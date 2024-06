Schon wieder Wiesn?! Fast: Großer VIP Auflauf beim 2. Almauftrieb Summer Edition am Tegernsee!

Tegernsee, Deutschland – 16. Juni 2024 Die Sommerausgabe des legendären Almauftrieb Event ging auf Gut Kaltenbrunn am Tegernsee mit Bilderbuchwetter in die 2. Runde.

Das Event zog einen einzigartigen Gäste-Mix aus Showbiz, Szene, Gesellschaft, Wirtschaft, Medien und Newcomern an. Angeführt von den Gastgebern Philip und Evelyn Greffenius (Edition Sportiva) hat sich dieser exklusive Event im Gut Kaltenbrunn bei Clarissa und Michael Käfer am Tegernsee und mit Trachtenlabel Partner Kinga Mathe als unverzichtbarer Höhepunkt im gesellschaftlichen Kalender etabliert.

Unter den rund 700 Gästen tummelten und tanzten viele prominente Besucher, wie die Schauspieler Christine Neubauer, Bernd Herzsprung, Timothy Peach und Katerina Jacob, die bei dem Event die gelungene Symbiose aus Tradition und cooler Party lobte. Auch die Dressurreiter Selina Söder und Raphael Netz, Comedian Negah Amiri, die Influencer, Füsun Lindner, Julia Haupt und Seher Künstner, Star der neuen RTL-Reality-Serie „The Real Housewives of Munich“, sorgten für Glamour. Modelagent Peyman Amin und seine Partnerin Sandra Apfelbeck genossen den Almauftrieb erstmals mit Nachwuchs. Die Moderatorinnen Monica Meier-Ivancan, Sylvia Walker und die Meise-Twins Nina und Julia Meise, begleitet von ihrem Verlobten Felix vom Berge, genossen den Tag in Tracht. Mit dabei auch die Hoteliers Heiko Grote, Gorgeous Smiling Hotels, und Anton Halbmayr, Direktor Egerner Höfe, wo auch einige der Stargäste wohnten, sowie die Unternehmer Andreas Baron von Maltzahn und Dr. Daniel Terberger, Bogner CEO Gerrit Scheider, Galeristin Sarah Kronsbein und Anwalt Wolfgang Seybold.

Premiere feierte auch der „Almauftrieb Rosé“ Côte de Provence, in Zusammenarbeit mit dem renommierten Önologen Guillaume Cordonis. Der fruchtige Bio-Rosé-Wein begeisterte die Almauftrieb-Gäste mit seinem Aroma von Pfirsich und Grapefruit. Seher Künstner schwärmte: „Wetter und Location sind der Hammer und der ‚Almauftrieb Rosé‘ mit seiner Pfirsichnote war für mich ein Highlight. Allgemein ist dieser Event eine super Idee und in München ein Must-Have! “ Auch Volksmusik-Duo Marianne und Michael Hartl waren begeistert vom Almauftrieb Rosé: Wir trinken im Sommer eigentlich nur Rosé! Der Wein ist köstlich trocken mit einer feinen Note.“ Timothy Peach schwärmte: „Der Tegernsee ist eigentlich mein Berg + Bike Revier – dass man hier beim Almauftrieb so viele fesche Gäste in schönsten Trachten sieht, finde ich super. Auch das Essen, das traditionelle kulturelle Programm wie die Goaßlschnalzer und der atemberaubende Blick waren mega.“

Nina Meise: „Mir ist die Farbe beim Rosé besonders wichtig – der Almauftrieb-Rosé sieht sehr schön und edel aus. Er passt auch super zu unserem feschen Pastell Kinga Mathe Dirndl!“ Die Dirndl des Trachtenlabels Kinga Mathe, das auch dieses Jahr exklusiver Trachtenpartner des Almauftriebs war, waren bei zahlreichen Eventgästen die erste Wahl. Im Fokus stand das „Kinga Mathe x Almauftrieb Dirndl“, speziell von Kinga Mathe für den Almauftrieb Summer Edition entworfen. „Das Kinga Mathe Dirndl ist ein Statement, das die Trends für die kommende Trachtensaison setzt, ideal für meine heutige Almauftrieb Premiere“, so Christine Neubauer, die gerade für ihren Film „Hundswut“ die Werbetrommel rührt. Als Münchner Kindl liebt die Schauspielerin, die mit Partner Jose Campos kam, den Tegernsee.

Gerry & Gary, Münchens beliebtes Party-Duo und die Haus- und Hof-Band der Käfers Wiesn Schänke, sorgten für ausgelassene Stimmung und die Gruppen Sax Martl, die Blaskapelle Rottach-Egern, der Kreuther Trachtenverein und die Trachten Tänzer d´Hirschbergler begeisterten mit ihren Auftritten. Zum Welcome lockte die Almdudler Bar und zur Aftershowparty legte DJ Luke Greffenius in der neugestalteten Bar/Club „Firlefanz“ im Gut Kaltenbrunn auf.

Philip Greffenius, Edition Sportiva, sprach sehr zufrieden über den Erfolg der Veranstaltung: „Wir freuen uns, dass wir mit diesem Event verschiedene Generationen und Branchen zusammenbringen können und neue Trends zu setzten.“

Die Almauftrieb Summer Edition 2024 am Tegernsee bot nicht nur gesellschaftliche Unterhaltung, sondern auch kulinarische und modische Highlights. Die hochkarätigen Gäste genossen ein köstliches 3-Gang Menü und die besondere Atmosphäre des Guts Kaltenbrunn, das für bayerische Gastlichkeit bekannt ist.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Edition Sportiva

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

Deutschland

fon ..: 08935612495

web ..: https://shop.almauftrieb.com/pages/summer-edition

email : annette.zierer@zierercom.com

Über die Edition Sportiva

Die Edition Sportiva, 1996 von Philip Greffenius gegründet, veranstaltet Eventformate im eigenen Namen. Als Full-Service-Spezialist konzipiert und realisiert die Agentur Produkteinführungen, Premieren, Tagungen, Incentives und Roadshows. Zu den eigenen Formatrechten zählen der Almauftrieb, die Nacht der Tracht und der bekannte Generation Award, der seit 2007 die erfolgreiche New Generation auszeichnet.

Pressekontakt:

ziererCOMMUNICATIONS GmbH

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

fon ..: 08935612495

web ..: https://shop.almauftrieb.com/pages/summer-edition

email : annette.zierer@zierercom.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

E-Autos laden: Cariqa gibt Betreibern die Kontrolle zurück Roll up, Beachflag oder Dropflag werden zum Prospektständer mit dem Flyerhalter