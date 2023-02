Terrassenüberdachung sorgt für großzügiges Outdoor-Living

Mit dem SKYROOF Prestige Lamellendach von PALMIYE entstand in einem Mehrgenerationenhaus eine ausgeklügelte Wohlfühl-Oase für das fast ganzjährige Dining, Living and Cooking mit vielen Funktionen

In einem realisierten Bauprojekt hat PALMIYE Deutschland eine luxuriöse Terrassenüberdachung angefertigt, die gleich mehrere Funktionen erfüllen sollte. In einem Mehrgenerationenhaus war folgende Aufgabenstellung gegeben: Die architektonische Lösung sollte als Winkel um die rechteckige Grundrissform des Hauses so viel zusätzliche Wohnfläche schaffen wie möglich. Hinzu war gewünscht die Balkonebene der ersten Etage optisch sowie funktional in diese Überlegungen mit einzubeziehen.

Der Zutritt in den gepflegten Garten sollte darüber hinaus direkt von der Anbaufläche erfolgen – entsprechend wurden zwei Schiebeglas-Anlagen als Ein- bzw. Ausgang konzipiert. Da die Eigentümer zudem sehr gerne kochen und herzlich gerne Gäste empfangen, wurden großzügige Flächen gewünscht – ohne störende Mittelpfeiler – um die Outdoor-Küche, den Essbereich sowie zwei gemütliche Sofaecken zu platzieren. Dies konnte, dank der technischen Möglichkeit, einzelne Lamellendach-Anlagen miteinander zu koppeln, realisiert werden.

Ausdrücklich wurde ebenfalls eine stimmungsvolle Beleuchtung, der Blickschutz vor Nachbarn durch zusätzliche ZIP-Screens sowie die Option „unter freiem Himmel sitzen zu können“ von den Auftraggebern gewünscht. All diese Anforderungen konnten, dank der Entscheidung für das Cabriodach SKYROOF Prestige, meisterlich realisiert werden.

Ein Skyroof, ist wörtlich übersetzt, ein „Himmelsdach“, also eine Art Panoramadach und/oder Panoramafenster, das Räumlichkeiten eine neue Dimension geben kann. Dabei ist es mehr als eine reine Terrassenüberdachung. Es handelt sich um eine verglaste Überdachung, die die Terrasse oder den Balkon in ein helles und luftiges Wohnzimmer verwandelt und so eine angenehme Atmosphäre schafft. Mit einem Skyroof kann man fast das ganze Jahr über den Außenbereich genießen, unabhängig von den Wetterbedingungen.

SKYROOF Prestige schafft bei diesem realisierten Projekt luxuriösen Wohnraum und ein perfektes Outdoor-Living-Gefühl, an fast 365 Tagen im Jahr. In Zusammenarbeit mit einem Architekten realisierte PALMIYE hier eine wahre Wohlfühl-Oase für Dining, Living and Cooking mit ca. 120 Quadratmetern Fläche. Das hochfunktionale Lamellendach SKYROOF Prestige ermöglicht, dank der seitlichen Glasschiebesysteme, eine großzügige Wohnraum-Erweiterung des Mehrgenerationenhauses.

Das SKYRROF Prestige Lamellendach zeichnet sich durch seine funktionale und ausgefeilte Technik aus, die Sondermaße und Anpassungen dennoch erlaubt. Scheint die Sonne, kann man das Cabriodach bis zu 70% der Deckenfläche öffnen und die Sonne genießen. Ein angenehmes Raumklima schafft man zudem dank der seitlichen Parapets aus Glas, die stufenlos per Fernbedienung hoch- und runtergefahren werden können.

Tritt die Dämmerung ein, wird es ebenso gemütlich. Das SKYRROF Prestige Lamellendach kann vollständig wetterfest und dicht geschlossen werden, alles per Fernbedienung zu steuern. Neben einer ausgefeilten Statik, die auch schwere Schneelast trägt, sorgt ein im Dach integriertes, nicht sichtbares Abwassersystem sowie ausgezeichnete Dichtungen für ein stets trockenes Ambiente. Die notwendige Wärme erzielt man zur sehr kalten Jahreszeit durch Raumfeuerquellen und Infrarot-Heizstrahler, die das Draußensein auch an kühleren Tagen urgemütlich machen. Die perfekte Wohnraum-Erweiterung für fast 365 Tage im Jahr.

Mit dem neuen Anbau über zwei Ebenen bietet sich eine neue Dimension der Aufenthaltsqualität für die drei Generationen – mehr Rückzugsorte, Platz für mehr Sitzgelegenheiten, Raum für mehr Gastlichkeit und mehr Lebensqualität. Ein großzügiger Lebensraum wurde geschaffen.

Weitere Informationen, Spezifikationen und Fotos zu dem gesamten Projekt: https://palmiye.de/terrassenueberdachung-outdoor-living/

Kontakt:

PD Sales & Service GmbH & Co. KG

Engelbosteler Damm 124

30167 Hannover

Fon +49 (0)511 169 915 01

E-Mail info (at) palmiye.de

Web https://palmiye.de/

Die Marke PALMIYE bietet Terrassenüberdachungen für Gastronomie sowie Privat. Bundesweit realisieren qualifizierte Fach- & Gastropartner Lösungen für den Terrassenbereich mit Pergola-Markisen und hochfunktionalen Lamellendächern.

