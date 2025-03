Neumühle Resort & SPA: Fünf-Sterne für das Neumühle Resort & SPA

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband e.V. (DEHOGA) hat das Neumühle Resort & SPA als Fünf-Sterne-Hotel ausgezeichnet.

Das idyllisch an den Ufern der Saale gelegene Hideaway mit luxuriösem Resort und Spa ist derzeit das einzige Fünf-Sterne-Haus in Unterfranken. Bereits seit Jahren setzt das Neumühle Resort & SPA Maßstäbe mit seinen hochklassigen Spa- und Wellness-Leistungen, einer ausgezeichneten Kulinarik sowie seiner außergewöhnlichen Alleinlage inmitten einer einzigartigen Naturlandschaft. „Die fünf Sterne anzustreben war eine logische Konsequenz aus der stetigen Weiterentwicklung unseres Hauses und dem positiven Feedback zahlreicher Gäste“, sagt Christoph Hoenig, Geschäftsführer des Neumühle Resort & SPA. „Die Auszeichnung ist nicht nur eine Anerkennung für unser Hotel, sondern vor allem für unser herausragendes Team, das unseren Gästen jeden Tag mit Leidenschaft und Hingabe einen unvergesslichen Aufenthalt bereitet. Nachdem wir 2021 bereits Vier-Sterne-Superior erreichten, setzen wir mit unserer offiziellen Ankunft auf Fünf-Sterne-Niveau ein selbstbewusstes Zeichen für Wachstum, Beständigkeit und Zukunftsfähigkeit in der deutschen Hotellerie.“

„Mehr als ein Hotel – ein Ort, der inspiriert und Kraft spendet“

Die Klassifizierung als Fünf-Sterne-Hotel ist das Ergebnis hoher Standards, die über Jahre im gesamten Haus umgesetzt und etabliert wurden. Neben erstklassigem Service und einer luxuriösen Ausstattung vereinen die innovativen Konzepte des Resorts moderne Annehmlichkeiten mit der Ursprünglichkeit der Natur. Für Christoph Hoenig und sein Team stellt die Auszeichnung allerdings kein Grund dar, sich auszuruhen: „Wir optimieren unser Gästeerlebnis kontinuierlich weiter und bleiben unserem Anspruch treu, persönlichen Service auf höchstem Niveau zu bieten, während wir gleichzeitig eine entspannte und naturnahe Atmosphäre wahren.“ Zu den nächsten Schritten gehören ein Turn-Down-Service in exklusiven Zimmerkategorien, personalisierte Aufenthalte sowie eine noch individuellere Betreuung der Gäste. „Das Neumühle Resort & SPA ist mehr als nur ein Hotel – es ist ein Ort, der begeistert, inspiriert und Kraft spendet. Wir sind stolz darauf, nun das einzige Fünf-Sterne-Hotel in Unterfranken zu sein und freuen uns, unseren Gästen außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten.“

Im Fluss, am Fluss – Ruhe und Entspannung, Wellness, Kulinarik und Tagen im Herzen der Natur. Das Fünf-Sterne-Hotel Neumühle Resort & SPA entfaltet sein Ambiente unmittelbar an den idyllischen Ufern der fränkischen Saale. In den 500 Jahre alten Gemäuern der ehemaligen Getreidemühle gehen gelebte Tradition und moderne Top-Hotellerie Hand in Hand. Umgeben von einer Garten- und Naturlandschaft öffnet das Neumühle Resort & SPA seinen Gästen außen wohltuende Weiten und innen eine faszinierende Wohlfühlwelt. Historisches Fachwerk mit natürlichem Flair beherbergt Wellness vom Feinsten auf gleich drei Ebenen. Vom Deutschen Wellness Verband mit dem Premium-Zertifikat „sehr gut" ausgezeichnet, wird Ankommen im exklusiven 800 Quadratmeter großen Wellness-Refugium „Neumühle SPA" zur leichtesten Übung – ganz ohne Übung. Vom Entspannungs-Bad in der Mahagoni-Holzwanne mit Blick auf die Saale bis zur luxuriösen SPA Suite erleben Gäste Wohlfühlen als Weltsicht – zumindest auf Zeit. Während sich Körper und Geist lösen, entführt die anspruchsvolle Kulinarik im Restaurant „Scheune" in genussvolle Dimensionen. In stilvoll-historischer Atmosphäre begegnen sich regionale fränkische Küche, internationale Spezialitäten und erlesene Weine auf inspirierende Weise. Neben Wohlfühlen und Genuss bieten Tagungsräume mit teils ritterlich anmutendem Interieur und modernster Tagungstechnik den idealen Rahmen für hohe Konzentration und kreative Lösungsfindung.

