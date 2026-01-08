New Earth Resources kündigt Explorationspläne für sein Seltenerdmetallprojekt Red Wine an

Vancouver, British Columbia / 20. Januar 2026 / IRW-Press / NEW EARTH RESOURCES CORP. (CSE: EATH) (New Earth oder das Unternehmen) freut sich, die Aufnahme der Explorationsaktivitäten auf seinem Seltenerdmetall-(REE)-Projekt Red Wine (das Projekt) im Osten der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador bekannt zu geben.

Das Projekt erstreckt sich über rund 1.575 Hektar im Central Mineral Belt (CMB) von Labrador und ist vornehmlich von Lithologien des Red Wine Complex unterlagert, einschließlich peralkalischer vulkanischer, porphyrischer Gesteine sowie peralkalischer und alkalischer plutonischer Gesteine. Diese Formationen sind sehr aussichtsreich für eine REE-Mineralisierung und standen im Zentrum von auf REE, Zirkonium, Niob und Yttrium ausgerichteten Explorationsprogrammen, die in den vergangenen Jahrzehnten seit den 1970er-Jahren durchgeführt wurden.

Das Projekt liegt in der übergeordneten Red Wine Intrusive Suite, die peralkalische Granite und Syenite als Teil des North Red Wine Pluton und des South Red Wine Pluton aufweist und bei der in der Vergangenheit REE-haltige Minerale dokumentiert wurden. Bei historischen Programmen wurden mehrere Vorkommen von REE und dazugehörigen Rohstoffen im Bezirk entdeckt. Dazu gehören Two Tom (Nb, Be, REE), North Red Wine (U, Zr), Partridge River (Th) und Mann (Nb, Zr, Th), die in geologischem Zusammenhang mit den Playfair-Entdeckungen auf dem Projekt stehen. Die Analyse mehrerer historischer Stichproben aus dem Projekt lieferte Ergebnisse von mehr als 1 % TREO mit einem Höchstwert von 5,37 % TREO.

Das geplante Explorationsprogramm

Ziel dieser Explorationsphase ist es, im Rahmen eines systematischen Programms in zwei verschiedenen Maßstäben – regional und lokal – verschiedene Explorationsinformationsebenen zu generieren, die zur Eingrenzung des Gebiets sowie zur Ermittlung von Zielen mit Potenzial für die Auffindung einer REE-Mineralisierung beitragen sollen. Zudem soll die bestehende Mineralisierung innerhalb des Projektgebiets untersucht werden.

Regionale Ebene: Das geplante regionale Explorationsprogramm umfasst regionale Prospektionsarbeiten, geophysikalische Flugmessungen, Fernerkundungen und regionale Bodenprobenahmen.

– Prospektionsarbeiten: Ziel ist die Ermittlung von Ausbissen und die Entnahme von Proben.

– Geophysikalische Messungen: Die Arbeiten umfassen die erneute Auswertung der Daten aus den historischen magnetischen und radiometrischen Messungen, die im Juli 2010 durchgeführt wurden, gefolgt von einer eingehenderen (Linienabstand von 50 m) magnetischen und radiometrischen Vermessung der südlichen und nördlichen Claims des Projekts, um die fehlenden Bereiche zu erfassen und eine entsprechende detaillierte Interpretation zu liefern.

Das Ziel dieser Vermessungen besteht darin, neue potenzielle REE-Entdeckungen auf dem Projekt zu identifizieren und einen Zusammenhang zwischen der bestehenden REE-Mineralisierung und den ausgewerteten geophysikalischen Daten zu erkennen.

Lokale Ebene: Das Explorationsprogramm sieht geologische Kartierungen in bestehenden Mineralisierungszonen, lokale geochemische Bodenprobenahmen sowie die Erfassung eingeschränkter geophysikalischer Bodendaten vor. Ziel dieser Aktivitäten ist es, das bestehende Potenzial zu bewerten, die geologischen und geochemischen Merkmale in Verbindung mit den potenziellen Vorkommen genauer abzugrenzen und geochemische und geophysikalische Modelle zu erarbeiten, die zur Lokalisierung neuer Entdeckungen eingesetzt werden können.

EATH_012026_DE_Prcom.001

Abbildung 1 – Das Projekt Red Wine und die Mineralvorkommen in der Umgebung mit geologischen Merkmalen

Dieses Explorationsprogramm verdeutlicht unser Engagement für den Ausbau des Projekts Red Wine durch einen methodischen, datengestützten Ansatz, so Lawrence Hay, CEO von New Earth. Auf der Grundlage historischer Daten wollen wir durch Einsatz moderner Verfahren das vollständige REE-Potenzial dieses vielversprechenden Bezirks erschließen.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Herrn Babak V. Azar, P.Geo., einer unabhängigen qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Die historischen Berichte zum Projekt wurden von der qualifizierten Person geprüft. Die bereitgestellten Informationen wurden nicht verifiziert und werden als historisch behandelt.

Über das Unternehmen

New Earth Resources Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das Explorationsprojekte im frühen und fortgeschrittenen Ausbaustadium erwirbt und diese erschließt. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, die Urankonzession Lucky Boy mit ihrem ehemaligen Produktionsbetrieb, ist zu 100 % in Besitz des Unternehmens und liegt im Gila County im US-Bundesstaat Arizona. Das Projekt Lucky Boy besteht aus 14 Lode-Claims und erstreckt sich über eine Fläche von rund 273 Acres. Es umfasst einen kleinen Tagebau und Untertagebau, aus denen jeweils in den 1950er Jahren und dann erneut in den 1970er Jahren, Uran gefördert wurde. Neben Lucky Boy gehören zum Uranportfolio des Unternehmens auch drei Claims in der kanadischen Provinz Saskatchewan mit einer Gesamtfläche von 365 Hektar.

Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung für den Erwerb sämtlicher Anteile an 23 Claims mit einer Gesamtfläche von rund 1.102 Hektar im Gebiet von Strange Lake in der kanadischen Provinz Quebec unterzeichnet. Das unter dem Namen SL Project geführte Projekt hat beste Aussichten auf Seltenerdmetallfunde. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über die Option auf den Erwerb sämtlicher Eigentumsanteile und -rechte am Seltenerdmetallprojekt Red Wine, das sich über 2 nicht zusammenhängende Mineralclaims mit rund 1.575 Hektar Grundfläche in Labrador (Kanada) erstreckt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.newearthresourcescorp.com, in den veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) oder wenden Sie sich per E-Mail an das Unternehmen unter info@newearthresourcescorp.com.

Für das Board of Directors

Lawrence Hay

President und CEO

Tel.: 778.317.8754

E-Mail: info@newearthresourcescorp.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu zukünftigen Plänen und anderen Angelegenheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Informationen sind in der Regel an zukunftsgerichteten Formulierungen wie können, erwarten, schätzen, prognostizieren, beabsichtigen, glauben und fortsetzen oder deren Verneinungen oder ähnlichen Variationen zu erkennen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung zukunftsgerichteter Informationen verwendet wurden, als unrichtig erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausgesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, darunter unter anderem die Geschäfts-, Wirtschafts- und Kapitalmarktbedingungen, die Fähigkeit zur Steuerung der Betriebskosten und die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen hinsichtlich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, der erwarteten Kosten und der Fähigkeit, Ziele zu erreichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, Rechtsstreitigkeiten, die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen durch Vertragspartner, der Verlust wichtiger Mitarbeiter und Berater sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jede Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

