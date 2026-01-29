Total Metals meldet positive Ergebnisse aus seinem Electrolode-Projekt für kritische Metalle – darunter hochgradige Abschnitte mit bis zu 38,20 % Zink über 0,42 m und 3,59 % Kupfer über 1,91 m

22. Juni 2026, Toronto, ON / IRW-Press / Total Metals Corp. (Total Metals oder das Unternehmen) (TSX-V: TT) (OTCQB: TTTMF) (FWB: O4N) freut sich, die Ergebnisse der ersten zehn Bohrlöcher bekanntzugeben, die Anfang 2026 im Rahmen seines 8.408 Meter und 25 Bohrlöcher umfassenden Winterbohrprogramms auf der Electrolode-Liegenschaft für kritische Metalle im Nordwesten von Ontario (das Projekt) niedergebracht wurden.

Die 3.300 Hektar große Electrolode-Liegenschaft liegt 69 Kilometer von Ear Falls entfernt im Nordwesten Ontarios und beherbergt die Arrow-Zone mit einer zum 1. Juni 2025 aktuellen, gemäß NI 43-101 abgeleiteten Mineralressource¹ von 2,11 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,66 % Cu, 4,74 % Zn, 17,92 g/t Ag und 0,66 g/t Au. Auf der Liegenschaft wurden von früheren Betreibern bereits weitere Zonen identifiziert und erkundet, darunter auch Zonen im Copperlode-Gebiet südwestlich von Arrow.

Wichtigste Punkte

Arrow-Zone

Neue Abschnitte in der Arrow-Zone weisen überdurchschnittliche Ressourcengehalte aus; in einzelnen Abschnitten wurden dabei außergewöhnlich hohe Zink- und Kupferwerte gemessen

– Die Bohrung EL-26-006 ergab in der Arrow-Zone über eine Kernlänge von 4,00 m Gehalte von 8,40 % Zn, 0,40 % Cu, 0,35 g/t Au und 21,88 g/t Ag.

o Einschließlich Gehalte von 20,05 % Zn, 0,23 % Cu, 0,33 g/t Au und 27,54 g/t Ag über eine Kernlänge von 1,54 m mit einem Intervall von 37,38 % Zn über 0,73 m

– Auch die Bohrung EL-26-006 ergab für eine Zone im Hangenden der Arrow-Zone über eine Kernlänge von 4,30 m Gehalte von 7,81 % Zn, 1,90 % Cu, 0,72 g/t Au und 56,51 g/t Ag.

o Einschließlich Gehalte von 16,91 % Zn, 3,59 % Cu, 1,33 g/t Au und 116,77 g/t Ag über eine Kernlänge von 1,91 m mit einem Intervall von 38,20 % Zn über 0,42 m

– Die Bohrung EL-26-003A ergab in der Arrow-Zone über eine Kernlänge von 7,18 m Gehalte von 7,00 % Zn, 0,47 % Cu, 0,25 g/t Au und 32,73 g/t Ag.

o Einschließlich Gehalte von 20,14 % Zn, 0,89 % Cu, 0,37 g/t Au und 112,29 g/t Ag über eine Kernlänge von 1,70 m

– Die Bohrung EL-26-004 ergab in der Arrow-Zone über eine Kernlänge von 9,75 m Gehalte von 3,85 % Zn, 0,50 % Cu, 0,19 g/t Au und 18,59 g/t Ag.

o Einschließlich Gehalte von 20,44 % Zn, 0,98 % Cu, 0,21 g/t Au und 39,07 g/t Ag über eine Kernlänge von 1,45 m

– Die Bohrung EL-26-002 ergab in der Arrow-Zone über eine Kernlänge von 4,55 m Gehalte von 5,10 % Zn, 0,50 % Cu, 0,41 g/t Au und 18,21 g/t Ag.

Erhöhte Gallium- und Indiumwerte bei einigen gemeldeten Abschnitten deuten möglicherweise darauf hin, dass sie einen zusätzlichen Wertbeitrag zur Ressource leisten können.

Diese ersten Ergebnisse unseres Winterbohrprogramms auf Electrolode sind äußerst vielversprechend und unterstreichen das außergewöhnliche Potenzial der Arrow-Zone, sagte Tyler Thorburn, President und CEO von Total Metals. Wir sind begeistert, dass gezielte Bohrungen hochgradige Zinkabschnitte ergeben haben, die unseren derzeitigen durchschnittlichen Ressourcengehalt bei Weitem übertreffen. Besonders hervorzuheben sind dabei Teilabschnitte mit einem Zinkgehalt von über 20 %. Noch spannender ist die stark mineralisierte Zone im Hangenden, in der bedeutende Kupferwerte ermittelt wurden, darunter Gehalte von bis zu 3,59 % Kupfer. Das Vorkommen einer kupferreichen Mineralisierung in der Arrow-Zone in Verbindung mit unseren soliden Zinkergebnissen deutet auf künftiges Potenzial hin und verleiht dem Electrolode-Projekt spannende neue Impulse.

Technische Details

Die Winter-Bohrkampagne 2026, die ursprünglich mit einer Bohranlage auf einen Umfang von 5.500 Metern ausgelegt war, wurde Ende Januar gestartet und anschließend durch den Einsatz einer zweiten Bohranlage auf ein Programm von 8.000 Metern erweitert. Die Bohrarbeiten wurden Mitte April abgeschlossen; insgesamt wurden 25 Bohrlöcher über eine Gesamtlänge von 8.408 Metern niedergebracht. Wie in Abbildung 1 dargestellt, konzentrierte sich die Verteilung der Bohrlöcher auf zwei Hauptsektoren – das Gebiet Arrow/Garnet und das Gebiet Copperlode – sowie auf eine Reihe weiterer Ziele, die auf der Grundlage kompilierter geologischer Daten in Verbindung mit geophysikalischen 3D-Modellen geplant wurden. Die Hauptziele auf der Liegenschaft sind vulkanogene Massivsulfid-Lagerstätten (VMS-Lagerstätten); aufgrund der Lage der Liegenschaft im Red-Lake-Distrikt werden jedoch auch vielversprechende Strukturen für Gold untersucht. Im Mittelpunkt dieser Pressemitteilung stehen die Ergebnisse der im Gebiet Arrow/Garnet durchgeführten Bohrungen.

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Abbildung 1. Oberflächengeologie der Electrolode-Liegenschaft mit der Verteilung der im Rahmen des Winterprogramms 2026 durchgeführten Bohrungen. Die Bohrungen im Gebiet Arrow/Garnet werden im Folgenden näher erläutert.

Im Rahmen des Winterbohrprogramms 2026 wurden im Gebiet Arrow/Garnet insgesamt 10 Bohrlöcher niedergebracht. Tabelle 1 fasst die Koordinaten und Ausrichtung der Bohrlöcher sowie Informationen zu den Zielen zusammen. Abbildung 2 zeigt eine Karte der Oberflächengeologie mit Darstellung der Lage der Bohrlöcher.

Tabelle 1. Liste der Bohrlöcher, die im Rahmen des Winterbohrprogramms 2026 im Gebiet Arrow/Garnet fertiggestellt wurden.

Loch-Nummer UTM ^Easting UTM ^Northing Höhe (m. ü. d. Endtiefe (m) Azimut (Grad) Neigung (Grad) Ziel

M)

EL-26-001 513130 5649164 401,0 490,0 95,0 -50 Target B

EL-26-002 512588 5649252 402,5 405,0 135,0 -70 Arrow

EL-26-003A 512589 5649252 402,6 387,0 134,0 -64 Arrow

EL-26-004 512531 5649226 402,1 411,0 133,0 -66 Arrow

EL-26-005 512828 5649207 401,0 120,0 139,0 -50 Arrow/Garnet

EL-26-006 512426 5649233 401,8 456,0 138,0 -65 Arrow

EL-26-007 512827 5649206 401,0 267,0 185,0 -64 Arrow/Garnet

EL-26-008A 512896 5649292 401,0 165,0 131,0 -53 Garnet

EL-26-009 512896 5649293 401,1 138,0 131,0 -62 Garnet

EL-26-010 513087 5649415 400,8 132,0 140,0 -45 Garnet

^Bohransatzpunkt-Koordinatensystem: NAD83 / Zone 15

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Abbildung 2. Oberflächengeologie des Gebiets Arrow/Garnet mit der Lage der Bohrlöcher, die im Rahmen des Winterbohrprogramms 2026 in diesem Sektor niedergebracht wurden. Darstellung relativ zur Projektion der mineralisierten Zonen und der Ressourcenfläche.

Die Bohrungen EL-26-002, EL-26-003A, EL-26-004 und EL-26-006 zielten auf die oberen Ränder des höhergradigen Kerns der Lagerstätte ab. Die Bohrungen EL-26-005, EL-26-007, EL-26-008A und EL-26-009 wurden zur Erkundung der Garnet-Zone niedergebracht, um eine eventuelle Kontinuität mit der Arrow-Zone festzustellen. Die Step-out-Bohrung EL-26-010 diente der Prüfung der Frage, ob sich die Mineralisierung in den Zonen Arrow und Garnet weiter in nordöstlicher Richtung fortsetzt. Neben der Untersuchung der Zonen Arrow und Garnet auf Zink, Kupfer, Gold und Silber wurden auch andere hochwertige kritische Elemente wie Gallium und Indium analysiert, um festzustellen, ob diese potenziell zum Wert der Lagerstätte beitragen. Tabelle 2 zeigt bemerkenswerte Intervalle für Gallium und Indium in den Abschnitten der Arrow-Zone, darunter 71,11 ppm Gallium und 40,15 ppm Indium in Bohrloch EL-26-002. Weitere fundierte analytische und mineralogische Untersuchungen sind erforderlich, um die Art der Verteilung und des Vorkommens von Gallium und Indium zu ermitteln und festzustellen, ob diese potenziell abbaubar sind.

Die in Tabelle 2 dargestellten Ergebnisse des Programms weisen einige Intervalle mit für die Arrow-Zone überdurchschnittlichen Ressourcengehalten aus. Einige Teilintervalle ergaben sogar außergewöhnlich hochgradige Zink- und Kupfergehalte. Die besten Ergebnisse der Arrow-Zone stammten aus der Bohrung EL-26-006, wo für Arrow 8,4 % Zn und 0,40 % Cu über 4,0 Meter sowie für eine Zone im Hangenden von Arrow 7,81 % Zn und 1,90 % Cu gemeldet wurden. Abbildung 3 zeigt die in Tabelle 2 hervorgehobenen Hauptintervalle in einem vertikalen Schnitt durch die Arrow-Zone-Ressource.

Tabelle 2. Signifikante Untersuchungsergebnisse der im Winter 2026 im Gebiet Arrow/Garnet durchgeführten Bohrungen.

Bohrloch-Nummer Von Bis Mächtigkeit * (m) Zone** Zn % Cu % Au Ag Ga (ppm) In (ppm)

(m) (m) (g/t) (g/t)

EL-26-002 335,25 337,80 2,55 HW 0,91 0,02 0,16 24,93 49,14 0,34

EL-26-002 369,00 370,90 1,90 HW 0,95 0,09 0,03 1,21 80,06 4,99

EL-26-002 374,85 379,40 4,55 Arrow 5,10 0,50 0,41 18,21 71,11 40,15

EL-26-003A 330,14 331,00 0,86 HW 1,13 0,19 0,10 5,03 63,30 16,20

EL-26-003A 341,00 348,18 7,18 Arrow 7,00 0,47 0,25 32,73 83,29 23,78

Inkl. 342,80 344,50 1,70 Arrow 20,14 0,89 0,37 112,29 105,92 38,58

EL-26-004 348,40 349,90 1,50 HW 0,99 0,26 0,06 2,41 38,53 0,10

EL-26-004 371,80 381,55 9,75 Arrow 3,85 0,50 0,19 18,59 40,90 11,45

Inkl. 380,10 381,55 1,45 Arrow 20,44 0,98 0,21 39,07 66,79 19,27

EL-26-005 88,70 91,87 3,17 Garnet 2,93 0,05 0,03 8,70 51,51 10,45

EL-26-006 409,20 413,50 4,30 HW 7,81 1,90 0,72 56,51 51,09 9,98

Inkl. 410,80 412,71 1,91 HW 16,91 3,59 1,33 116,77 37,03 17,12

Auch Inkl. 410,80 411,22 0,42 HW 38,20 0,14 0,41 88,10 54,70 8,58

EL-26-006 416,00 421,00 5,00 HW 1,13 0,05 0,08 14,65 39,13 1,42

EL-26-006 425,85 427,00 1,15 HW 1,38 0,54 0,10 9,75 30,50 8,03

EL-26-006 433,00 437,00 4,00 Arrow 8,40 0,40 0,35 21,88 41,64 10,18

Inkl. 435,00 436,54 1,54 Arrow 20,05 0,23 0,33 27,54 64,05 23,62

Auch Inkl. 435,81 436,54 0,73 Arrow 37,38 0,27 0,45 40,35 93,85 46,47

EL-26-007 100,00 101,40 1,40 Garnet 0,52 0,05 0,03 8,23 35,19 7,20

EL-26-008A 120,50 121,54 1,04 Garnet 0,32 0,01 0,01 0,66 27,40 2,99

EL-26-009 132,30 132,88 0,58 Garnet 0,10 0,01 0,01 2,15 28,20 0,67

EL-26-010 87,00 93,80 6,80 Garnet 0,28 0,03 0,01 1,92 21,38 2,00

*Als Kernlänge angegeben. Die tatsächliche Mächtigkeit wird auf 80 bis 95 % geschätzt, basierend auf einem durchschnittlichen Neigungswinkel der Zone von 60°

** Als HW bezeichnete Zonen sind unbenannte Zonen im Hangenden von Arrow

Eine kurze Beschreibung der wichtigsten mineralisierten Zonen in den einzelnen Bohrlöchern, die die Arrow-Zone durchschneiden, ist im Folgenden zusammengefasst:

Bohrloch EL-26-002 von 374,85 bis 379,40, Arrow-Zone – im oberen Teil des Abschnitts abwechselnd halbmassiver bis gebänderter Sphalerit, Pyrit, Pyrrhotit, Magnetit und Chalkopyrit, die im unteren Teil des Abschnitts in gebänderte bis stringerförmige, vorwiegend aus Pyrit und Pyrrhotit bestehende Sulfide übergehen.

Bohrloch EL-26-003A von 341,00 bis 348,18, Arrow-Zone – anfänglich gebänderter bis verstreuter Pyrit-Pyrrhotit-Sphalerit, gefolgt von einem 1,38 m mächtigen Abschnitt mit vorwiegend Sphalerit enthaltendem massivem Sulfid mit Chalkopyrit und Pyrrhotit, der in eine halbmassive bis stellenweise sphaleritreiche Mineralisierung mit Pyrrhotit, Pyrit und Chalkopyrit übergeht. Die Zone endet in Sulfid-Stringern, bei denen der Anteil von Pyrit und Pyrrhotit zunimmt, während der Anteil von Sphalerit und Chalkopyrit abnimmt.

Bohrloch EL-26-004 von 371,80 bis 381,55, Arrow-Zone – gebänderter bis verstreuter Pyrit und Pyrrhotit mit einzelnen Abschnitten mit lokalem Chalkopyrit. Sphalerit ist kein wesentlicher Bestandteil, bis die Mineralisierung gegen Ende des Abschnitts in massives Sulfid übergeht, wo die Mineralzusammensetzung überwiegend aus Sphalerit und Pyrrhotit mit geringen Anteilen an Pyrit und Chalkopyrit besteht – dies innerhalb eines 0,45 m langen Abschnitts, der abrupt an der Quarz-Feldspat-Porphyr-Einheit endet.

Bohrloch EL-26-006, von 409,20 bis 413,50, Hangendes bis zur Arrow-Zone – Der Abschnitt beginnt mit gebänderten bis streifenförmigen Sulfiden aus Pyrrhotit und Pyrit, wobei Chalkopyrit auftritt, wenn sich der Mineralisierungsstil zu einer halbmassiven Mineralisierung wandelt, die von Sphalerit dominiert wird und in der Chalkopyrit häufiger vorkommt, während der Übergang zu einer von Pyrrhotit dominierten gebänderten Sulfidmineralisierung erfolgt.

Bohrloch EL-26-006 von 433,00 bis 437,00, Arrow-Zone – gebänderter bis stringerförmiger Pyrrhotit, Pyrit und Sphalerit geht in einen massiven bis halbmassiven Sulfidabschnitt über, der aus Sphalerit und Pyrit sowie massivem Pyrrhotit mit geringen Mengen an Chalkopyrit in Richtung des Liegenden im Bohrloch besteht.

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Abbildung 3. Vertikalschnitt in südöstlicher Richtung zur Darstellung der Lage der im Rahmen des Winterbohrprogramms 2026 im Gebiet Arrow/Garnet niedergebrachten Bohrlöcher und Hervorhebung von Abschnitten in der Arrow-Zone. Die dargestellte Form der Arrow-Zone wurde auf Basis der Abschnitte mit einem Zn-Äquivalent-Gehalt von >3 % aus der aktuellen Ressource ermittelt.

Die Untersuchungsergebnisse aus Bohrlöchern, die auf die Garnet-Zone abzielten, lieferten zwar in schwach mineralisierten Intervallen anomale Werte, führten jedoch zu einer Herabstufung des Potenzials der Garnet-Zone sowie der Wahrscheinlichkeit einer Kontinuität zur Arrow-Zone. Das beste Intervall in der Garnet-Zone wurde in Bohrloch EL-26-005 mit 2,93 % Zn über 3,17 m erzielt. In der Arrow-Zone besteht nach wie vor Explorationspotenzial in verschiedenen Sturzrichtungen, insbesondere unterhalb des Garnet-Sees.

Während man auf optimale, gefrorene Bodenbedingungen für Bohrungen in der Arrow-Zone wartete, wurde eine Bohrung niedergebracht, um ein vom Verfasser des technischen Berichts gemäß NI 43-101 aus dem Jahr 2025 vorgeschlagenes Konzept zu prüfen. Das Konzept basierte auf der Auswertung verschiedener Informationsschichten, darunter eine Kompilation geologischer Daten von Noranda Exploration, historische elektromagnetische Bodenmessungen sowie eine 2003 durchgeführte Titan-24-MT- und DCIP-Untersuchung. Die sich überlappenden Informationsschichten deuteten auf eine schräg verlaufende leitfähige Struktur hin, die mit einer natriumverarmten Anomalie im Liegenden der Arrow-Zone (Target B) zusammenfällt. Die Bohrung EL-26-001 wurde zur Erkundung des Ziels B in einer Ausrichtung durchgeführt, die sowohl die leitfähige Struktur als auch die natriumverarmte Anomalie untersuchte. Die Bohrung durchschnitt im größten Teil des ersten Abschnitts überwiegend Quarz-Feldspat-Porphyr und mafische Intrusionen, die schließlich in einer Tiefe von 347 Metern in einen felsischen Tuff übergingen, der mit größerer Wahrscheinlichkeit eine VMS-artige Mineralisierung beherbergt. Der felsische Tuff wies eine ausgeprägte Biotit- und Serizit-Veränderung mit einer schwachen, in Adern bis verstreut vorkommenden Pyrit-Pyrrhotit-Mineralisierung auf, die gegen Ende des Bohrlochs granathaltig wurde. In der Bohrung wurden zwei schwach anomale Abschnitte festgestellt. Der letztere dieser beiden Abschnitte wies in den letzten 3 Metern der Bohrung anomale Zinkwerte auf.

Tabelle 3: Zusammenfassung der Ergebnisse aus Bohrloch EL-26-001 (Target B)

Bohrloch-Nummer Von Bis Mächtigkeit * (m) Zone Zn Cu Au (ppm) Ag (ppm)

(m) (m) (ppm) (ppm)

EL-26-001 339,30 340,50 1,20 Target B 38 3270 0,68 5,35

EL-26-001 486,00 489,00 3,00 Target B 1530 59 0,00 0,21

*Angegeben als Kernlänge. Schätzungen der tatsächlichen Mächtigkeit liegen nicht vor.

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Abbildung 4. Diagramm zur Veranschaulichung der kombinierten geologischen und geophysikalischen Informationen, die zur Erschließung des Ziels B herangezogen und anschließend mithilfe von Bohrung EL-26-001 erprobt wurden.

QA/QC Prozesse

Die Protokolle für die Kernauswertung, Probenahme und Qualitätssicherung/-kontrolle wurden gemeinsam mit Bayside Geoscience Inc. entwickelt, die während der Dauer des Winterbohrprogramms im Auftrag und unter der Anleitung des Unternehmens die Explorationsarbeiten am Projektstandort leitete. Die Bohrarbeiten wurden an Platinum Diamond Drilling Inc. vergeben, wobei Bohrkerne der Größe NQ2 gewonnen wurden. Nachdem die Bohrkerne ausgewertet und für die Probenahme markiert worden waren, wurden die Proben in zwei Hälften gesägt. Zertifizierte Referenzmaterialien und Blindproben wurden abwechselnd in die Probenreihe eingefügt und zusammen mit versiegelten Proben in mit Kabelbindern gesicherten Reissäcken von Mitarbeitern von Bayside sicher an AGAT Laboratories Ltd. geliefert. Die gesamte Probenvorbereitung sowie die Feuerprobe mit 30 g und ICP-OES-Abschluss wurden in Thunder Bay durchgeführt, während der 4-Säuren-Aufschluss und die 48-Element-Analyse (ICP-OES/ICP-MS-Abschluss) am AGAT-Standort in Calgary erfolgten. Proben mit >1 % Zn, >1 % Cu und >100 g/t Ag wurden als über dem Grenzwert liegend mit dem 4-Säuren-Metallpaket von AGAT (Abschluss durch ICP-OES und/oder ICP-MS) erneut analysiert. Interne Laborstandards und Blindproben wurden ebenfalls von AGAT analysiert und zusammen mit den zertifizierten Analyseergebnissen ausgewiesen. Eine ausgewählte Teilmenge mineralisierter Probenpulpe sowie zusätzliche Referenzmaterialien (CRMs) wurden zur weiteren Überprüfung an ein von AGAT unabhängiges externes Labor versandt und dort analysiert.

Fußnoten

1Technischer Bericht gemäß NI 43-101 zum Projekt Electrolode in den Townships Belanger und Bowerman, Bergbaubezirk Red Lake, Ontario, Kanada, verfasst von Colin Bowdidge. Gültigkeitsdatum: 1. Juni 2025

Qualifizierter Sachverständiger

Robert Penczak, M.Sc., P.Geo (Ontario), Vice President of Exploration des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung verwendeten wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über Total Metals Corp.

Total Metals Corp. konzentriert sich auf die Erschließung und Weiterentwicklung seiner hochgradigen Gold- und kritischen Mineralvorkommen im Osten Kanadas. Das Projekt Electrolode zielt auf vielversprechende Ressourcen an kritischen Mineralien und Gold in drei günstigen geologischen Trends ab, die sich in der Nähe bedeutender Minen im Goldcamp Red Lake befinden und strategisch günstig zwischen dem Projekt Great Bear von Kinross Gold und dem Projekt Springpole von First Mining Gold liegen. Das Projekt Electrolode verfügt über alle erforderlichen Genehmigungen für Explorationsbohrungen und beherbergt 10 historische mineralisierte Zonen mit erheblichem Erweiterungspotenzial sowie neue, noch nicht erkundete Ziele, die für weitere Explorationen bereit sind. Total Metals besitzt außerdem 100 % der Eigentumsanteile am Projekt High Lake und West Hawk Lake, das sich über zwei Goldkonzessionsgebiete mit 958 Hektar Grundfläche entlang des Trans-Canada Highway an der Grenze zwischen Manitoba und Ontario erstreckt. Die Purex Zone auf dem Konzessionsgebiet High Lake verfügt über ein bedeutendes Explorationspotenzial und wird das Hauptziel für die ersten Explorationsarbeiten und mögliche zukünftige Bergbauaktivitäten sein. Das Konzessionsgebiet West Hawk Lake besteht aus einer einzigen Mineralpacht und befindet sich im Südosten von Manitoba. Das Unternehmen verfügt auch über eine Option auf das Goldkonzessionsgebiet Menary, das sich in strategischer Lage in der Kenora Mining Division in Ontario befindet und sich im Süden eine gemeinsame Grenze mit den Claims von Rainy River teilt, die derzeit von Coeur Mining Inc. (Coeur) nach dessen Übernahme von New Gold Inc. im Wert von rund 7 Milliarden US$ erworben werden. Der jüngste Neuzugang ist das Konzessionsgebiet Pick Lake des Unternehmens, das aus 75 Claims und einer Mineralpacht mit mehr als 5.260 Hektar Gesamtfläche besteht und im Süden über eine an den Trans-Canada Highway angeschlossene Straße zugänglich ist. Die Lagerstätte mit kritischen Mineralen bei Pick Lake weist eine durchschnittliche Streichlänge von rund 250 m und eine Tiefenausdehnung auf, die bis in Tiefen von 300 bis 1.200 m erprobt wurde.

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