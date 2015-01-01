  • Sicherheit für Senioren: Schutz vor Trickbetrügern beginnt an der Haustür

    Trickbetrüger im Main-Taunus-Kreis: Polizei meldet Anstieg bei Seniorenbetrug. Experte erklärt, wie Türspion und Sperrbügel vor falschen Handwerkern schützen.

    BildEs ist ein trüber Novembermorgen in Hochheim: Frau Becker, 78, lebt allein in ihrem kleinen Haus am Stadtrand. Als es klingelt, steht ein angeblicher Handwerker vor ihrer Tür – behauptet, die Wasserleitungen müssten dringend geprüft werden. Was die Hochheimer nicht ahnt: Es ist der Beginn eines typischen Betrugsversuchs, wie er im Main-Taunus-Kreis derzeit immer öfter vorkommt. Polizei und Beratungsstellen melden in der dunklen Jahreszeit einen deutlichen Anstieg solcher Fälle.

    Wenn Hilfsbereitschaft zur Gefahr wird

    „Viele Seniorinnen und Senioren öffnen aus Gewohnheit die Tür – und genau das nutzen Trickbetrüger aus“, weiß Tarek Habid, Geschäftsführer des Schlüsseldienstes Adam in Hochheim. „Ein einfacher Sperrbügel oder Türspion kann schon verhindern, dass Unbekannte überhaupt Zutritt bekommen.“

    Die Täter geben sich als Handwerker, Beamte oder entfernte Verwandte aus und setzen auf Verunsicherung und Höflichkeit, um in die Wohnung zu gelangen. Was als freundliche Hilfsbereitschaft beginnt, kann schnell in einer gefährlichen Situation enden.

    Mit einfachen Schritten trickreiche Täter stoppen

    Die Erfahrungen in Hochheim zeigen: Wer aufmerksam bleibt und folgende Tipps beherzigt, schützt sich aktiv vor Betrugsmaschen:

    Lassen Sie Unbekannte nie unüberlegt in die Wohnung.
    Schauen Sie stets durch den Türspion oder das Fenster, bevor Sie öffnen.
    Nutzen Sie Sperrbügel oder Türketten.
    Lassen Sie sich Ausweise zeigen und prüfen Sie diese – lieber einmal mehr telefonisch rückversichern.
    Geben Sie niemals Bargeld, Schmuck oder Bankkarten heraus.
    Holen Sie im Zweifel Nachbarn oder Angehörige zur Unterstützung dazu.

    Familie, Nachbarn und lokale Gemeinschaft als starke Verbündete
    Tarek Habid rät: „Wichtig ist, das Thema in der Familie offen anzusprechen. „Sicherheit beginnt oft mit einem Gespräch und gemeinsamen Routinen, die im Alltag helfen.“
    In Hochheim hat sich gezeigt: Nachbarschaftshilfe und regelmäßiger Austausch über aktuelle Betrugsversuche sind wirksame Schutzfaktoren.

    Technische Sicherheit – für jedes Zuhause möglich

    Moderne und mechanische Sicherungen wie zusätzliche Türschlösser, Sperrbügel und Türspione lassen sich unkompliziert installieren und tragen entscheidend zum Schutz bei. Fachbetriebe wie der Schlüsseldienst Adam beraten neutral und persönlich, die Polizei und Verbraucherzentralen bieten kostenlose Informationen.

    Die wichtigste Botschaft: Gemeinsam handeln
    In Hochheim und im gesamten Main-Taunus-Kreis können aufgeklärtes Verhalten und Nachbarschaftshilfe viele Betrugsfälle verhindern. Wer aufmerksam bleibt, sich austauscht und auf kleine Schutzmaßnahmen setzt, schützt sich und andere Senioren. Die Polizeilichen Beratungsstellen und lokale Fachbetriebe wie der Schlüsseldienst Adam halten fortlaufend aktuelle Präventionstipps bereit.

    Schlüsseldienst Adam – Ihr Sicherheitsprofi aus Hochheim:

    Der Schlüsseldienst Adam steht seit Jahren für persönliche Sicherheitsberatung, professionelle Installation von Sicherungstechnik und schnelle Hilfe im Main-Taunus-Kreis. Geschäftsführer Tarek Habid und sein Team geben regelmäßig Tipps zu aktuellen Betrugsmaschen und beraten Seniorinnen und Senioren bei allen Fragen rund um Türsicherheit und Einbruchschutz.

