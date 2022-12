NFTs – Segen oder Fluch?

Sind NFTs eine Chance oder eher ein Risiko für Kunstwelt und Investoren?

Non-fungible Token oder NFTs haben die Kunstwelt in den letzten Jahren im Sturm erobert. Diese einzigartigen digitalen Vermögenswerte, die häufig auf der Blockchain-Technologie basieren, ermöglichen es Künstlern und Sammlern, digitale Kunstwerke auf eine Weise zu authentifizieren und zu handeln, die zuvor nicht möglich war.

Aber was genau sind NFTs, und wie verändern sie die Kunstwelt?

Im Kern sind NFTs einzigartige digitale Token, die das Eigentum an einem bestimmten digitalen Vermögenswert repräsentieren. Sie können für eine breite Palette digitaler Güter verwendet werden, darunter Kunst, Musik, Videos und sogar Tweets. NFTs unterscheiden sich von anderen digitalen Vermögenswerten dadurch, dass sie nicht fungibel sind, d. h. sie können nicht ersetzt oder gegen etwas Gleichwertiges eingetauscht werden. Dies steht im Gegensatz zu ersetzbaren Vermögenswerten wie Bitcoin oder traditionellen Währungen, die leicht gegeneinander ausgetauscht werden können.

Einer der Hauptvorteile von NFTs für Künstler besteht darin, dass sie eine Möglichkeit bieten, digitale Kunstwerke auf eine Weise zu authentifizieren und zu verkaufen, die zuvor nicht möglich war. In der Vergangenheit war es für Künstler schwierig, das Eigentum oder die Kontrolle über ihre digitalen Kunstwerke nachzuweisen, was es ihnen erschwerte, ihre Werke zu verkaufen und ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

Mit NFTs können Künstler ihre digitalen Kunstwerke nun direkt an Sammler verkaufen, und die NFT dient als digitales Eigentumszertifikat. Dies ermöglicht es den Künstlern nicht nur, von ihrer digitalen Kunst zu leben, sondern gibt den Sammlern auch die Gewissheit, dass sie ein wirklich einzigartiges und authentisches Werk erwerben.

NFTs verändern auch die Art und Weise, wie Kunst gesammelt und ausgestellt wird. In der Vergangenheit waren Kunstsammler auf physische Werke beschränkt, die sie in ihren Wohnungen oder Galerien ausstellen konnten. Mit NFTs können Sammler nun digitale Kunstwerke besitzen und ausstellen, was Sammlern und Künstlern gleichermaßen eine völlig neue Welt der Möglichkeiten eröffnet.

Eines der bekanntesten Beispiele für NFT-Kunst ist das Werk „Everydays: The First 5000 Days“ des Künstlers Beeple, das im März 2021 beim Auktionshaus Christie’s für rekordverdächtige 69,3 Millionen Dollar verkauft wurde. Dieser Verkauf hat gezeigt, dass NFTs das Potenzial haben, die Kunstwelt und die Art und Weise, wie digitale Kunst geschätzt und gesammelt wird, zu revolutionieren.

NFTs sind jedoch nicht unumstritten. Einige Kritiker argumentieren, dass der Hype um NFTs mehr durch Spekulationen als durch den Wert der Kunst selbst angetrieben wird und dass die hohen Preise, die für NFT-Kunstwerke gezahlt werden, unhaltbar sind. Andere haben Bedenken hinsichtlich der Umweltauswirkungen von NFTs geäußert, da der Prozess der Prägung und des Handels mit NFTs eine erhebliche Menge an Energie erfordert.

Insgesamt handelt es sich bei NFTs um eine komplexe und sich rasch entwickelnde Technologie, die die Kunstwelt in bedeutender Weise umgestaltet. Auch wenn es sicherlich noch einige Herausforderungen zu bewältigen gibt, bieten NFTs Künstlern und Sammlern eine einzigartige und aufregende Möglichkeit, sich mit digitaler Kunst auf neue und sinnvolle Weise zu verbinden und zu beschäftigen.

NFTs haben also das Potenzial, die Kunstwelt zu revolutionieren, aber es bleibt abzuwarten, wie sie letztendlich angenommen und in den Kunstmarkt integriert werden.

Bianka Schüssler für artinvest

