Neuer Stern – der neue Hit von Verena Rose

Die musikalische Geschichte geht weiter.

Die Musikszene wird ab sofort von einem frischen, strahlenden Licht erhellt:

Die mit Spannung erwartete Pop-Schlager-Single „Neuer Stern“ ist jetzt erhältlich! Mit eingängigen Melodien und einem unvergesslichen Refrain verspricht dieser Song, die Herzen der Fans im Sturm zu erobern.

„Neuer Stern“ ist nicht nur ein Titel, sondern ein Gefühl. Die Künstlerin Verena Rose bringt mit ihrer einzigartigen Stimme und ihrem charismatischen Auftreten frischen Wind in das Genre.

Der Song erzählt von Hoffnung, Träumen und der Suche nach dem eigenen Platz im Leben – Themen, die jeden ansprechen und zum Mitsingen einladen.

Die Produktion von „Neuer Stern“ mit Starproduzent Ricardo Munoz, der unter anderen auch mit Helene Fischer arbeitet, vereint moderne Klänge mit klassischen Schlager-Elementen und schafft so einen perfekten Mix, der sowohl junge als auch ältere Zuhörer begeistert. Die eingängige Melodie und der mitreißende Beat machen den Song zum idealen Begleiter für jede Feier und sorgen für gute Laune.

„Ich wollte mit ,Neuer Stern‘ einen Song schaffen, der die Menschen inspiriert und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubert“, sagt Verena Rose, „es geht darum, die eigenen Träume zu verfolgen und niemals aufzugeben.“

Die Single wird von einem farbenfrohen Musikvideo begleitet, das die positive Botschaft des Songs visuell unterstreicht. Sei bereit, den „Neuen Stern“ am Himmel des Pop-Schlagers zu entdecken und lass dich von der Energie und Leidenschaft mitreißen!

Veröffentlicht wird die Single vom erfolgreichen Label „Fiesta Records“ (Andreas Rosmiarek, LC 02000).

Der Song ist ab 20.09.2024 auf allen Download- und Streaming-Portalen erhältlich.

Label und Labelcode: Fiesta Records, LC02000

Verlag: Beverly Music Publishing

Zeit: 2:54 Minuten

VÖ: 20.09.2024

UPC: 04099483020854

ISRC: DEZ922401713

Quelle: Büro Verena Rose

Presse- und Promotionagentur:

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist

für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen

