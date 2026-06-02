  • easyLEARN Nachhilfe Dessau-Roßlau unterstützt Mini-WM der Grundschulen im Paul-Greifzu-Stadion

    550 Kinder aus 14 Grundschulen erlebten einen sportlichen Tag in Dessau-Roßlau – easyLEARN engagiert sich für Bildung und Sport in der Region.

    BildAm 2. Juni 2026 fand im Paul-Greifzu-Stadion in Dessau die Mini-WM der Grundschulen für die Klassenstufen 1 bis 4 statt. Die von Anhalt Sport e. V. organisierte Veranstaltung brachte rund 550 Kinder aus 14 Schulen zusammen. Insgesamt traten 54 Mannschaften gegeneinander an. Mehr als 1.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (Lehrer, Eltern, Fans) verfolgten das sportliche Ereignis vor Ort.

    Neben der Sparkasse unterstützte auch easyLEARN Nachhilfe Dessau-Roßlau die Mini-WM. Für das Nachhilfeinstitut ist das Engagement für Kinder und Familien in der Region ein wichtiger Bestandteil seiner Arbeit.

    „Die Förderung von Bildung und Sport in Dessau-Roßlau und der gesamten Region ist für uns eine Herzensangelegenheit. Bei der Mini-WM erleben die Kinder Gemeinschaft, Bewegung, Fairness und Freude am gemeinsamen Erfolg. Diese Werte möchten wir gerne unterstützen“, erklärt René Klickermann, Geschäftsführer easyLEARN Dessau-Roßlau.

    Gewinner der Mini-WM der Grundschulen 2026

    Die Plätze 1 bis 3 wurden wie folgt vergeben:

    1. Grundschule EVG Köthen
    2. Grundschule Akazienwäldchen
    3. Tempelhofer Grundschule

    easyLEARN Nachhilfe Dessau-Roßlau gratuliert allen Gewinnerinnen und Gewinnern sowie sämtlichen teilnehmenden Mannschaften. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen jedoch nicht nur die Platzierungen: Die Kinder konnten Teamgeist erleben, neue Kontakte knüpfen und gemeinsam einen abwechslungsreichen Sporttag verbringen.

    Ein besonderer Dank gilt Ralph Hirsch und dem Team von Anhalt Sport e. V. für die Organisation der Veranstaltung. Die Mini-WM hat sich zu einer schönen Tradition für die Grundschulen der Region entwickelt. „Es hat den Kindern und auch uns wieder viel Freude bereitet. Wir freuen uns schon auf die nächste Mini-WM im kommenden Jahr“, so René Klickermann.

    Nachhilfe an zwei Standorten in Dessau-Roßlau

    easyLEARN Nachhilfe Dessau-Roßlau bietet individuelle Lernunterstützung für Schülerinnen und Schüler. Ziel ist es, fachliche Grundlagen zu stärken, Wissenslücken zu schließen und die Motivation sowie das Selbstvertrauen der Lernenden nachhaltig zu fördern. Mit zwei Standorten in Dessau-Roßlau ist easyLEARN gut erreichbar und eng mit der Region verbunden:

    easyLEARN Nachhilfe Dessau
    Grenzstraße 5
    Dessau-Roßlau

    easyLEARN Nachhilfe im Rathaus-Center Dessau
    Am Alten Theater 9
    Dessau-Roßlau

    Für eine kostenlose Beratung können Interessierte per Telefon und WhatsApp unter 0340-89 98 99 05 sowie per E-Mail unter dessau@easy-learn.de in Kontakt treten. Weitere Informationen zur Nachhilfe in Dessau-Roßlau finden Interessierte unter https://easy-learn.de/standort/nachhilfe-und-coaching-dessau/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    easyLEARN Nachhilfe Dessau-Roßlau
    Frau Grit Klickermann
    Am alten Theater 9
    06844 Dessau-Roßlau
    Deutschland

    fon ..: 0160-97319937
    web ..: https://easy-learn.de/standort/nachhilfe-und-coaching-dessau/
    email : dessau-sued@easy-learn.de

    Mit easyLEARN zum Erfolg! Unsere Nachhilfe in Leipzig richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die ihre Leistungen verbessern möchten. Wir bieten individuelle Förderung in Mathe, Deutsch, Englisch, Naturwissenschaften und Sprachen für alle Schularten und Klassenstufen. Unsere Lehrkräfte gehen gezielt auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen ein und unterstützen bei der Bewältigung von schulischen Herausforderungen

    Pressekontakt:

    RegioHelden GmbH
    Herr Alexander Graf
    Rotebühlstraße 50
    70178 Stuttgart

    fon ..: 0711 128 501-0
    web ..: https://stroeer-online-marketing.de/
    email : pressemitteilung@regiohelden.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Klee-Haus BAUPARTNER GmbH, Dessau-Roßlau: Verlässlicher Qualitätspartner mit hoher Bauherrenzufriedenheit
      Überdurchschnittliche Zufriedenheit und 100% Empfehlungsquote...

    2. Klee-Haus BAUPARTNER GmbH, Dessau-Roßlau: Unternehmen lässt hohe Qualitäts-Standards zertifizieren
      Mit Bauherren-Erfahrungen klaren Maßstab setzen...

    3. Wiederkehr der Live-Events: Versus Systems unterstützt den Los Angeles Football Club beim Engagement der Fans im Stadion
      Seit 15. Juni gibt es in Kalifornien wieder Live-Veranstaltungen und Versus wird dabei das Engagement der Fans des LAFC befeuern LOS ANGELES, 18. Juni 2021 — Versus Systems Inc. (Versus...

    4. Auto-Lackiererei in Dessau: Grun’s Kfz-Service
      Andreas Grun führt Grun's Kfz-Service als modernen Familienbetrieb. Hier werden alle Arbeiten vorab mit dem Kunden besprochen, und das Servicepersonal sorgt mit Fachwissen für höchste Qualität....

    5. Individuellen Service in Magdeburg, Dessau und Berlin bietet die Bauherrenberatung der Hausbauberater
      Mit der Unterstützung erfahrener Bauberater, Mediatoren und Sachverständigen bieten die Hausbauberater aus Dessau-Roßlau maßgeschneiderte Bauherrenberatung für die Region Magdeburg, Dessau, Berlin....

    6. Lernivo Nachhilfe – Wie ein 19-jähriger Gründer mit Technologie den Nachhilfeunterricht revolutioniert
      Alex Fleer(19), setzt mit seiner Online-Plattform "Lernivo Nachhilfe" auf moderne Technologie, um Schülern hochwertige Nachhilfe zu bieten...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.