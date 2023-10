Fasihi verstärkt Fokussierung auf ganzheitliche IT-Services und Co-Creation in den Fasihi Labs

Der deutsche Software-Hersteller Fasihi GmbH setzt in Zukunft stärker auf ganzheitliche IT-Services und Co-Creation.

Know-how und Expertise des Ludwigshafener Software-Hauses sollen Kunden weltweit zugutekommen

Das weltweit tätige deutsche Software Unternehmen Fasihi GmbH mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung innovativer Software-Lösungen wird ab sofort intensiver in die Stärkung und Erweiterung seiner IT-Services investieren. „Wir werden unseren Kunden ab sofort ganzheitliche IT-Services anbieten. In einer sich ständig weiterentwickelnden digitalen Landschaft sind wir bestrebt, unsere Kunden allumfassend zu betreuen und ihre IT-Herausforderungen erfolgreich und langfristig zu meistern“, so Geschäftsführer Rolf Lutzer.

Die Fasihi GmbH ist ein seit vielen Jahren anerkanntes Unternehmen in der Software-Branche und hat sich einen langjährigen Ruf für qualitativ hochwertige und maßgeschneiderte Softwarelösungen erarbeitet, die den individuellen Anforderungen der Kunden gerecht werden. Mit dieser neuen Initiative zur Verstärkung der IT-Services bekräftigt Fasihi das Engagement für eine umfassende Unterstützung seiner Kunden.

Die erweiterten IT-Services der Fasihi GmbH umfassen folgende Bereiche:

Assessment und Status-quo Analyse:

Fasihi bietet Assessments als Grundlage für zuverlässigen und individualisierten IT-Services. Das Unternehmen legt großen Wert darauf, die Kunden und deren Bedürfnisse genau zu verstehen. Details der Lieferkette und tiefliegende Herausforderungen in Geschäftsprozessen sind akribisch genau analysiert. Blockierende Elemente werden fakten-basiert identifiziert. Kunden bekommen nach einem detaillierten gemeinsamen Assessment einen individuellen Fahrplan in Richtung Digitalisierung. Danach startet die gemeinsame Co-creation Phase.

Beratung, individuelle Roadmap und Co-creation:

Kunden können aus einem breiten Portfolio von über 200 Modulen wählen. Das Portfolio enthält Anwendungen, die Unternehmensprozesse vereinfachen, automatisieren und die die Komplexität ihrer Daten vereinfachen und ganzheitlich dazu ermächtigen, Daten besser zu verstehen. Der Hauptfokus liegt in der ganzheitlichen Beratung. Fasihi erarbeitet zusammen mit dem Kunden eine individuelle Roadmap in Richtung Digitalisierung und startet die Reise zusammen mit dem Kunden in den virtuellen Fasihi Labs, bei denen eigene Mitarbeitende, Kunden und potenzielle Kunden, Experten von Partnern, Unternehmen oder Universitäten in Form von Podcasts mit einbezogen werden und wo gemeinsam die digitale Zukunft des Kunden visuell dargestellt wird.

Co-creation: Die gemeinsame Reise mit dem Kunden wird bei Fasihi ganz großge-schrieben. Co-creation bedeutet, dass Fasihi zusammen mit dem Kunden dessen digitale Zukunft gestaltet. Das geschieht in den Fasihi Labs, Das Unternehmen nutzt dafür seine umfassende Erfahrung im ganzheitlichen IT-Service-Bereich sowie die tiefgreifende Industrie-Expertise hinsichtlich Manufacturing, Health und Learning, um die nahtlose Integration von Softwarelösungen in bestehende IT-Infrastrukturen sicherzustellen.

Software-Integration und -Implementierung:

Hier entwickelt Fasihi individuelle Softwarelösungen und Services für digitale Arbeitsplätze, die den spezifischen Anforderungen der Kunden entsprechen und innovative Technologien nutzen, um geschäftliche Effizienz und Wachstum zu fördern. Individuelle Lösungen werden erarbeitet, die genau zu den Zielsetzungen des Kunden passen. Maßgeschneiderte Entwicklung, aber auch die smarte Migration bereits bestehender Infrastrukturen gehören zu den Leistungen von Fasihi.

Hosting:

Fasihi bietet eine freie Wahl des Cloud Partners. Gemeinsam mit globalen und deutschen Partnern gibt es skalierbare und sichere Cloud-Hosting-Optionen, die es Unternehmen ermöglichen, ihre Anwendungen und Daten in einer flexiblen und kosteneffizienten Umgebung nach neuesten Sicherheitsstandards zu betreiben.

Support, Wartung und Sicherheit:

Kunden können auf einen erstklassigen Support mit engagierten Mitarbeitenden zählen, der dazu beiträgt, reibungslose Abläufe sicherzustellen. Fasihi hervorragender Unternehmenswert liegt darin, dass alles in-house angeboten werden kann – von Beratung, Entwicklung, Programmierung, Sicherheits- und Risikomanagement, Design, Marketing bis hin zu Projektmanagement und Finanzierung der Digitalisierungskosten. Die Menschen, die hinter Fasihi stecken, setzen sich voller Engagement, mit ihrem Know-how und ihrer Expertise für den Kunden ein.

Die Vision von Fasihi ist es, innovative maßgeschneiderte Softwarelösungen, ganzheitliche Dienstleistungen und Co-creation zusammen mit dem Kunden anzubieten, um langfristig als IT-Services-Partner einen großen Mehrwert für Unternehmen leisten zu können. Lutzer: „Mit der Stärkung unserer IT-Services und den Fasihi Labs für Co-creation mit dem Kunden positionieren wir uns als vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen auf der Suche nach zukunftssicheren und effizienten IT-Lösungen.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fasihi GmbH

Herr Hermann Martin

Ludwig-Reichling-Straße 6

67059 Ludwigshafen

Deutschland

fon ..: 0621-5200780

web ..: http://www.fasihi.net

email : martin@fasihi.net

Über die Fasihi GmbH

Die 1990 in Ludwigshafen am Rhein gegründete Firma Fasihi ist ein international tätiges Unternehmen für ganzheitliche IT-Services, Echtzeit-Integration und individuelle Portallösungen für mittlere und große Unternehmen. Digitalisierung von Unternehmensprozessen vom Management bis zur Produktion mit höchsten Ansprüchen an Datensicherheit und Nutzerkomfort gehören zum Kerngeschäft.

Das mehrfach preisgekrönte Softwarehaus erschließt den Wert der Digitalisierung durch zielgerichtete Beratung, Dienstleistungen und Lösungen, um die internen Prozesse der Kunden, die Benutzererfahrung und die Datennutzung mit durchdachten Analysen zu verbessern. www.fasihi.net

