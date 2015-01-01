  • Next-Level Sichtbarkeit: Second Universe SU GmbH erweitert Angebot um KI-Optimierung (GEO)

    Sichtbarkeit entsteht neu: Wer in KI-Antworten fehlt, verliert Reichweite. Second Universe SU GmbH unterstützt Unternehmen mit gezielter GEO-Optimierung.

    BildDie Art, wie Menschen online nach Informationen suchen, verändert sich gerade rasant: Viele Nutzer stellen ihre Fragen zunehmend direkt an generative KI-Systeme wie ChatGPT, Gemini oder Perplexity und erhalten sofort fertige Antworten.

    Vor diesem Hintergrund sind Unternehmen vor eine neue Herausforderung gestellt: Wer in den Antworten der KI-Systeme nicht erscheint, verliert an Sichtbarkeit.

    Die Second Universe SU GmbH reagiert auf diesen Wandel und erweitert ihr Leistungsangebot um GEO (Generative Engine Optimization) – eine neue Disziplin, die Inhalte gezielt für KI-gestützte Such- und Antwortsysteme optimiert.

    SEO und GEO – zunächst Koexistenz

    Während die Suchmaschinenoptimierung (SEO) darauf abzielt, Webseiten in den Google-Rankings top zu platzieren, geht GEO noch einen Schritt weiter: Inhalte werden so aufbereitet, dass sie von KI-Systemen verstanden, zugeordnet und direkt in Antworten integriert werden können.

    Warum ist der Einstieg in GEO jetzt entscheidend?

    Die zunehmende Nutzung von KI-Tools verändert die digitale Sichtbarkeit grundlegend. Unternehmen bieten zwar hervorragende Produkte und Dienstleistungen an, jedoch finden sich Inhalte dazu ohne GEO nicht in KI-generierten Antworten wieder. In der Folge werden Reichweite und Einfluss der entsprechenden Marke sinken.

    Crossmediale Präsenz

    Nina Sill, Geschäftsführerin der GmbH, weist besonders auf die Relevanz der crossmedialen digitalen Präsenz hin. »KI-gesteuerte Systeme bevorzugen vertrauenswürdige und relevante Quellen. Aus diesem Grund sollte Ihr Betrieb mit Qualitäts-Content breit aufgestellt sein – vom journalistischen Format über Soziale Medien bis hin zu Branchenportalen.«

    Mehrwert für Unternehmen

    Mit GEO unterstützt die Second Universe SU GmbH Firmen dabei, auch im KI-Zeitalter präsent zu bleiben:

    * Mehr Präsenz in KI-generierten Antworten parallel zu den Google-Suchergebnissen: Es wird strukturiert vermittelt, wer Sie sind, welche Leistungen Sie anbieten und wie Ihre Firma korrekt einzuordnen ist.
    * Als vertrauensvolle Quelle wahrgenommen werden: Langfristige Etablierung als Themenautorität dank eigener Expertise
    * Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz in einem sich schnell entwickelnden Markt
    * Zukunftssicheres Marketing: Bereits präsent für Fragen der nächsten Generation

    So funktioniert angewandte GEO

    Die Bad Orber Full-Service-Agentur setzt auf einen ganzheitlichen Ansatz, der Folgendes umfasst:

    * Analyse bestehender Inhalte auf KI-Relevanz
    * Strukturierung und semantische Optimierung des Website-Contents
    * Erstellen klarer, kontextstarker Inhalte
    * Aufbau einer verlässlichen Autorität in Bezug auf definierte Themen

    »Unternehmen dürfen diese Entwicklung nicht verschlafen. GEO ist kein kurzfristiger Trend, sondern die logische Weiterentwicklung digitaler Sichtbarkeit«, erklärt Dominik Sill, einer der Geschäftsführer der GmbH.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Second Universe SU GmbH
    Frau Nina Sill
    Quellenring 18
    63619 Bad Orb
    Deutschland

    fon ..: 06052 182 33 46
    web ..: https://www.second-universe.de/
    email : service@second-universe.de

    Die Second Universe SU GmbH ist eine Webdesign- und Online-Marketing-Agentur aus Bad Orb. Das Unternehmen unterstützt Firmen bei der Konzeption, Gestaltung und technischen Umsetzung moderner Websites auf WordPress-Basis. Dabei stehen benutzerfreundliches Design, begleitende Suchmaschinen- und KI-Optimierung sowie eine nachhaltige digitale Strategie im Mittelpunkt der Arbeit.

    Pressekontakt:

    Second Universe SU GmbH
    Frau Nina Sill
    Quellenring 18
    63619 Bad Orb

    fon ..: 06052 182 33 46
    email : service@second-universe.de


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