Neumühle Resort & SPA: „Ladies only“ mit Hollywood-Beauty Brand G.M. Collin

Was die Haut von Hollywood-Helden und Leinwand-Diven pflegt, darauf können sich jetzt auch die Gäste des Neumühle Resort & SPA freuen.

Die exklusive Kosmetikmarke G.M. Collin verschönert dort ab sofort die SPA-Gäste auf luxuriöse Art. Als Premier Beauty Partner der Oscarverleihung in Hollywood schwören zahllose Filmstars seit 2005 auf die dermo-kosmetischen Hautpflege-Lösungen. „Wir sind sehr stolz, dass wir die internationale Premium-Marke für unseren Spa gewinnen konnten“, freut sich der Director of Spa & Wellbeing, Peter Droessel. „Diese in Deutschland bislang exklusive Partnerschaft bietet – ausschließlich unseren weiblichen Gästen – ein Spa-Erlebnis der besonderen Art, das mit seinen professionellen Treatment-Arrangements sogar bis zu einem halben Tag dauern kann. Das ist Schönheitspflege und Wohlfühlen auf höchstem Niveau, wie ich persönlich es in meinen vielen Jahrzehnten internationaler Berufserfahrung immer als meinen Anspruch gesehen habe.“

„Ladies only“-Beauty Suite – exklusive Partnerschaft mit G.M. Collin

Um den Gästen des Neumühle Resort & SPA auch das perfekte Umfeld für die Luxus-Behandlungen zu bieten, wurde eigens ein „Ladies only“-Refugium mit kuscheligem Designer-Daybed und eigener Dusche im dazugehörigen Badezimmer für Momente absoluter Entspannung geschaffen. Für den Spa-Experten Droessel ist die exklusive Partnerschaft mit G.M. Collin ein weiterer wichtiger Schritt hin zum Top-Spa im deutschsprachigen Raum: „Wir sind von der engen und Erfolg versprechenden Zusammenarbeit mit G.M. Collin sehr überzeugt und setzen dadurch unseren Weg zur Qualitätsoptimierung innerhalb unseres ohnehin sehr attraktiven Beautyangebots konsequent fort.“

Neumühle Resort & SPA

Im Fluss, am Fluss – Ruhe und Entspannung, Wellness, Kulinarik und Tagen im Herzen der Natur. Im Neumühle Resort & SPA entfaltet sein traumhaftes Ambiente unmittelbar an den idyllischen Ufern der fränkischen Saale. In den liebevoll renovierten, bis zu 500 Jahre alten Gemäuern der ehemaligen Getreidemühle gehen gelebte Tradition und moderne Top-Hotellerie Hand in Hand. Historisches Fachwerk mit natürlichem Flair beherbergt Wellness vom Feinsten auf drei Ebenen. Vom Deutschen Wellness Verband mit dem Premium-Zertifikat „Sehr gut“ ausgezeichnet, wird Ankommen im exklusiven 800 Quadratmeter großen Wellness-Refugium „Neumühle SPA“ zur leichtesten Übung – ganz ohne Übung. Vom Entspannungs-Bad in der Mahagoni-Holzwanne mit Blick auf die Saale bis zur luxuriösen SPA Suite erleben Gäste Wohlfühlen als Weltsicht – zumindest auf Zeit. Während sich Körper und Geist lösen, entführt die anspruchsvolle Kulinarik im Restaurant „Scheune“ in genussvolle Dimensionen. In stilvoll-historischer Atmosphäre begegnen sich regionale fränkische Küche, internationale Spezialitäten und erlesene Weine auf inspirierende Weise. Neben Wohlfühlen und Genuss bilden Tagungsräume mit teils ritterlich anmutendem Interieur und modernster Tagungstechnik den idealen Rahmen für hohe Konzentration und kreative Lösungsfindung.

