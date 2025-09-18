Neuer Titel von Norbert Köhler – Ich will nicht mehr – VÖ: 18.09.2025

Nach dem Erfolg seiner letzten Single „Können diese Augen lügen“ zeigt Norbert Köhler nun einmal mehr, dass er musikalisch viel zu bieten hat.

Mit seiner neuen Single „Ich will nicht mehr“ geht der Künstler einen weiteren, faszinierenden Schritt in seiner Entwicklung und präsentiert einen Song, der sowohl musikalisch als auch inhaltlich zu berühren weiß.

„Ich will nicht mehr“ ist kein gewöhnliches Liebeslied. Es ist ein leidenschaftliches Bekenntnis zur Liebe in ihrer intensivsten Form. Der Song thematisiert die unerschütterliche Überzeugung, dass wahre Liebe nur dann existiert, wenn Leidenschaft, Hingabe und eine tiefgehende emotionale Verbindung miteinander verschmelzen. Der Titel steht dabei für die klare Absage an ein Leben ohne diese wesentlichen Elemente einer Beziehung – eine mutige und ehrliche Forderung nach Liebe in ihrer reinsten und intensivsten Ausprägung.

Musikalisch bewegt sich „Ich will nicht mehr“ in den Gefilden des Discofox und überzeugt mit einem eingängigen, tanzbaren Rhythmus, der sofort ins Ohr geht. Norbert Köhler gelingt es meisterhaft, die Kraft und gleichzeitig die Zerbrechlichkeit einer echten, tiefen Liebe in seinem Song zum Leben zu erwecken. Die Melodie, gepaart mit den berührenden, ehrlichen Texten, spricht direkt das Herz der Zuhörer an und lässt sie auf eine emotionale Reise voller Gefühl und Energie mitnehmen.

„Ich will nicht mehr“ ist ein Lied über die unerschütterliche Hoffnung auf wahre Verbundenheit und die Kraft der Liebe – ein Song, der in den Kopf geht und im Herzen bleibt. Norbert Köhler nimmt seine Fans mit auf eine musikalische Entdeckungstour und zeigt einmal mehr, warum er zu den vielversprechendsten Newcomern der deutschen Musikszene gehört.

Interpret: Norbert Köhler

Text: Jascha Welzel, Andreas Schulze, Toni Hauschild

Musik: Jascha Welzel, Andreas Schulze, Toni Hauschild

================================================

Norbert Köhler gehört zu den aufstrebenden Künstlern der deutschen Musikszene. Mit seiner einzigartigen Mischung aus eingängigen Melodien, tiefgründigen Texten und einem unverwechselbaren Stil hat er sich bereits eine treue Fanbase erarbeitet. Nach seinen bisherigen Erfolgen setzt Norbert Köhler mit „Ich will nicht mehr“ ein weiteres Zeichen auf seiner musikalischen Reise – und lässt die Herzen der Musikliebhaber höherschlagen.

Homepage: https://norbertkoehler-schlager.de

E-Mail: musik-norbert.koehler@gmx.de

