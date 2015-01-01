Neuer Großkunde im Bereich Payroll: SPS übernimmt Payroll-Admin-Services für Merck

Merck setzt bei der deutschen Entgeltabrechnung künftig auf SPS. Der spezialisierte Payroll-Dienstleister übernimmt die administrativen Services für mehr als 21.000 Mitarbeitende und Rentner.

Bamberg – Das Wissenschafts- und Technologieunternehmen Merck hat sich für die SPS Germany GmbH als neuen Payroll-Dienstleister entschieden. SPS übernimmt künftig die administrativen Services der Entgeltabrechnung für mehr als 15.000 Mitarbeitende sowie rund 6.000 Rentner in Deutschland. Die Leistungserbringung erfolgt auf dem bestehenden SAP-HCM-System von Merck.

Merck mit Sitz in Darmstadt zählt zu den ältesten pharmazeutisch-chemischen Unternehmen der Welt und ist heute in den Geschäftsbereichen Life Science, Healthcare und Electronics tätig. Vor dem Hintergrund der Größe und Komplexität der deutschen Entgeltabrechnung suchte das Unternehmen einen erfahrenen Payroll-Dienstleister mit ausgewiesener Branchenexpertise.

SPS setzte sich im Auswahlprozess gegen mehrere Mitbewerber durch. Ausschlaggebend für die Entscheidung waren insbesondere das spezialisierte Payroll-Team „the People behind your Payroll“ von SPS sowie die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit langjährigen Kunden wie Infraserv Höchst, Sanofi, Johnson & Johnson und GEA. Diese bestätigen seit Jahren die hohe Zuverlässigkeit und Qualität der Services von SPS im laufenden Betrieb.

Übernahme mit klar definiertem Zeitplan

Die Übernahme der Payroll-Admin-Services erfolgt im Januar 2027. Bereits vor dem Start der ersten Umsetzungsphase arbeiten die Teams beider Unternehmen eng zusammen, um eine reibungslose Übergabe der Payroll-Services sicherzustellen.

„Die Gehaltsabrechnung bei Merck umfasst eine große Mitarbeiter- und Rentnerzahlen und stellt entsprechend hohe Anforderungen an Stabilität, Prozesssicherheit und Termintreue“, sagt Marianne Gause, Director Sales & Account Management PY bei SPS. „Unser Team bringt dafür nicht nur operative Erfahrung, sondern auch strategisches Know-how mit. Die Kombination aus Verlässlichkeit, technologischer Expertise und Innovationsfähigkeit ist entscheidend, um die Payroll-Strukturen gemeinsam mit Merck nachhaltig weiterzuentwickeln.“

SPS baut Position im Payroll-Markt weiter aus

Mit Merck erweitert SPS das Kundenportfolio um einen weiteren Großkunden im Bereich der Gehaltsabrechnung. Das Unternehmen betreut in der DACH-Region mehr als 300 Kunden und erstellt jährlich mehrere Millionen Gehaltsabrechnungen. SPS hat sich damit als Marktführer für Payroll-Lösungen auf SAP-Basis in DACH etabliert, insbesondere für Unternehmen mit komplexen Organisations- und Tarifstrukturen.

Weitere Informationen zu den HR- und Payroll-Services von SPS finden Sie unter: https://www.spsglobal.com/de/technology-business-solutions/hr-payroll

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SPS Germany GmbH

Herr Martin Lorenz

Am Börstig 5

96052 Bamberg

Deutschland

fon ..: +49 151 188 358 26

web ..: https://www.spsglobal.com/de

email : martin.lorenz@spsglobal.com

SPS ist ein technologiebasiertes Transformationsunternehmen mit einem starken Fokus auf HR- und Payroll-Services. Das Unternehmen erbringt Payroll-Leistungen auf Basis von SAP HCM und SAP S/4HANA – cloudbasiert oder on-premises – und unterstützt Kunden bei der sicheren, effizienten und regelkonformen Abwicklung ihrer Entgeltabrechnung sowie angrenzender HR-Prozesse. Als einer der größten Anbieter in der DACH-Region begleitet SPS insbesondere hochkomplexe Payroll-Umgebungen, in denen regulatorische Anforderungen, Systemlandschaften sowie Organisations- und Tarifstrukturen präzise ineinandergreifen müssen.

SPS verbindet dabei tiefes Payroll-Fachwissen mit langjähriger Erfahrung in Branchen wie Chemie, Pharma, Industrie und Gesundheitswesen. Rund 300 Unternehmen und öffentliche Auftraggeber in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertrauen auf die HR- und Payroll-Services von SPS – von Hosting- und Applikationsservices über Full-Service für HR-Administrationsprozesse. Mehr als 400 HR- und Payroll-Expertinnen und -Experten sorgen dabei für fachliche Stabilität, kontinuierliche Prozessverbesserung und eine hohe Servicequalität.

SPS hat seinen Hauptsitz in Zürich (Schweiz) und das Deutschland-Headquarter in Bamberg. Das Unternehmen ist in über 20 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 8.500 Mitarbeitende. Neben HR- und Payroll-Services bietet SPS weitere Technology Business Lösungen, unter anderem in den Bereichen Dokumentenmanagement, Customer Communications sowie Data und Business Process Management.

