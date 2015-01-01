Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Auricher Arzt“ von Martin Windebruch im Klarant Verlag

Ein angesehener Arzt, ein Doppelleben – und ein tödliches Geheimnis. Nach einer Feier wird Dr. Menno Beermann erschossen. Die Ermittler stoßen auf Affären, Lügen und gefährliche Abrechnungen …

Ein Arzt, der zu viele Herzen brach – und dafür mit dem Leben zahlte.

Dr. Menno Beermann galt als Vorzeige-Ehemann und beliebter Mediziner. Doch hinter der Fassade brodelte es: Affären, Anzeigen, verletzte Eitelkeiten. Als er nach einer Praxisfeier tot aufgefunden wird, steht für die Ermittler fest – fast jeder in seinem Umfeld hatte einen Grund, ihn loszuwerden.

Ein verheirateter Arzt mit Vorliebe für Seitensprünge wird heimtückisch erschossen!

Nach einer Feier mit allen Angestellten seiner Arztpraxis wird Dr. Menno Beermann in seinem Ferienhaus tot aufgefunden. Anscheinend umgebracht mit seiner eigenen Waffe. Als die Kommissare Wiebke Jacobs und Evert Brookmer aus Aurich zu ermitteln beginnen, ergibt sich zunächst das Bild eines Biedermanns: ein glücklicher Ehemann und Vater, ein guter Arzt und Arbeitgeber. Doch dann stellt sich heraus, dass dieser eine Vorliebe für Seitensprünge hatte – und seine Ehefrau ziemlich zornig werden kann. Führten also verletzte Gefühle zu einem Mord? Doch auch seine Approbation war gefährdet, denn es lagen mehrere Anzeigen gegen ihn vor: angeblich wegen falscher und. überflüssiger Behandlungen. Die Schadensersatzforderungen waren beträchtlich. Hat da jemand etwa das Recht in die eigene Hand genommen, weil er glaubte, seine Forderungen nicht durchsetzen zu können?

„Auricher Arzt“ kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 4,99 Euro. Die Taschenbuchausgabe ist erhältlich für 13 Euro.

Mehr Informationen zu „Auricher Arzt“ erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/dp/B0FWM34PTC sowie eine Leseprobe unter https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1077128539.

Der Autor:

Martin Windebruch ist verheiratet und stammt aus einer Familie mit ostfriesischen Wurzeln. Sein Großvater wurde in Rysum geboren. Er selbst hat im Rahmen seines Studiums zu dem Themengebiet »Ostfriesische Auswanderer« geforscht. So kennt er sich bestens zwischen Großem Meer und Krummhörn aus. Für Martin Windebruch lag es daher nahe, seine Kriminalromane in Ostfriesland anzusiedeln und sich Geschichten auszudenken, die sich so, wie er sie beschreibt, eigentlich auch nur im Land hinter den Deichen ereignen können.

Zur Reihe „Ein Fall für Brookmer und Jacobs“:

Zwei gebürtige Auricher Ermittler gehen mit Polizeihund Fiete in Ostfriesland auf Verbrecherjagd! Dabei sind die Kollegen des Polizeikommissariats Aurich zunächst wenig begeistert, einen Theoretiker wie Dr. Evert Brookmer in ihr Team zu bekommen. Evert hat in Kriminologie promoviert, aber von wirklicher Polizeiarbeit hat der junge nach Aurich zurückgekehrte Kommissar doch keine Ahnung – oder?

Auch die heimatverbundene Kommissarin Wiebke Jacobs, der Evert zugeteilt wird, ist skeptisch, doch sie muss zugeben, dass der Neue mehr draufhat, als sie gedacht hätte. Denn Dr. Brookmer besitzt ein untrügliches Gespür dafür, wie man mit Leuten reden muss, während die introvertierte Wiebke manchmal etwas zu lange überlegt, bevor sie etwas sagt.

So werden die beiden ostfriesischen Ermittler schon bald zu einem richtigen Team, und wenn sie in einem Fall einmal partout nicht weiterkommen, erhält Evert oft den entscheidenden Hinweis von Oma Tieske, die in ihrem Kiosk stets über jedes aktuelle Gerücht informiert zu sein scheint.

