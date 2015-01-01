Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Pfirsichtod auf Norderney“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag

Ein vermeintlicher Fahrraddiebstahl führt die Inselkommisare zu einem Mordfall. Die Tote scheint mit einem Gürtel erdrosselt worden zu sein. Eine Spur kommt durch die vom Opfer benutzte Pfirsichcreme.

Ostfrieslandkrimi-Autorin Julia Brunjes verwirrt ihre Kommissare diesmal mit einem wohlriechendem Duft von Pfirsichen. Der dritte Band der INSEL Wache besitzt wieder jede Menge Spannung, norddeutschen Humor und überraschende Wendungen!

Klappentext:

»Helfen Sie der Frau im Wohnwagen dort! Sie braucht dringend Hilfe.« Die Kommissare Annika Broder und Niklas Straten von der Inselwache werden wegen eines Fahrraddiebstahls zum Campingplatz auf Norderney gerufen. Doch dann taucht plötzlich ein Mann zwischen den Campingwagen auf und ruft um Hilfe. Tatsächlich finden die beiden in einem Wagen eine nach Pfirsichcreme duftende tote Frau! Seltsamerweise kann sich der Finder der Leiche aber an nichts mehr erinnern, nicht einmal an den eigenen Namen. Im Laufe des nächsten Tages stellt sich langsam heraus, wer er ist und dass es scheinbar eine Verbindung zwischen ihm und der Toten gab. Aber ist er auch der Norderney-Mörder? Durch Zufall findet Annika Broder wenig später das gestohlene Fahrrad, daran entdeckt sie Spuren von der Gesichtscreme des Opfers mit dem markanten Pfirsichduft. Und als dann zwei Augenzeugen davon berichten, wer das Fahrrad ins Gebüsch geworfen hatte, nimmt der Fall eine völlig unvorhergesehene Wendung …

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0FL193RMQ sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1076354073.

Die Autorin:

Julia Brunjes ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager – damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu.

Zur Reihe: „Die INSEL Wache“:

Dort für Ordnung sorgen, wo andere Menschen Urlaub machen? Dieser Aufgabe widmet sich die blonde Oberkommissarin Annika Broder mit Herz und Verstand. Sie setzt bei der Verbrecherjagd auf Köpfchen, obwohl sie als leidenschaftliche Karatekämpferin Finsterlinge auch waffenlos außer Gefecht setzen kann. Und falls sie doch mal mit ihrem Latein am Ende ist, gibt es da immer noch ihren Vater Dr. Meinhard Broder. Der pensionierte Staatsanwalt hat sich auf der traumhaften Insel zur Ruhe gesetzt und kann seiner Tochter so manchen nützlichen Ratschlag geben. Doch bei der eigentlichen Aufklärung ihrer Kriminalfälle steht Annika ihr Kollege Nick Straten zur Seite. Der hochgewachsene athletische Kommissar mit dem graumelierten Vollbart wäre vermutlich Fußballprofi geworden, wenn er nicht die Polizeilaufbahn eingeschlagen hätte. Er kickt immer noch in seiner Freizeit beim TuS Norderney, wo er so manche wertvolle Information aufschnappt. Außerdem ist er stolzer Besitzer eines Segelboots – bei seinen Touren durch die ostfriesische Inselwelt ist auch Annika manchmal dabei. Die beiden sind eben nicht nur bei der Mörderjagd ein tolles Team!

