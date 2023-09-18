  • Aus Second Universe® wird die Second Universe SU GmbH

    Unsere Werbeagentur firmiert ab sofort unter einer neuen Rechtsform: Second Universe® SU GmbH.

    BildBad Orb, 15. Januar 2026 – Mit der Gründung der Second Universe SU GmbH schafft Second Universe® – Kreativbüro und Werbeagentur – im hessischen Kurort Bad Orb eine solide Basis für zukünftige Entwicklungen.

    Änderung der Geschäftsführung

    Die Geschäftsführung übernehmen ab 1.1.2026 zusätzlich zu Jörg Jödecke Nina und Dominik Sill. Mit jahrelanger Erfahrung, großem Engagement und hoher Fachkompetenz werden sie gemeinsam die Geschicke der GmbH lenken.

    Gründe für die Umfirmierung

    »Die Umwandlung in eine GmbH ist ein bedeutender Schritt in unserer Unternehmensentwicklung. Sie unterstreicht unser stetiges Wachstum, unsere Professionalität und unser langfristiges Engagement für Qualität und Sicherheit«, erläutert Gründer und Geschäftsführer Jörg Jödecke.

    Mit der neuen Rechtsform können zudem interne Prozesse, Haftungsstrukturen und Entscheidungswege noch effizienter gestaltet werden.

    Kontinuität in Leistungen und Service

    Das erfahrene Designagentur-Team setzt weiterhin auf eine unverändert hohe Qualität seiner maßgeschneiderten, konkurrenzfähigen Weblösungen.

    »Kreatives Webdesign und hohe Service-Qualität zeichnen unsere Werbeagentur aus, die mit individuellen Lösungen die Wünsche unserer Kundinnen und Kunden aus den verschiedensten Branchen erfüllt – deutschlandweit und darüber hinaus«, ergänzt Nina Sill, die mit ihrem Mann Dominik ebenfalls zu den Geschäftsführenden der GmbH zählt.

    Bedeutsam für die unternehmerische Zukunft

    Mit der GmbH-Struktur werden die Weichen für weiteres Wachstum und Stabilität der Webagentur gestellt. So profitieren Kundinnen und Kunden auch zukünftig vom kundennahen Service – und dies mit einer noch stärkeren organisatorischen und rechtlichen Grundlage.

    »Unser Ziel bleibt unverändert. Zuverlässigkeit, Qualität und partnerschaftliche Zusammenarbeit sind uns besonders wichtig«, schließt Dominik Sill mit Vorfreude auf die Zukunft.

    Second Universe® ist eine inhabergeführte Webdesign-Agentur aus Bad Orb mit Fokus auf klar strukturierte, leistungsfähige Websites für Unternehmen, Selbstständige und Mediziner. Neben Design und Technik legt das Team großen Wert auf individuelle Beratung, optimale Benutzerfreundlichkeit und langfristige digitale Sichtbarkeit.

