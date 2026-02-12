  • Neuland präsentiert Movaris – das mobile Tafelsystem für maximale Flexibilität in Training und Industrie

    Movaris von Neuland ist das mobile, magnetisch koppelbare Tafelsystem für Training, Projektarbeit und Industrie. Flexibel, modular, sofort einsatzbereit – ein echter Gamechanger für agile Räume.

    BildFulda/Eichenzell, 12.02.2026- Mit dem neuen Movaris Tafelsystem bringt die Neuland GmbH & Co. KG ein modulares, magnetisch verbundenes und vollständig mobiles Boardsystem auf den Markt, das neue Maßstäbe in Flexibilität, Funktionalität und Design setzt.

    Ob im Training, im agilen Projektumfeld oder im industriellen Shopfloor – Movaris ist mehr als ein Whiteboard auf Rollen. Es ist ein durchdachtes System, das sich dynamisch an Raum, Teamgröße und Arbeitsweise anpasst.

    NEU. MOBIL. MOVARIS.

    Movaris ist als Pinnwand (anthrazit), Whiteboard (emailliertes Stahlblech, magnetisch) oder als Kombination beider Varianten erhältlich. Herzstück ist das pulverbeschichtete Rollengestell in mattschwarz, das zugleich als Materialwagen für Marker, Papier, Magnete und Zubehör dient.

    Das Besondere:
    Das Magnetic Link System – seitliche, integrierte Magnete verbinden mehrere Tafeln mit einem hörbaren „Click-Click“. Ohne Werkzeug. Ohne Haken. Ohne Umbau. Einfach aneinanderführen – verbinden – weiterarbeiten.

    So entsteht in Sekunden die exakt benötigte Arbeitsfläche: vom kompakten Einzelboard bis zur großflächigen Workshop-Wand.

    Ein System für dynamische Arbeitsumgebungen.

    Für Trainings & Workshops:

    * Flexible Raumgestaltung bei wechselnden Gruppen
    * Schnelles Umstellen von Plenum zu Kleingruppe
    * Parken, Drehen, Koppeln oder Trennen mit einem Handgriff
    * Optional als Wandtafel im Hoch- oder Querformat montierbar

    Für Industrie & Produktion:

    * Ideal für Shopfloor-Management
    * Mobile KPI-Boards
    * Lean- und KVP-Flächen
    * Temporäre Projektzonen in Werkhallen

    Movaris ist robust genug für industrielle Anforderungen – und gleichzeitig ästhetisch genug für moderne Seminar- und Innovationsräume.

    Durchdachte Doppelnutzung. Das Rollengestell (6,7 kg) ist nicht nur Träger, sondern Materialwagen. Papier, Karten, Marker – alles fährt mit.

    Optionales Zubehör:

    * Wandmontage-Set (Hoch- oder Querformat)
    * Papierabroller mit Abreißschiene

    Technische Highlights (Auszug):

    Pinnwand

    * Hartschaumtafel 15 mm, Filz anthrazit 9294
    * Arbeitsfläche: ca. 72,7 × 168,5 cm
    * Gewicht: 4,6 kg

    Whiteboard

    * Emailliertes, magnetisches Stahlblech
    * Arbeitsfläche: ca. 72,7 × 168,5 cm
    * Gewicht: 8 kg

    Rahmen & Gestell

    * Aluminiumrahmen pulverbeschichtet S002 mattschwarz
    * Stahl-Rollengestell pulverbeschichtet

    Statement der Geschäftsführung

    „Mit Movaris haben wir Mobilität nicht einfach ergänzt – wir haben sie zum Kern des Konzepts gemacht. Arbeitswelten verändern sich rasant: Teams sind agil, Räume multifunktional und Prozesse dynamisch. Movaris reagiert darauf mit einem System, das Bewegung und Präzision verbindet. Es ist modular, magnetisch und intuitiv – ein echtes Arbeitswerkzeug für moderne Organisationen.“
    “ Marc Schulze, Geschäftsführer, Neuland GmbH & Co. KG

    Ein Gamechanger für flexible Arbeitsräume

    Movaris steht für eine neue Generation analoger Visualisierungssysteme: leicht, logisch, magnetisch verbunden – sofort einsatzbereit.

    Ein System, das nicht im Weg steht, sondern Arbeit möglich macht. Ein System, das Räume mitdenkt. Ein System, das sich bewegt – mit dem Team.

    Weitere Informationen:
    https://www.neuland.com/collections/tafelsystem-movaris/products/tafelsystem-neuland-movaris

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Nachrichtenredaktion.de
    Frau Renata Rodrigues
    Kardinal-von Galen Strasse 28E
    55127 Mainz
    Deutschland

    fon ..: 061315458651
    web ..: https://www.neuland.com/
    email : renata@x84.de

    Erfinden hat bei uns Tradition. Machen auch. Beides tun wir mit Leidenschaft und langjähriger Erfahrung. In unseren Werkstätten im Herzen Deutschlands erdenken und produzieren wir Produkte, die partizipative Formate voranbringen:
    Marker, Moderationswände, Workshopkoffer, Methodentools und vieles mehr.

    Unsere Produkte begleiten Moderationen und Trainings, Brainstormings oder Strategiemeetings… – kurz: sie sind dabei, wenn Menschen zusammenkommen, um gemeinsam Ideen zu entwickeln und erfolgreich weiterzutreiben. Seit über 40 Jahren vertrauen uns Kundinnen und Kunden in Deutschland – und von Jahr zu Jahr auch immer mehr Menschen überall auf der Welt.

    Vielleicht auch, weil wir manche Werte mit ihnen teilen: Mit allem, was wir tun, wollen wir die Welt ein Stückchen besser machen und Positives bewirken. Deshalb nehmen wir die Dinge selbst in die Hand, mit Fleiß, mit Freude und mit einem freien Geist.

    Pressekontakt:

    Neuland GmbH & Co. KG
    Frau Karin Gutmann
    Am Kreuzacker 7
    Eichenzell 36124

    fon ..: 06659880
    email : info@neuland.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Neuland Kombi-Tafeln: Flexibilität, Nachhaltigkeit und Qualität „Made in Germany“
      Die Neuland Kombi-Tafeln vereinen Whiteboard und Pinwand in einem - nachhaltig, flexibel und hochwertig Made in Germany. Perfekt für Workshops, Seminare und moderne Büros....

    2. Neuland präsentiert nachhaltige Ausstattungslösungen für Universitäten, Schulen und Kindergärten
      Neuland steht für nachhaltige Lösungen für Universitäten, Hochschulen, Schulen und Kindergärten - entwickelt für moderne Lernräume, & Lernmethoden, kollaboratives Arbeiten und visuelle Didaktik....

    3. Maximale Flexibilität bei der Outdoorwerbung
      Das patentierte Rahmensystem FRAMELESS MaxFlex von ALGROUP...

    4. L-Capital.uk – Schnelle Zwischenfinanzierungen für maximale Flexibilität
      Unsichere Zeiten erfordern maximale Flexibilität. Oft kann es zu unerwartetem Kapitalbedarf kommen, und Unternehmen benötigen schnelle Hilfe, um ihre Liquidität zu erhöhen....

    5. Brady M211: Smarte, mobile Kennzeichnung für Industrie und Handwerk
      Der Brady M211 ist ein robuster Industrie-Etikettendrucker mit Bluetooth-App-Steuerung. Perfekt für Kabel, Laborproben und Industrieanwendungen - mobil, effizient und präzise in der Kennzeichnung....

    6. Mobile Brady Etikettendrucker für Industrie, Elektrik, Labor und vieles mehr
      Entwickelt für hohe Ansprüche: Mobile Brady Etikettendrucker erfüllen die Anforderungen in Labor, Industrie und vielen anderen Branchen. Einige hundert Etiketten sind für diese Drucker erhältlich....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.