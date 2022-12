Spielerisch die Welt entdecken mit MINT Lernspielzeugen auf temaro.de

Mit MINT Spielzeugen entdecken Kinder spielerisch naturwissenschaftliche Grundprinzipien und dass, ohne den Einsatz von Handy, Tablet oder anderen Displays.

MINT ist ein Kunstwort und steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. MINT-Berufe sind aktuell sehr gefragt – Tendenz steigend! Sie sorgen für wichtigen Innovationen in der Technik und bringen damit unsere Wirtschaft voran.

Erfahrungsgemäß fällt es Kindern jedoch nicht leicht, die komplexen Zusammenhänge der MINT Fächer auf konventionellem Wege zu verstehen. Nicht selten entwickelt sich bereits in frühen Schultagen eine ablehnende Haltung gegenüber Schulfächern wie Mathematik, Physik oder Informatik. Das muss nicht sein! MINT Lernspielzeuge, ermöglichen es Kindern Naturphänomene, mathematische Logik und informatische Prozesse durch Experimente selbst zu erforschen. So kann spielerisch der Grundstein für komplexere Aufgabenstellungen gelegt, und frühzeitig das Interesse an MINT-Fächern gestärkt werden.

Mit dem MatataLab MINT Coding Set werden Kinder zum Beispiel auf haptische und natürliche Weise in die Welt der Programmierung und Robotik eingeführt.

Dadurch, dass MINT Spielzeug häufig eine interdisziplinäre Verbindung zu anderen Themenbereichen wie z.B. Kunst oder Musik herstellt, stößt es bei Mädchen wie Jungen gleichermaßen auf Interesse und Begeisterung. So ist beispielsweise der Lernroboter von MatataLab mit den entsprechenden Erweiterungen in der Lage, eine von den Kindern selbst programmierte Melodie abzuspielen, bzw. eine im voraus programmierte Zeichnung auf ein Blatt Papier zu malen.

Diese Visualisierung von Ursache und Wirkung sorgt bei Kindern zum einen für großen Spaß, zum anderen trägt sie enorm zum Verständnis von Logik und mathematischen Zusammenhängen bei. Weitere Informationen und eine große Auswahl an MINT Spielzeugen finden Sie auf temaro.de.

