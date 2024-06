Neuer Trend: Eigene Weinkreationen für besondere Events

„Almauftrieb Summer Edition“ Premiere für limitierten Côtes de Provence Bio

München 2024 – Als Trendsetter für innovative Events setzt die Edition Sportiva mit seinen eigenen limitierten Weinkreationen für besondere Veranstaltungen wieder einen neuen Trend. Der Event wird durch diese speziell kreierten Weine noch exklusiver und die Gäste erhalten die Möglichkeit, einzigartige und seltene Weine zu genießen und zu kaufen.

Bereits bei der Wiesn 2023 überzeugte der limitierte Almauftrieb Grauburgunder und wurde ein Mega-Erfolg. Mit dem Almauftrieb Rosé feiert die Edition Sportiva jetzt beim Almauftrieb Summer Edition 2024 Premiere mit einem bis ins Detail auf den Almauftrieb abgestimmten Wein, bei dem nichts dem Zufall überlassen wurde. Der streng limitierte Bio-Rosé Cuvée kreiert mit dem Önologen Guillaume Cordonis, einem der besten „Gaumen“ stammt aus dem „Triangle D’Or“, einem der besten Anbaugebiete der Côtes de Provence. Hier treffen sich Meeres- und Kontinentalklima und schaffen so die Voraussetzungen für der einen köstlichsten Cuvées mit dem typischen Charakter der Provence. Der bio-zertifizierte Wein ist mehrheitlich aus Grenache-Trauben und einem kleineren Teil an Cinsault, Syrah und Carignan zusammengestellt, um ein wirklich interessantes Profil zu konstruieren.

Über die Rosé-Kreation sagt Guillaume Cordonis: „An der Nase Fruchtaromen von Pfirsich, rosa Grapefruit und frisch gemähten Gräsern. Am Gaumen präzise, aromatisch und eine wunderbare, seidige Länge, mit genau dem richtigen Quäntchen angenehmer Säure.“ Der Wein eignet sich ideal zum Apéro, zu festlichen Anlässen und natürlich zu eleganter bayerischer Küche. Kurzum der perfekte Wein für den Almauftrieb Summer Edition 2024 und andere Sommerevents.

Darauf aufbauend wird die Edition Sportiva künftig 2 Cuvées pro Jahr kreieren.

Mehr über die Almauftrieb Weine und den „Almauftrieb Summer Edition“ Event:

https://almauftrieb.com/

Die „Almauftrieb Summer Edition“ steigt am 16. Juni 2024 im Gut Kaltenbrunn am Tegernsee:

Am Nordufer des Tegernsee trifft Tradition auf Moderne. Oberhalb des Gmunder Seeufers erhebt sich Gut Kaltenbrunn. Ein Ort, welcher wie kaum ein anderer am Tegernsee für bayerische Gastlichkeit und höchsten Genuss steht. Das historische Ensemble ist nicht nur ein wertvolles Kulturgut, sondern auch ein wunderbarer Platz für Feste und Veranstaltungen aller Art – ob Jubiläum, Firmenfeier, Geburtstagsparty, Tagung, Open-Air-Konzert, Musikfest oder Opernaufführung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Edition Sportiva

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

Deutschland

fon ..: 08935612495

web ..: https://shop.almauftrieb.com/pages/summer-edition

email : annette.zierer@zierercom.com

Über die Edition Sportiva

Die Edition Sportiva, 1996 von Philip Greffenius gegründet, veranstaltet Eventformate im eigenen Namen. Als Full-Service-Spezialist konzipiert und realisiert die Agentur Produkteinführungen, Premieren, Tagungen, Incentives und Roadshows. Zu den eigenen Formatrechten zählen der Almauftrieb, die Nacht der Tracht und der bekannte Generation Award, der seit 2007 die erfolgreiche New Generation auszeichnet.

Pressekontakt:

ziererCOMMUNICATIONS GmbH

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

fon ..: 08935612495

web ..: https://shop.almauftrieb.com/pages/summer-edition

email : annette.zierer@zierercom.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Yukon Metals verdoppelt seinen Grundbesitz