Neues Angebot von Bugcrowd bewältigt Pentest-Rückstau bei Managed Service Providern

Skalierbare Lösung für beschleunigte, Crowd-basierte Compliance-Anforderungen

Bugcrowd, Spezialist für Crowdsourced Cybersecurity, hat die Verfügbarkeit eines neuen Angebots für Managed Service Provider (MSP) angekündigt. Dieser Service soll MSPs dabei helfen, den Rückstau an compliancebezogenen Pentests effizient zu bewältigen. Durch eine standardisierte und skalierbare Lösung mit optimierter Planung ermöglicht das MSP-Angebot von Bugcrowd kleinen und mittelständischen Unternehmen, ihre Compliance-Anforderungen ohne Verzögerung zu erfüllen. Der Service nutzt die umfassende Penetrationstest-Expertise der „Crowd“ (auch bekannt als ethische Hacker), um MSPs eine zuverlässige und effiziente Möglichkeit zu bieten, ihre Fähigkeiten zu erweitern und neue, kompetente Dienstleistungen für ihre Kunden anzubieten.

„Das neue MSP-Angebot von Bugcrowd ist ein Wendepunkt für unsere Partner und ein wichtiger Schritt für unser Programm“, erläutert Jacques Lopez, VP Global Channel & Alliances bei Bugcrowd. „Durch die Nutzung unserer crowdsourced Pentesting-Fähigkeiten mit optimierter Planung können MSPs ihren Kunden schnelle, zuverlässige und kosteneffiziente Compliance-Tests anbieten. Dies ermöglicht es diesen Kunden, regulatorischen Anforderungen und Sicherheitsbedrohungen einen Schritt voraus zu sein, während ihre Systeme sicher und konform bleiben. Dieses Angebot kann die Fähigkeiten von Partnern ergänzen, die bereits Pentesting-Dienste anbieten, indem sie ihre internen Pentester für Projekte reservieren, die am besten zu ihren Kompetenzen passen, während Bugcrowd routinemäßige Tests übernimmt.“

Das neue Angebot unterstützt MSPs dabei, Kompetenzlücken in ihren Dienstleistungen zu schließen, bietet Co-Branding mit den bewährten Pentesting-Fähigkeiten von Bugcrowd und ermöglicht attraktive Umsatzchancen für interessierte Partner. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

? Umfassende Dienstleistungen – MSP-Pentesting umfasst Netzwerke, APIs, Web-, Mobile-Apps und Cloud-Konfigurationstests.

? Standardisierte Bereitstellung – Verwaltet von Bugcrowd, gewährleistet die Programmmethodik eine zuverlässige und standardisierte Pentesting-Vorgehensweise.

? Kurze Implementierungszeit – Partner können Engagements innerhalb von nur drei Werktagen starten, um dringende Compliance-Anforderungen schnell zu erfüllen.

? Schneller Umsatz – Partner profitieren von einer schnelleren Umsatzrealisierung durch die beschleunigte Initiierung von Engagements, was MSPs finanzielle Vorteile bringt.

? Unterstützt durch Bugcrowd – Partner können nicht nur ihr Dienstleistungsportfolio erweitern, sondern auch das Vertrauen ihrer Kunden stärken, indem sie auf die branchenführende Cybersecurity-Expertise von Bugcrowd zurückgreifen.

? Erweiterung auf weitere Bugcrowd-Angebote – Crowdsourced-Angebote wie Bug-Bounty-Programme zur Offenlegung von Schwachstellen oder Attack-Surface-Management und mehr sind für den Wiederverkauf verfügbar.

„KMUs haben oft Schwierigkeiten, Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, die sie zur Erfüllung ihrer Compliance-Anforderungen benötigen. Der Service von Bugcrowd verbessert nicht nur unsere Fähigkeit, qualitativ hochwertige Compliance-Tests für die Kunden bereitzustellen, sondern hilft uns auch, unsere Abläufe zu skalieren und der steigenden Nachfrage nach Pentesting-Dienstleistungen gerecht zu werden“, ergänzt Mitch Evans, Director Cybersecurity Consulting bei BARR Advisory.

Das neue MSP-Angebot ist ab sofort für Partner verfügbar. Die Preisgestaltung basiert auf einem Pauschalmodell mit verschiedenen Optionen, je nach Umfang des erforderlichen Pentests.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bugcrowd

Herr Uwe Scholz

Albrechtstr. 119

12167 Berlin

Deutschland

fon ..: 01723988114

web ..: http://www.zonicgroup.com

email : uscholz@zonicgroup.com

Seit 2012 versetzt Bugcrowd Unternehmen in die Lage, die Kontrolle zurückzugewinnen und den Bedrohungsakteuren einen Schritt voraus zu sein, indem der kollektiven Einfallsreichtum und das Fachwissen der Kunden sowie eine vertrauenswürdigen Allianz von Elite-Hackern mit den patentierten Daten und der KI-gestützten Security Knowledge Platform(TM) vereint werden. Das Netzwerk von Hackern verfügt über vielfältiges Fachwissen, um verborgene Schwachstellen aufzudecken und sich schnell auf neue Bedrohungen einzustellen, selbst bei Zero-Day-Exploits. Mit unübertroffener Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit findet die daten- und KI-gesteuerte CrowdMatch(TM)-Technologie in der Plattform das perfekte Talent für den Kampf gegen Bedrohungen. Damit schafft Bugcrowd eine neue Ära der modernen Crowdsourced Security, die Bedrohungsakteure übertrifft.

Weitere Informationen finden sich unter www.bugcrowd.com sowie dem Blog.

„Bugcrowd“, „CrowdMatch“ und „Security Knowledge Platform“ sind Warenzeichen von Bugcrowd Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken und Logos, auf die hier Bezug genommen wird, gehören den jeweiligen Unternehmen.



Pressekontakt:

Zonicgroup

Herr Uwe Scholz

Albrechtstr. 119

12167 Berlin

fon ..: 01723988114

web ..: http://www.zonicgroup.com

email : uscholz@zonicgroup.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Black Gold gibt Beginn von Bohrungen im Illinois-Becken bekannt Betterspace: Kostenfreie Energie-Sparanalyse überrascht Pflege, Kliniken und Hotels