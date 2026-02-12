Neuland präsentiert Movaris – das mobile Tafelsystem für maximale Flexibilität in Training und Industrie

Movaris von Neuland ist das mobile, magnetisch koppelbare Tafelsystem für Training, Projektarbeit und Industrie. Flexibel, modular, sofort einsatzbereit – ein echter Gamechanger für agile Räume.

Fulda/Eichenzell, 12.02.2026- Mit dem neuen Movaris Tafelsystem bringt die Neuland GmbH & Co. KG ein modulares, magnetisch verbundenes und vollständig mobiles Boardsystem auf den Markt, das neue Maßstäbe in Flexibilität, Funktionalität und Design setzt.

Ob im Training, im agilen Projektumfeld oder im industriellen Shopfloor – Movaris ist mehr als ein Whiteboard auf Rollen. Es ist ein durchdachtes System, das sich dynamisch an Raum, Teamgröße und Arbeitsweise anpasst.

NEU. MOBIL. MOVARIS.

Movaris ist als Pinnwand (anthrazit), Whiteboard (emailliertes Stahlblech, magnetisch) oder als Kombination beider Varianten erhältlich. Herzstück ist das pulverbeschichtete Rollengestell in mattschwarz, das zugleich als Materialwagen für Marker, Papier, Magnete und Zubehör dient.

Das Besondere:

Das Magnetic Link System – seitliche, integrierte Magnete verbinden mehrere Tafeln mit einem hörbaren „Click-Click“. Ohne Werkzeug. Ohne Haken. Ohne Umbau. Einfach aneinanderführen – verbinden – weiterarbeiten.

So entsteht in Sekunden die exakt benötigte Arbeitsfläche: vom kompakten Einzelboard bis zur großflächigen Workshop-Wand.

Ein System für dynamische Arbeitsumgebungen.

Für Trainings & Workshops:

* Flexible Raumgestaltung bei wechselnden Gruppen

* Schnelles Umstellen von Plenum zu Kleingruppe

* Parken, Drehen, Koppeln oder Trennen mit einem Handgriff

* Optional als Wandtafel im Hoch- oder Querformat montierbar

Für Industrie & Produktion:

* Ideal für Shopfloor-Management

* Mobile KPI-Boards

* Lean- und KVP-Flächen

* Temporäre Projektzonen in Werkhallen

Movaris ist robust genug für industrielle Anforderungen – und gleichzeitig ästhetisch genug für moderne Seminar- und Innovationsräume.

Durchdachte Doppelnutzung. Das Rollengestell (6,7 kg) ist nicht nur Träger, sondern Materialwagen. Papier, Karten, Marker – alles fährt mit.

Optionales Zubehör:

* Wandmontage-Set (Hoch- oder Querformat)

* Papierabroller mit Abreißschiene

Technische Highlights (Auszug):

Pinnwand

* Hartschaumtafel 15 mm, Filz anthrazit 9294

* Arbeitsfläche: ca. 72,7 × 168,5 cm

* Gewicht: 4,6 kg

Whiteboard

* Emailliertes, magnetisches Stahlblech

* Arbeitsfläche: ca. 72,7 × 168,5 cm

* Gewicht: 8 kg

Rahmen & Gestell

* Aluminiumrahmen pulverbeschichtet S002 mattschwarz

* Stahl-Rollengestell pulverbeschichtet

Statement der Geschäftsführung

„Mit Movaris haben wir Mobilität nicht einfach ergänzt – wir haben sie zum Kern des Konzepts gemacht. Arbeitswelten verändern sich rasant: Teams sind agil, Räume multifunktional und Prozesse dynamisch. Movaris reagiert darauf mit einem System, das Bewegung und Präzision verbindet. Es ist modular, magnetisch und intuitiv – ein echtes Arbeitswerkzeug für moderne Organisationen.“

“ Marc Schulze, Geschäftsführer, Neuland GmbH & Co. KG

Ein Gamechanger für flexible Arbeitsräume

Movaris steht für eine neue Generation analoger Visualisierungssysteme: leicht, logisch, magnetisch verbunden – sofort einsatzbereit.

Ein System, das nicht im Weg steht, sondern Arbeit möglich macht. Ein System, das Räume mitdenkt. Ein System, das sich bewegt – mit dem Team.

Weitere Informationen:

https://www.neuland.com/collections/tafelsystem-movaris/products/tafelsystem-neuland-movaris

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nachrichtenredaktion.de

Frau Renata Rodrigues

Kardinal-von Galen Strasse 28E

55127 Mainz

Deutschland

fon ..: 061315458651

web ..: https://www.neuland.com/

email : renata@x84.de

Erfinden hat bei uns Tradition. Machen auch. Beides tun wir mit Leidenschaft und langjähriger Erfahrung. In unseren Werkstätten im Herzen Deutschlands erdenken und produzieren wir Produkte, die partizipative Formate voranbringen:

Marker, Moderationswände, Workshopkoffer, Methodentools und vieles mehr.

Unsere Produkte begleiten Moderationen und Trainings, Brainstormings oder Strategiemeetings… – kurz: sie sind dabei, wenn Menschen zusammenkommen, um gemeinsam Ideen zu entwickeln und erfolgreich weiterzutreiben. Seit über 40 Jahren vertrauen uns Kundinnen und Kunden in Deutschland – und von Jahr zu Jahr auch immer mehr Menschen überall auf der Welt.

Vielleicht auch, weil wir manche Werte mit ihnen teilen: Mit allem, was wir tun, wollen wir die Welt ein Stückchen besser machen und Positives bewirken. Deshalb nehmen wir die Dinge selbst in die Hand, mit Fleiß, mit Freude und mit einem freien Geist.

Pressekontakt:

Neuland GmbH & Co. KG

Frau Karin Gutmann

Am Kreuzacker 7

Eichenzell 36124

fon ..: 06659880

email : info@neuland.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neues Selbstcoaching-Angebot von Phots®: Mit dem SelfExpert in weniger als 6 Schritten Anliegen selbst lösen Neuer Urlaubstrend im Nova Maldives: Erlebnisse schenken mit dem „Beacation“-Arrangement