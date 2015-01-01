  • Potenzial von WordPress-Websites optimal ausschöpfen – Experten berichten von ihren Erfahrungen

    WordPress bietet enormes Potenzial für Unternehmen – doch viele nutzen es nicht aus. Experten der Second Universe SU GmbH zeigen, worauf es bei Strategie, Technik und Optimierung ankommt.

    BildWordPress zählt seit Jahren zu den weltweit beliebtesten Content-Management-Systemen (CMS) zur Erstellung und Verwaltung von Websites. Doch viele Unternehmen und Organisationen nutzen nur einen Bruchteil der Möglichkeiten, die dieses System bietet. Die Experten der Second Universe SU GmbH weisen deshalb darauf hin, dass ihrer Erfahrung nach, gerade strategische Planung, technische Optimierung und gezielte Erweiterungen entscheidend sind, um das volle Potenzial einer WordPress-Website auszuschöpfen.

    Saubere Technik bereitstellen

    Ein wichtiger Baustein des Erfolgs: Eine WordPress-Seite, die technisch sauber aufgebaut ist. So wird sie nicht nur besser in Suchmaschinen gefunden, sondern sorgt auch für eine deutlich bessere Nutzererfahrung.

    Entscheidend sind hierbei:

    * Moderne Themes oder besser selbst erstellte Templates
    * eine durchdachte Seitenstruktur
    * leistungsfähige Plugins

    Nina Sill, Geschäftsführerin der WordPress-Agentur, betont: »WordPress-Sites mit schnellen Ladezeiten und einem professionellen Responsive Design für mobile Geräte sind der Konkurrenz immer eine Schrittlänge voraus.«

    Content-Strategie aufbauen

    Die tägliche Arbeit mit WordPress lehrt auch, das CMS nicht nur für »einfache« Website-Lösungen zu nutzen. Damit seine Ressourcen voll ausgeschöpft werden können, gilt es, begleitende Content-Strategien zu entwickeln.

    Dank frischer, aktualisierter Inhalte, wie z.B. hochwertigen Blogbeiträgen, bleiben Besucher auf dem neuesten Stand und erhalten professionelle Antworten auf ihre Fragen.

    WordPress bietet somit ganz nebenbei eine umfassende Plattform für Content-Marketing, Leadgenerierung und digitale Kommunikation mit Kunden.

    System-Erweiterungen nutzen

    Damit Kundenprojekte bis ins Detail individuell umgesetzt werden können, nutzen die Webdesigner ganz gezielt die Erweiterungsmöglichkeiten des CMS. Hierzu zählen:

    * E-Commerce-Lösungen
    * Buchungssysteme
    * individuelle Schnittstellen zu CRM- oder Marketing-Tools

    Sicherheit und Updates beachten

    Es scheint dem ein oder anderen vielleicht etwas lästig, jedoch sind Sicherheit und Wartung der Sites durchaus erfolgsrelevant. Regelmäßige Updates für das WordPress-System, Themes und Plugins sind konsequent durchzuführen sowie Backups einzuplanen. Auf dieser Basis bleiben die Websites langfristig stabil, sicher und leistungsfähig.

    Leistungsfähigkeit des CMS optimal nutzen!

    »Wer WordPress strategisch einsetzt und professionell nutzt, kann Websites weit über eine reine Online-Visitenkarte hinaus entwickeln. Dreht man an den richtigen Stellschrauben, wird die Website zu einem leistungsfähigen Instrument für Marketing, Kundenkommunikation und Geschäftsentwicklung«, so Dominik Sill, Programmierer und WordPress-Spezialist der Second Universe SU GmbH.

    Letztlich offenbart sich das wahre Potenzial von WordPress in seiner userfreundlichen Konzeption sowie in der Kombination aus Flexibilität, Erweiterbarkeit und als Teil einer klaren digitalen Strategie.

