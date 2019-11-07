  • SCHRAMM liefert robuste Outdoor-Schaltschränke für anspruchsvolle Einsatzbedingungen

    Ob Energie, Verkehr oder Umwelttechnik: Die SCHRAMM GmbH fertigt wetterfeste Outdoor-Schaltschränke aus GFK, Edelstahl und Aluminium – robust, langlebig und projektbezogen angepasst.

    BildFrankfurt am Main / Lauterbach, Januar 2026 – Ob in der Energieversorgung, Verkehrsinfrastruktur oder Umwelttechnik: Wer elektrische Komponenten im Außenbereich schützen will, braucht Schaltschränke, die Wind, Wetter und mechanischer Beanspruchung dauerhaft standhalten. Die SCHRAMM GmbH hat sich auf genau solche Systeme spezialisiert. Mit Schaltschränken aus GFK, Edelstahl oder Aluminium bietet das Unternehmen wetterfeste Lösungen für unterschiedlichste Einsatzgebiete – projektbezogen gefertigt, langlebig im Betrieb und angepasst an technische Sonderanforderungen.

    Schutz für Technik im Außenbereich – unabhängig vom Material
    Alle Outdoor-Schaltschränke von SCHRAMM sind auf langfristigen Außeneinsatz ausgelegt. Welche Bauform und welches Material zum Einsatz kommen, hängt vom Umfeld ab:
    o GFK eignet sich durch seine Korrosionsfreiheit und besonders für feuchte, chemisch belastete oder salzhaltige Umgebungen.
    o Edelstahl kommt zum Einsatz, wenn mechanische Belastbarkeit und Vandalismusschutz im Vordergrund stehen.
    o Aluminium überzeugt durch geringes Gewicht, gute Bearbeitbarkeit und Formstabilität

    Die Gehäuse erreichen je nach Ausführung Schutzarten bis IP65/66 und widerstehen UV-Strahlung, Frost, Hitze und Regen über viele Jahre. Durch modulare Innenausstattung, optionale Klimakomponenten und durchdachte Kabelzuführungen lassen sich die Schränke exakt an das Projekt anpassen – von der Schalthaus bis zum Analysecontainer.

    Branchentauglich, montagefreundlich, langlebig
    Ob auf dem Acker, an der Küste, in der Stadt oder im Werksgelände: Die Outdoor-Schaltschränke von SCHRAMM werden auf die Bedingungen vor Ort abgestimmt. Das beginnt bei der Auswahl des Materials und reicht bis zur Integration von Lüftung, Heizung, Dichtungssystemen oder Montageplatten. Die Bauweise ermöglicht eine einfache Installation – ob auf Sockeln, Bodenrahmen oder direkt auf Fundamente gesetzt. Alle Gehäuse sind wartungsarm, langlebig und erfüllen die Anforderungen in Infrastrukturprojekten, Industrieanlagen und Versorgungsnetzen. „Unsere Stärke liegt in der Vielfalt. Wir fertigen Outdoor-Schaltschränke aus verschiedenen Werkstoffen – je nachdem, welche Anforderungen das Projekt stellt“, sagt Markus Tacke, Geschäftsführer der SCHRAMM GmbH. „Dabei geht es nicht um Standardprodukte, sondern um robuste Lösungen für reale Bedingungen draußen – exakt abgestimmt, zuverlässig, dauerhaft im Einsatz.“

    Über die SCHRAMM GmbH
    Die SCHRAMM GmbH wurde 1947 gegründet und beschäftigt heute rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Frankfurt am Main und Lauterbach (Hessen). Als zertifizierter Lieferant internationaler Konzerne fertigt das Unternehmen Schaltschranksysteme aus GFK, Edelstahl und Aluminium sowie Industrieheizungen und Blechverarbeitungslösungen. Mit hoher Beratungskompetenz, Innovationskraft und Qualitätsstandards begleitet SCHRAMM Kunden aus Industrie und Kommunen bei anspruchsvollen Projekten. Weitere Informationen unter: www.schramm-gmbh.de/schaltschranksysteme

