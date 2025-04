Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Auricher Liebesmord“ von Martin Windebruch im Klarant Verlag

Mord aus Eifersucht, ein geplatzter Versicherungsbetrug – oder steckt noch mehr dahinter? Verdächtige gibt es genug, aber wer hat wirklich ein Alibi? Die Kommissare Brookmer und Jacobs haben jede Meng

Im Naturschutzgebiet wird eine Leiche im Wasser entdeckt. Das Auricher Ermittler-Duo stößt auf ein Teambuilding-Wochenende, das tödlich endete. Jeder der Anwesenden könnte ein Motiv haben, doch wer setzte die schreckliche Tat um?

Klappentext:

»Er hatte nicht nur mit Ihnen eine Affäre!« Als eine Joggerin im Naturschutzgebiet Hauener Pütten eine Pause einlegt, um die Vögel zu beobachten, wird sie jäh aus dem ostfriesischen Idyll gerissen. Im Gewässer treibt eine Leiche! Der Tote hat ein Hämatom am Hinterkopf. Schnell ist klar: Es war Mord. Aber wer ist der Mann, der keine Personalien bei sich trägt? Eine Zimmer-Chipkarte führt die Kommissare Wiebke Jacobs und Dr. Evert Brookmer ins Hotel Schafhütte, wo das Opfer Bajo Renken mit seinen Arbeitskollegen einer Auricher Versicherung einige Tage beim Teambuilding verbrachte. Wurde Bajo ermordet, weil er bei einem Versicherungsbetrug nicht mitspielte? Oder endete ein heimliches Verhältnis mit einer Kollegin in einem tödlichen Eifersuchtsdrama? Schon bald haben die Ermittler viel zu viele Verdächtige, von denen keiner ein wasserdichtes Alibi hat …

„Auricher Liebesmord“ kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 4,99 Euro. Die Taschenbuchausgabe ist erhältlich für 12,99 Euro.

Mehr Informationen zu „Auricher Liebesmord“ erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/dp/B0F54P9DHB sowie eine Leseprobe unter https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1075008280.

Der Autor:

Martin Windebruch ist verheiratet und stammt aus einer Familie mit ostfriesischen Wurzeln. Sein Großvater wurde in Rysum geboren. Er selbst hat im Rahmen seines Studiums zu dem Themengebiet »Ostfriesische Auswanderer« geforscht. So kennt er sich bestens zwischen Großem Meer und Krummhörn aus. Für Martin Windebruch lag es daher nahe, seine Kriminalromane in Ostfriesland anzusiedeln und sich Geschichten auszudenken, die sich so, wie er sie beschreibt, eigentlich auch nur im Land hinter den Deichen ereignen können.

Zur Reihe „Ein Fall für Brookmer und Jacobs“:

Zwei gebürtige Auricher Ermittler gehen mit Polizeihund Fiete in Ostfriesland auf Verbrecherjagd! Dabei sind die Kollegen des Polizeikommissariats Aurich zunächst wenig begeistert, einen Theoretiker wie Dr. Evert Brookmer in ihr Team zu bekommen. Evert hat in Kriminologie promoviert, aber von wirklicher Polizeiarbeit hat der junge nach Aurich zurückgekehrte Kommissar doch keine Ahnung – oder?

Auch die heimatverbundene Kommissarin Wiebke Jacobs, der Evert zugeteilt wird, ist skeptisch, doch sie muss zugeben, dass der Neue mehr draufhat, als sie gedacht hätte. Denn Dr. Brookmer besitzt ein untrügliches Gespür dafür, wie man mit Leuten reden muss, während die introvertierte Wiebke manchmal etwas zu lange überlegt, bevor sie etwas sagt.

So werden die beiden ostfriesischen Ermittler schon bald zu einem richtigen Team, und wenn sie in einem Fall einmal partout nicht weiterkommen, erhält Evert oft den entscheidenden Hinweis von Oma Tieske, die in ihrem Kiosk stets über jedes aktuelle Gerücht informiert zu sein scheint.

