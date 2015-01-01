Frischluft mit Folgen: Warum das gekippte Fenster im Frühling wie eine Einladung für Einbrecher ist.

Frühlingszeit ist Lüftungszeit: Doch Vorsicht, ein gekipptes Fenster öffnet Einbrechern Tür und Tor. Wer das Haus verlässt und Fenster auf Kipp lässt, riskiert zudem seinen Versicherungsschutz.

Die ersten warmen Frühlingstage laden dazu ein, die Wohnräume nach dem langen Winter endlich wieder ausgiebig zu lüften. Doch was für ein angenehmes Raumklima sorgt, wird schnell zum unkalkulierbaren Sicherheitsrisiko: Gekippte Fenster sind für Einbrecher eine direkte Einladung. Der Sicherheitsexperte Tarik Habid warnt vor Leichtsinn bei steigenden Temperaturen und erklärt, wie sich Hausbesitzer und Mieter wirkungsvoll schützen können.

„Für einen routinierten Einbrecher ist ein gekipptes Standardfenster in wenigen Sekunden geöffnet. Oft reicht ein handelsüblicher Schraubendreher als Hebelwerkzeug völlig aus“, erklärt Tarik Habid. Er weist zudem auf ein oft unterschätztes rechtliches Problem hin: „Ein gekipptes Fenster gilt versicherungstechnisch in der Regel als offenes Fenster. Wer das Haus verlässt und das Fenster auf Kipp stehen lässt, handelt meist grob fahrlässig und riskiert im Schadensfall seinen kompletten Versicherungsschutz.“

Um sich abzusichern, müssen jedoch selten komplett neue Fenster eingebaut werden. Ein effektiver mechanischer Schutz lässt sich problemlos und kostengünstig nachrüsten. Abschließbare Fenstergriffe, robuste Zusatzschlösser an der Scharnierseite oder moderne Pilzkopfzapfenbeschläge erschweren den unbefugten Zugriff massiv. Wer professionelle Beratung zur Absicherung sucht, findet kompetente regionale Ansprechpartner. So bietet beispielsweise der Schlüsselnotdienst in Kronberg ebenso wie der Schlüsselnotdienst in Königstein umfassende Vor-Ort-Analysen an, um Schwachstellen am Haus aufzudecken.

„Wir empfehlen grundsätzlich, den mechanischen Einbruchschutz vor elektronischen Alarmanlagen zu priorisieren“, betont Habid. „Die beste Alarmanlage nützt wenig, wenn der Täter bereits nach zehn Sekunden in der Wohnung steht. Massive Mechanik hingegen kostet den Einbrecher wertvolle Zeit und verursacht Lärm – beides schreckt Täter nachweislich ab.“

Experten raten daher, den Start in den Frühling gleich für einen Sicherheits-Check der eigenen vier Wände zu nutzen. „Prävention ist der beste Schutz. Lassen Sie sich rechtzeitig von einem Fachmann beraten, bevor es zu spät ist“, resümiert Tarik Habid abschließend.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schlüsseldienst Adam

Herr Tarek Habid

Weiherstr. 1

65239 Hochheim

Deutschland

fon ..: 017623257435

web ..: https://www.schluesseldienst-adam.de/bad-homburg

email : info@schluesseldienst-adam.de

Polizei und Schlüsseldienst Adam warnen vor steigenden Trickbetrug-Fällen bei Senioren in Hochheim und im Main-Taunus-Kreis. Geschäftsführer Tarek Habid erklärt, wie einfache Sicherheitsmaßnahmen wie Türspione, Sperrbügel und moderne Türsicherungen effektiv vor falschen Handwerkern und Betrügern schützen. Erfahren Sie, welche Präventionsmaßnahmen wirklich helfen und wie Nachbarschaftshilfe Seniorinnen und Senioren vor Haustürbetrug bewahrt. Professionelle Sicherheitsberatung und Installation von Einbruchschutz im Rhein-Main-Gebiet.

Pressekontakt:

Caruso Consulting – Agentur für Local SEO & Webdesign

Herr Adriano Caruso

Am Renngraben 7

65549 Limburg

fon ..: 06431-2807181

web ..: https://www.marketingfoerderung-lm-wel.de

email : info@caruso.consulting

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Vom Rohstoff zum strategischen Asset!