  • Neues Schullogo für die Grundschule Leipzig-Wiederitzsch: easyLEARN unterstützt kreatives Bildungsprojekt

    easyLEARN hat für die Grundschule Leipzig-Wiederitzsch ein neues Schullogo entwickelt und es beim diesjährigen Schulfest am 12. Juni kostenfrei als Spende an die Schulgemeinschaft übergeben.

    BildEin neues Logo als Symbol für Wachstum und Gemeinschaft

    Im Mittelpunkt des neuen Schullogos steht ein Baum mit farbenfrohen Händen. Das Motiv verbindet zentrale Werte moderner Bildung: Der Baum symbolisiert das Wachstum und die persönliche Entwicklung der Kinder während ihrer Grundschulzeit. Die bunten Hände stehen für Kreativität, Gemeinschaft, kulturelle Vielfalt und nachhaltige Bildung.

    Damit erhält die Grundschule Leipzig-Wiederitzsch ein modernes und unverwechselbares Erscheinungsbild, das ihre pädagogischen Werte sichtbar nach außen trägt. Das neue Logo soll Kinder, Eltern, Lehrkräfte und Unterstützer gleichermaßen ansprechen und die Identifikation mit der Schule stärken.

    Wiedererkennung innerhalb der Schulgemeinschaft

    Die bunten Hände bilden zugleich eine gestalterische Verbindung zum neuen Logo des Fördervereins der Grundschule Leipzig-Wiederitzsch. Dieses hatte easyLEARN bereits im vergangenen Jahr entwickelt und an den Förderverein übergeben.

    Durch die gemeinsame Bildsprache entsteht ein hoher Wiedererkennungswert. Gleichzeitig wird die enge Verbundenheit zwischen Schule, Förderverein, Eltern und Kindern sichtbar. Beide Logos stehen für eine starke Schulgemeinschaft, die sich gemeinsam für die Entwicklung und Bildung der Kinder engagiert.

    Kostenfreie Gestaltung als Beitrag für moderne Bildung

    Für easyLEARN und KlickNet war die Entwicklung des neuen Schullogos ein besonderes Herzensprojekt. Deshalb wurde die gesamte kreative Leistung der Grundschule kostenfrei als Spende zur Verfügung gestellt.

    „Moderne Bildung lebt von starken Partnerschaften, kreativen Ideen und dem gemeinsamen Engagement für die nächste Generation. Mit dem neuen Logo möchten wir die Grundschule Leipzig-Wiederitzsch dabei unterstützen, ihre Werte und ihre besondere Gemeinschaft sichtbar zu machen“, so Grit Klickermann, Geschäftsführerin easyLEARN Leipzig.

    Ein herzlicher Dank gilt der Schulleiterin Frau Gudrun Lange-Krüger, dem engagierten Lehrerteam und dem Förderverein für die vertrauensvolle, konstruktive und angenehme Zusammenarbeit.

    Gemeinsam stark für Bildung

    easyLEARN freut sich auf die weitere Kooperation mit der Grundschule Leipzig-Wiederitzsch sowie auf den Austausch mit den Lehrkräften, Eltern und Kindern.

    „Das neue Schullogo ist mehr als ein modernes Gestaltungselement: Es ist ein gemeinsames Zeichen für Wachstum, Vielfalt, Kreativität und Zusammenhalt. Gemeinsam machen wir uns stark für Bildung.“

    easyLEARN Leipzig – Schulpartner direkt vor Ort

    Als Schulpartner der Grundschule Leipzig-Wiederitzsch unterstützt easyLEARN Nachhilfe Leipzig Schülerinnen und Schüler von 1. bis 12. Klasse mit individueller Nachhilfe, Lernförderung und gezielter Prüfungsvorbereitung. Unser LernCenter befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur Grundschule – im gleichen Schulgebäude Zur Schule 11, im 1. Obergeschoss.

    Durch die räumliche Nähe und die enge Zusammenarbeit mit der Schule können Kinder und Familien direkt vor Ort begleitet werden. Gemeinsam kann dadurch ein wichtiger Beitrag zu erfolgreichem Lernen und nachhaltiger Bildung geleistet werden.

    Für eine kostenlose Beratung können Interessierte per Telefon und WhatsApp unter 0341 – 22 17 13 11 sowie per E-Mail unter wiederitzsch@easy-learn.de in Kontakt treten.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    easyLEARN Nachhilfe Leipzig
    Frau Grit Klickermann
    Zur Schule 11
    04158 Leipzig (Wiederitzsch)
    Deutschland

    fon ..: 0160-97319937
    web ..: https://easy-learn.de/standort/nachhilfe-und-coaching-leipzig/
    email : wiederitzsch@easy-learn.de

    Mit easyLEARN zum Erfolg! Unsere Nachhilfe in Leipzig richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die ihre Leistungen verbessern möchten. Wir bieten individuelle Förderung in Mathe, Deutsch, Englisch, Naturwissenschaften und Sprachen für alle Schularten und Klassenstufen. Unsere Lehrkräfte gehen gezielt auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen ein und unterstützen bei der Bewältigung von schulischen Herausforderungen.

    Pressekontakt:

    RegioHelden GmbH
    Herr Alexander Graf
    Rotebühlstraße 50
    70178 Stuttgart

    fon ..: 0711 128 501-0
    web ..: https://stroeer-online-marketing.de/
    email : pressemitteilung@regiohelden.de


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