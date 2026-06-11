Neues Online-Feature zeigt aktuelle Wartezeiten aller Europa-Park-Attraktionen im Fünf-Minuten-Takt

Der Europa-Park zählt zu den besten Freizeitparks – entsprechend lang können die Wartezeiten am Fahrgeschäft sein. Das Schwarzwaldportal stellt nun eine neue Echtzeit-Übersicht der Wartezeiten vor.

Todtnau / Rust, 11. Juni 2026 –

Der Europa-Park in Rust zählt seit Jahrzehnten zu den bedeutendsten Freizeitparks Europas und ist ein zentraler touristischer Anziehungspunkt im Südwesten Deutschlands. Mit jährlich mehreren Millionen Besucherinnen und Besuchern, über 100 Attraktionen, zahlreichen Shows und weitläufigen Themenbereichen stellt der Park ein komplexes Erlebnisumfeld dar, das sowohl für Familien als auch für Freizeitpark-Enthusiasten eine große Vielfalt bietet. Gleichzeitig bringt die hohe Besucherfrequenz eine Herausforderung mit sich, die nahezu alle Gäste betrifft: die Frage, wie sich der Aufenthalt möglichst effizient gestalten lässt, ohne unnötig viel Zeit in Warteschlangen zu verbringen.

Um genau dieses Problem zu adressieren, stellt die Reiseseite „Schwarzwaldportal“ ab sofort ein neues digitales Angebot bereit. Unter der Adresse https://www.schwarzwaldportal.com/wartezeiten-im-europa-park-vermeiden.html können Besucherinnen und Besucher die aktuellen Wartezeiten sämtlicher Attraktionen in Echtzeit abrufen. Die Daten werden automatisch alle fünf Minuten aktualisiert und ermöglichen damit eine nahezu lückenlose Einschätzung der aktuellen Situation im Park.

Die Daten basieren auf Live-Informationen, die über die Plattform queue-times.com erfasst werden. Nutzerinnen und Nutzer können so bereits vor Ort auf dem Smartphone erkennen, welche Attraktionen aktuell stark frequentiert sind und wo sich ein Besuch besonders lohnt.

„Ein Tag im Europa-Park bietet viele Erlebnisse, doch lange Wartezeiten können den Ablauf erheblich beeinflussen. Mit unserer neuen Live-Übersicht möchten wir Gästen helfen, ihren Besuch besser zu strukturieren und unnötige Wege zu vermeiden“, sagt Stefan Asal vom Schwarzwaldportal.

Der Service ist kostenfrei nutzbar, erfordert keine Registrierung und ist für mobile Endgeräte optimiert. Neben den Live-Daten finden sich auf der Seite zusätzliche Hinweise zur optimalen Routenplanung sowie Tipps, wie Stoßzeiten im Park reduziert werden können.

Die aktuellen Wartezeiten sind jederzeit abrufbar unter: https://www.schwarzwaldportal.com/wartezeiten-im-europa-park-vermeiden.html

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Herr Stefan Asal

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