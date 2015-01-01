NextPharma verkauft seine Logistiksparte an Cencora

Der Verkauf ist Teil des Plans, NextPharma als Europas führenden Pure-Play-CDMO zu positionieren.

NextPharma, ein führendes europäisches Unternehmen für die Auftragsentwicklung und -herstellung von Arzneimitteln („CDMO“), hat mit Cencora, Inc. („Cencora“), einem globalen Unternehmen für pharmazeutische Lösungen, eine Vereinbarung über den Verkauf des Gesundheitslogistikgeschäfts von NextPharma, der NextPharma Logistics GmbH („NextPharma Logistics“), getroffen.

Die Veräußerung ist Teil der strategischen Ausrichtung von NextPharma zur Stärkung seiner Position als führender europäischer CDMO, der sich der Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen von höchster Qualität für seine Kunden verschrieben hat.

Über NextPharma:

NextPharma ist ein führendes europäisches Unternehmen für pharmazeutische Auftragsentwicklung und -herstellung („CDMO“) mit einer Präsenz von derzeit zehn Standorten, fünf in Deutschland, zwei in Frankreich und je einer in Finnland, Norwegen und Schottland. NextPharma liefert Produkte weltweit, wobei alle seine zehn Standorte von der FDA zugelassen sind. Mit seiner Expertise in den Bereichen Feststoffe, halbfeste sowie unsterile und sterile Flüssigkeiten bietet das Unternehmen Dienstleistungen von der pharmazeutischen Entwicklung über klinisches Zubehör, Scale-up und Prozessvalidierung bis hin zur kommerziellen Herstellung für eine breite Palette von Darreichungsformen, darunter Tabletten, Kautabletten, Kapseln, Granulate, Pulver, Pellets, Gele, Cremes, flüssigkeitsgefüllte Kapseln, Softgels, Sprays und Sirupe. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine breite Palette von Verpackungslösungen, darunter Blow-Fill-Seal, Blister, Flaschen, Sachets, Stickpacks und Tuben. Das Know-how und die Kompetenzzentren von NextPharma ermöglichen es dem Unternehmen, ein einzigartiges Dienstleistungsangebot in bestimmten sehr spezifischen Spezialbereichen anzubieten, wie z. B. hormonelle Feststoffe und halbfeste Stoffe, Cephalosporine, Penicilline, Produkte mit modifizierter Freisetzung, lipidbasierte Formulierungen (einschließlich hormoneller und hochwirksamer Produkte) sowie Kinderarzneimittel.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://nextpharma.com/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

NextPharma Germany BidCo GmbH

Herr Ajeeth Enjeti

Hildebrandstrasse 12

37081 Goettingen

Deutschland

fon ..: +49 551 382-0

web ..: https://nextpharma.com/

email : info@nextpharma.com

.

