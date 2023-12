Neues Brettspiel „ENERGIE-ALARM“ fördert spielerisches Lernen über Energieeffizienz

KORNWESTHEIM, 6. Dezember 2023 – Der innovative KOMPETENZ Expertenverlag freut sich, das Erscheinen seines neusten Brettspiels „ENERGIE-ALARM“ bekannt zu geben, ein familienfreundliches Spiel, das Unterhaltung und Bildung rund um das Thema Energieeffizienz verbindet.

In einer Zeit, in der das Thema Energiesparen relevanter denn je ist, zielt „ENERGIE-ALARM“ darauf ab, das Bewusstsein für den sorgsamen Umgang mit Energie auf unterhaltsame und interaktive Weise zu schärfen. Durch das Brettspiel erlernen Spielerinnen und Spieler Wissenswertes zu den Themen erneuerbare Energien, wie Solarenergie, Wasser- und Windkraft, Biogas sowie E-Mobilität und erfahren, wie jeder im Alltag einen Beitrag zur Energieersparnis leisten kann.

Das von einer Gruppe aus Pädagoginnen und Pädagogen, Ingenieurinnen und Ingenieuren sowie Spieleerfahrenden aller Altersklassen entwickelte Spiel, stellt sicher, dass sowohl Bildung als auch Spaß nicht zu kurz kommen. „Wir waren fest entschlossen, ein Brettspiel zu schaffen, das generationsübergreifend begeistert, lehrreich ist und gleichzeitig viel Spaß macht“, erklärt Bettina Allgaier, Verlagsleiterin des KOMPETENZ Expertenverlags. Eine wesentliche Unterstützung erhielt das Spieleprojekt außerdem von dem ausgezeichneten Bildungsunternehmen StudyHelp, dem Preisträger des Deutschen Bildungs-Award 2023/24 in der Kategorie „Lernportale Schule“.

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Aspekt von „ENERGIE-ALARM“, und so wird das Brettspiel umweltbewusst in Deutschland produziert. Mit diesem Ansatz verfolgt der KOMPETENZ Expertenverlag das Ziel, Familien und pädagogische Einrichtungen gleichermaßen für das immer wichtiger werdende Thema der Energieeffizienz zu sensibilisieren und ein Bewusstsein für Umweltschutz zu entwickeln. Schulen und Bildungseinrichtungen sind eingeladen, „ENERGIE-ALARM“ als didaktisches Hilfsmittel einzusetzen, um Schülerinnen und Schüler spielerisch für nachhaltige Energienutzung und Umweltschutz zu begeistern.

Das Spiel „ENERGIE-ALARM“ ist ab sofort im Handel erhältlich und bietet eine ausgezeichnete Möglichkeit für Familien, Freunde und Schulklassen, zusammenzukommen und auf spielerische Art und Weise einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten und gleichzeitig ihr Wissen über Energie zu erweitern.

Das Spiel ist ab sofort im Handel erhältlich und kann über den Online Shop der Study Help GmbH https://shop.studyhelp.de/products/energie-alarm-das-energie-sparspiel oder auf Amazon https://amzn.eu/d/4LNqVRJ bezogen werden.

SPIELBESCHREIBUNG

_ENERGIE-ALARM ist ein spannendes und lehrreiches Spiel, welches auf unterhaltsame Weise das Bewusstsein für Energie fördert und verstärkt. Als Spieler trittst du eine abwechslungsreiche Reise an, um ENERGIE-Zertifikate wie SOLARKRAFT, WINDKRAFT, WASSERKRAFT, BIOGAS und E-MOBILITÄT zu sammeln. Aber Vorsicht, es geht nicht nur um das simple Sammeln der Zertifikate! Du wirst dazu motiviert, ein dickes Polster an ENERGIE-Spargeld aufzubauen, um es geschickt einzusetzen._

_Laufrichtungen ändern, das Drehkreuz nutzen und den Fördergeldwürfel zum Einsatz bringen, kann überraschende Wendungen im Spielgeschehen bringen. Noch mehr Spannung bringt das gemeinsame Erraten der Blitzquizfragen. Euer geballtes ENERGIE-Wissen wird auf die Probe gestellt. Löst ihr die Fragen richtig, kann dein Spielekonto oder das deiner Mitspieler schnell anwachsen._

_Doch fühle dich nie zu sicher! Verflixte Tauschalarm-Karten können deine Mitspieler dazu ermutigen, dir dein ENERGIE-Spargeld oder deine ENERGIE-Zertifikate abzuluchsen. Sei also wachsam und sammle fleißig, um in diesem unterhaltsamen und abwechslungsreichen ENERGIE-Abenteuer zu triumphieren!_

Für weitere Informationen zum Brettspiel „ENERGIE-ALARM“ oder zum KOMPETENZ Expertenverlag kontaktieren Sie uns bitte.

Der KOMPETENZ Expertenverlag steht für hochwertige Fachpublikationen und vermittelt Expertenwissen aus unterschiedlichen Bereichen. Mit einem umfassenden Portfolio an Büchern, Zeitschriften und Online-Publikationen deckt der Verlag ein breites Spektrum an Themen ab – von Wirtschaft, Management und Finanzen bis hin zu Technologie, Bildung und Gesundheitswesen. Der Verlag arbeitet eng mit führenden Autoritäten in verschiedenen Branchen zusammen, um praxisnahe, fundierte und innovative Inhalte anzubieten.

Über StudyHelp: Study Help ist eine innovative Online-Plattform, die Schüler:innen und Studierenden aller Bildungsebenen maßgeschneiderte Unterstützung bietet. Mit dem Ziel, Bildungsabschlüsse zugänglicher zu machen, verbindet Study Help Lernende mit Experten ihres Fachs für individuelle Betreuung, sei es durch Nachhilfe, Prüfungsvorbereitung oder Hausaufgabenhilfe. Die Plattform nutzt die neuesten Technologien, um eine nahtlose und interaktive Lernerfahrung zu ermöglichen.

