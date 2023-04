Maxxmora – die neue Marke für anspruchsvolle Outdoor Living Konzepte

Maxxmora Outdoor Living Concept ist seit diesem Frühjahr nun auch in Deutschland am Markt. Die Eröffnung des ersten Ausstellungsraums erfolgte jüngst im stilwerk Hamburg

Alles begann mit der Vision, das südländische Lebensgefühl von lauen Nächten und geselligen Stunden in einem perfekten Designambiente zu erschaffen. Die eigene Outdoor-Möbel Designlinie wurde mit namhaften Designern – wie z.B. Henrik Pedersen, Mette Rosendal und dem Klan Studio – kreiert und in kurzer Zeit eigene Produktionsstätten aufgebaut. Herausgekommen ist eine internationale Designmöbel Kollektion für Draußen, die durch eine eigene Designsprache besticht und in Handwerk, Materialien und Qualität auch den hohen Ansprüchen der Gastronomie genügt.

Abgerundet wird die Konzept-Vision des vollumfänglichen Draußen-Lifestyles durch anspruchsvolle Terrassenüberdachungen, Outdoor-Küchen und Grills, Outdoor-Tapeten und Lampen sowie dekorativen Elementen wie Fireplaces und Greenwalls.

„Wir schaffen mit unserer ganzheitlichen Denke und unseren Konzepten eine neue Dimension des Draußen-Lifestyles“, so Guido Strotmann – Geschäftsführer von Maxxmora Deutschland. „Unsere Architekten planen in aufwendigen Renderings auch komplexe Flächen für Restaurants und Hotels. Dabei verzahnen wir zahlreiche Gewerke miteinander und schaffen so eine ganz neue Dimension für Outdoor-Design und Genuss, den es so in Deutschland am Markt noch nicht gibt“.

Zu realisieren ist dies alles dank eines großen Netzwerks namhafter Hersteller und Montageteams, die bereits seit Jahren erfolgreich anspruchsvolle Endkunden und Gastronomiebetriebe bedienen.

Der Ausstellungsraum im stilwerk Hamburg präsentiert maßgeblich die Designlinien für die privaten Verbraucher und dient als Workspace für anspruchsvolle B2B Projekte. Kooperationen mit ansässigen Architekten und Firmen werden gerne weiter aufgebaut. Für eine Konzept-Beratung empfiehlt es sich einen Termin im stilwerk Hamburg zu vereinbaren.

Maxxmora – Das Outdoor Living Concept für Privat und Grastronomie https://maxxmora-experience.de/

Kontakt:

Maxxmora Deutschland GmbH

Große Elbstr. 68

im Stilwerk Hamburg

22767 Hamburg

Phone: +49(0) 40 30775778

E-Mail: info@maxxmora.de

Web: https://maxxmora-experience.de/

