis geht nach oben. An den Finanzmärkten herrscht Unsicherheit und dies steigert die Attraktivität des Goldes als Anlage, die Absicherung bietet. Indien ist bekannt für seine Liebe zum edlen Metall, die kulturelle Bedeutung von Gold ist ungebrochen. Dazu kommt der Status des Goldes als verlässliches Investmentgut. Am 29. April fand das Akshaya Tritiya Fest statt. Es gilt als besonders günstig für den Start neuer Unternehmungen, die Durchführung von Spenden und insbesondere für den Goldkauf.

Blickt man auf die indischen Goldpreise, so kosteten zehn Gramm Gold im Jahr 2020 knapp 41.000 Rupien. Am 29. April lag der Preis für die gleiche Menge Gold bei mehr als 95.000 Rupien, ein Rekordwert. Das ist ein Anstieg in den letzten fünf Jahren um fast 55.000 Rupien. Anders ausgedrückt, ist der Goldpreis in Indien pro Jahr durchschnittlich um 18,3 Prozent nach oben gegangen. Laut Aussage von Juwelieren kauften die Inder auch diesmal beim Akshaya Tritiya Fest gerne Gold. Etwa 40 Prozent der Goldkäufe tätigte dabei Südindien, der Westen 25 Prozent, der Osten 20 Prozent und der Norden zehn Prozent. Im ersten Quartal 2025 sank zwar Indiens Goldbedarf um zirka 15 Prozent, aber wertmäßig stieg er um 22 Prozent. Das World Gold Council geht davon aus, dass die Goldnachfrage Indiens dieses Jahr zwischen 700 und 800 Tonnen liegen wird. Seit Jahresbeginn sind die Goldpreise um rund 25 Prozent gestiegen und sie nähern sich der 100.000-Rupien-Marke für zehn Gramm. Natürlich wirken sich die hohen Preise auf das Kaufverhalten aus. So wurden mehr kleinere Schmuckstücke gekauft. In Indien steht nun auch die Hochzeitssaison bevor, eine Zeit, die für mehr Goldnachfrage sorgt. Die Nachfrage nach Hochzeitsschmuck scheint stabil, denn dieser gilt als unverzichtbar bei Hochzeiten. Wer auf Gold setzen möchte, kann sich Goldshore Resources und Tudor Gold anschauen.

Goldshore Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldshore-resources-inc/– verfügt über das aussichtsreiche und bereits fortgeschrittene Moss-Goldprojekt in Ontario.

In British Columbia im Goldenen Dreieck befindet sich Tudor Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-corp/ – mit seinem Treaty Creek Projekt (Gold, Kupfer, Silber).

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Goldshore Resources (- http://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldshore-resources-inc/ -).

