Neuer Rekord im Auftragseingang durch Großauftrag, Umsatz wächst weiter

Potsdam (IRW-Press/18.04.2024) –

* Großauftrag im Dachmanagement (975 TEUR) sorgt für Rekord im AE

* Umsatz 1.128 EUR (+27%)

* Auftragseingang Q1 2.202 TEUR (+44%)

* EBT -103 TEUR (+51%)

Die Solutiance AG (ISIN: DE000A32VN59), Smartsourcing-Anbieter für den Betrieb von Immobilien, konnte im ersten Quartal des Jahres 2024 an die positive Entwicklung des Vorjahres anknüpfen. Aufgrund eines im ersten Quartal erteilten Großauftrags, dessen genauer Umfang erst noch bestimmt werden musste, meldet das Unternehmen die Zahlen zum Auftragseingang gemeinsam mit den Umsatzzahlen. Insgesamt konnte ein Auftragseingang von 2.202 TEUR erzielt werden. Dies entspricht einem Wachstum von +44% gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres.

Insgesamt wurden Aufträge mit einem Volumen von 1.128 TEUR umgesetzt, was einer Steigerung von 27% im Vergleich zum ersten Quartal des Jahres 2023 (887 TEUR) entspricht. Davon entfielen 970 TEUR auf Services im Bereich „Dachmanagement 4.0“ und 157 TEUR auf Services im Bereich „Betreiberpflichten-Controlling“.

Dazu Uwe Brodtmann, Vorstand und CRO der Solutiance AG: „Wir haben lange für den Großauftrag im Bereich Dachmanagement gearbeitet. Nach der Zusage im März mussten wir erst einmal bestimmen, um wie viele Quadratmeter es geht. Jetzt gilt es nach erfolgreichen Piloten die Verträge zu finalisieren und dann können wir mit der Abarbeitung beginnen. Insgesamt geht es dabei um etwa 175.000 qm, mit deren Wartung wir erst einmal fünf Jahre betraut wurden. Wir erwarten in diesem Zuge natürlich auch substanzielle Reparaturaufträge!“

Im ersten Quartal konnte das Ergebnis mit -103 TEUR (Q1 2023: -213 TEUR) deutlich verbessert werden. Den im Rahmen der Reparaturleistungen im Bereich Dach entstehenden Bedarf an Working Capital deckt ein Darlehen in Höhe von 500 TEUR, das dem Unternehmen von einem privaten Investor gewährt wurde. Ab dem zweiten Quartal strebt das Unternehmen durchweg positive Quartalsergebnisse an.

Dazu Jonas Enderlein, Vorstand und CEO der Solutiance AG: „Mit dem Umsatzergebnis des ersten Quartals liegen wir leicht über unserem Plan von einer Million Euro. Wegen der erfahrungsgemäß schlechten Wetterlage planen wir im ersten Quartal eher konservativ. Über die deutliche Verbesserung im Ergebnis freuen wir uns natürlich. Ab dem zweiten Quartal wollen wir durchweg positive Quartalsergebnisse erzielen. Dafür streben wir im zweiten Quartal einen Umsatz von etwa 2 Millionen Euro an.“

Das komplette Zahlenwerk zum ersten Quartal wird zeitnah auf

solutiance.com/investoren-kpis ergänzt.

(Ende)

Aussender: Solutiance AG

Adresse: Großbeerenstraße 179, 14482 Potsdam

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Investor Relations

Tel.: +49 331 867193 00

E-Mail: investor-relations@solutiance.com

Website: www.solutiance.com

ISIN(s): DE000A32VN59 (Aktie)

Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, m:access in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Solutiance AG

Marie-Christin Lehmann

Großbeerenstraße 179

14482 Potsdam

Deutschland

email : investor-relations@solutiance.com

Pressekontakt:

Solutiance AG

Marie-Christin Lehmann

Großbeerenstraße 179

14482 Potsdam

email : investor-relations@solutiance.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Der Wert professioneller Steuererklärungen in Düsseldorf 62. Salone del Mobile – Highlights: Trends und Innovationen der Weltleitmesse im Bad-Design