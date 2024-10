Neues Vertriebstraining BSB mit Fokussierung auf Stärken

Das neue Vertriebstraining der Stärkentrainer GmbH zeigt Beratern und Consultants, wie sie ihre Stärken im Verkauf komplexer Lösungen authentisch einsetzen und bessere Ergebnisse erzielen.

Die Stärkentrainer GmbH erweitert ihr Portfolio um ein maßgeschneidertes Vertriebstraining für Berater und Consultants. Das neue Trainingsformat „Stärkenorientiertes Verkaufstraining für Berater & Consultants“ richtet sich speziell an Beraterinnen und Berater, die komplexe Lösungen im B2B-Bereich verkaufen. Der Fokus des Trainings liegt auf der Nutzung persönlicher Stärken im Verkaufsprozess, um langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen und erfolgreich Abschlüsse zu erzielen.

Mit diesem innovativen Ansatz bietet die Stärkentrainer GmbH eine Antwort auf die wachsende Nachfrage nach stärkenbasierten Vertriebstechniken, die besonders im Beratungsumfeld an Bedeutung gewinnen. In Zeiten komplexer Entscheidungen, hoher Wettbewerbsdichte und anspruchsvoller Kundenerwartungen ist es entscheidend, dass Berater und Consultants ihre individuellen Stärken erkennen und gezielt im Verkaufsprozess einsetzen.

Stärkenbasierter Ansatz für nachhaltigen Verkaufserfolg

Das Vertriebstraining BSB der Stärkentrainer GmbH baut auf der bewährten Methodik auf, dass Erfolg im Verkauf nicht durch bloße Techniken oder Prozesse, sondern durch authentisches Handeln und die Nutzung persönlicher Stärken erreicht wird. Das Training zielt darauf ab, Berater in die Lage zu versetzen, ihre natürlichen Talente zu identifizieren und diese im direkten Kundenkontakt gezielt einzusetzen.

Frank Rebmann, Geschäftsführer der Stärkentrainer GmbH, betont: „Berater sind keine klassischen Verkäufer. Sie agieren als vertrauensvolle Partner ihrer Kunden und bieten individuelle, oft hochkomplexe Lösungen an. Unser Ansatz setzt genau hier an: Wir zeigen, wie man durch die bewusste Nutzung der eigenen Stärken authentisch und erfolgreich verkaufen kann. Kunden spüren sofort, wenn Berater authentisch agieren, und das führt nicht nur zu besseren Verkaufsabschlüssen, sondern auch zu einer stärkeren Bindung.“

Effektive Verkaufsstrategien für den Beratungsalltag

Das BSB-Vertriebstraining vermittelt Beratern praxisnahe Werkzeuge und Strategien, um ihre Verkaufsprozesse auf ihre individuellen Stärken abzustimmen. Zu den zentralen Trainingsinhalten gehören:

– Stärkenanalyse: Die Teilnehmer identifizieren ihre individuellen Stärken durch Selbstreflexion und Feedback-Methoden.

– Verkaufspsychologie: Wie nutzen Berater ihre persönlichen Stärken, um die Bedürfnisse ihrer Kunden zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten?

– Beziehungsaufbau: Langfristige Kundenbeziehungen stehen im Mittelpunkt des BSB-Ansatzes. Durch die Nutzung von Empathie und Kommunikationsstärke lernen Berater, Vertrauen zu schaffen und als echte Partner ihrer Kunden wahrgenommen zu werden.

– Erfolgreicher Abschluss: Die Teilnehmer erarbeiten, wie sie ihre Stärken gezielt einsetzen können, um den Verkaufsprozess auf natürliche Weise zum Abschluss zu bringen.

Maßgeschneidert für Berater und Consultants

Das Training richtet sich speziell an Beraterinnen und Berater, die im täglichen Umgang mit komplexen Kundenanforderungen und Lösungen stehen. Besonders in beratungsintensiven Branchen wie IT-Consulting, Unternehmensberatung oder technischen Dienstleistungen bietet das BSB-Training wertvolle Ansätze, um Beratungs- und Verkaufsgespräche zu optimieren.

„Unsere Teilnehmer profitieren von einem Training, das nicht nur auf Vertriebstechniken fokussiert ist, sondern ihre Rolle als Berater und Partner stärkt. Sie lernen, ihre individuellen Stärken zu nutzen, um ihren Verkaufserfolg zu maximieren, ohne dabei ihre Authentizität zu verlieren“, so Rebmann weiter.

Vorteile des BSB-Vertriebstrainings auf einen Blick:

– Nachhaltiger Erfolg: Langfristige Kundenbindung durch stärkenbasiertes Verkaufen.

– Authentizität im Verkaufsprozess: Berater lernen, ihre Persönlichkeit im Verkaufsprozess gezielt einzusetzen.

– Individuelle Stärkenentwicklung: Praxisorientierte Übungen und Selbstreflexion zur Erkennung und Weiterentwicklung der eigenen Stärken.

– Komplexe Lösungen einfacher verkaufen: Berater werden darin geschult, komplexe Angebote verständlich und überzeugend zu präsentieren.

Weitere Informationen zum BSB Vertriebstraining finden Sie hier >>

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Stärkentrainer GmbH

Marcel Le Blanc

Stresemannstr. 3

70192 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 07117168286

web ..: http://www.staerkentrainer.de

email : rebmann@staerkentrainer.de

Pressekontakt:

Stärkentrainer GmbH

Marcel Le Blanc

Stresemannstr. 3

70192 Stuttgart

fon ..: 07117168286

web ..: http://www.staerkentrainer.de

email : rebmann@staerkentrainer.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Max Weiss: Datenschutz im digitalen Marketing VOLLTREFFER: Diese Kurs-Rakete konnte jeder mitnehmen! Bereits 160% – in einer Woche! So kann es weitergehen…