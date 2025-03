NextGen Digital gibt Börsennotierung am OTCQB-Markt der USA und DTC-Berechtigung bekannt

Fredericton, New Brunswick – 10. März 2025 / IRW-Press / NextGen Digital Platforms Inc. (CSE: NXT) (OTCQB: NXTDF) (FWB: Z12) (NextGen oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien ab sofort in den Vereinigten Staaten im Marktsegment OTCQB unter dem Börsensymbol NXTDF gehandelt werden. Die Börsennotierungen der Aktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange unter dem Börsensymbol NXT und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsensymbol Z12 bleiben weiterhin aufrecht.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen mit Freude bekannt, dass seine Stammaktien in den Vereinigten Staaten nun auch für das elektronische Clearing und die Abwicklung über die Depository Trust Company (DTC) zugelassen wurden. Die DTC-Berechtigung soll den Wertpapierhandel vereinfachen und die Liquidität der Stammaktien von NextGen in den Vereinigten Staaten, dem größten Kapitalmarkt der Welt, erhöhen.

Mit einer DTC-Berechtigung wird das Tradingverfahren vereinfacht und für Anleger und Broker effizienter gestaltet. Als Tochterunternehmen der Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) fungiert DTC als elektronische Clearingstelle und ist für die Abrechnung der von den börsennotierten Unternehmen getätigten Geschäfte zuständig. Dank der DTC-Berechtigung können die Aktien des Unternehmens nun über ein breiteres Netz von Brokerfirmen gehandelt werden, was den Abwicklungsprozess beschleunigt und einem breiteren Anlegerkreis den Zugang erleichtert.

Die Börsennotierung am OTCQB-Markt und die DTC-Berechtigung sind Erfolge, die das Unternehmen für Anleger in den Vereinigten Staaten sichtbarer und erreichbarer machen. Dieser Meilenstein wird voraussichtlich sowohl die Liquidität als auch die Reichweite von NextGen am US-Investmentmarkt verbessern.

Wir freuen uns sehr, diesen wichtigen Meilenstein der Börsennotierung in den Vereinigten Staaten erreicht zu haben. Die Nachfrage der Anleger in den USA nach digitalen Vermögenswerten und Technologien wie den unseren ist groß, und es freut uns, dass wir diesen Anlegern nun einen einfacheren Weg anbieten können, um an unserem Wachstum teilzuhaben, so Alexander Tjiang, der interimistische CEO von NextGen.

Über NextGen Digital Platforms Inc.

NextGen Digital Platforms Inc. (CSE: NXT) notiert an der Canadian Securities Exchange. Das Unternehmen betreibt zurzeit eine Online-Handelsplattform namens PCSections.com (PCS) und ein Hardware-as-a-Service-Geschäft namens Cloud AI Hosting (Cloud AI Hosting), das den KI-Sektor unterstützt. Sowohl PCS als auch Cloud AI Hosting wurden von NextGen intern entwickelt. Das Unternehmen hat zudem die Absicht, den Erwerb von Kryptowährungen demokratischer zu gestalten, indem es Anlegern über ein reguliertes Börsenvehikel Zugang zu einem diversifizierten Korb digitaler Assets ermöglicht. Von Zeit zu Zeit will das Unternehmen auch andere Mikrotechnologie-Plattformen bewerten und erwerben bzw. entwickeln.

Für weitere Informationen:

Alexander Tjiang, Interim Chief Executive Officer

(416) 300-7398

nextgendigital.ca

info@nextgendigital.ca

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen können u.a. Aussagen in Bezug auf den Abschluss des Angebots zu den hier beschriebenen Bedingungen oder überhaupt und der Verwendung der Erlöse und verfügbaren Mittel nach Abschluss des Angebots beinhalten und unterliegen allen Risiken und Ungewissheiten, die normalerweise mit solchen Ereignissen verbunden sind. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Ereignisse darstellen und dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder missbilligt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

NextGen Digital Platforms Inc.

Alexander Tjiang

70 Trius Drive

E3B 5E3 Fredericton, NB

Kanada

email : info@nextgendigital.ca

Pressekontakt:

NextGen Digital Platforms Inc.

Alexander Tjiang

70 Trius Drive

E3B 5E3 Fredericton, NB

email : info@nextgendigital.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

American Tungsten Corp. beauftragt United Supply Co. mit der Sicherung strategischer Abnahmemöglichkeiten und dem Aufbau von Beziehungen zum US-Verteidigungssektor inmitten wachsender nationaler Sicherheitsbedenken Terra Clean Energy Corp. stellt die ersten drei Bohrlöcher auf Uranlagerstätte Fraser Lakes mit ermutigenden ersten Ergebnissen fertig