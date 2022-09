Die Immobilien-Rente und der Immobilien-Teilverkauf. Fluch oder Segen?

Eine Immobilienrente ist für viele Menschen eine willkommene Möglichkeit Ihre finanziellen Angelegenheiten deutlich zu verbessern. Aber Vorsicht – es gibt Nachteile, die man kennen sollte.

LIQUIDITÄT UND LEBENSQUALITÄT IM ALTER

Mit der Verrentung Ihrer Immobilie verschaffen Sie sich mehr Liquidität im Alter. Zugleich genießen Sie lebenslanges Wohnrecht. Klingt erst mal gut! Aber sicher haben Sie viele Fragen, wie die Immobilien-Verrentung oder auch der Immobilien Teilverkauf genau funktioniert und welche Möglichkeiten sich ganz konkret für Sie bieten.

Entscheiden Sie sich nicht für das erste Angebot, also nicht sofort für die Leibrente oder für den Teilverkauf! Das würde nicht zielführend sein, da beide Systeme große Vorteile haben, aber auch Nachteile mit sich bringen, die man kennen muss. Und erst dann, wenn Nachteile aus der Leibrente oder aus dem Teilverkauf für Sie zumindest keine Rolle spielen, erst dann macht es Sinn sich für ein System zu entscheiden.

Die Gründe, welche im Alter für einen Teilverkauf oder die Immobilienrente sprechen:

Kredite ablösen

Die Verrentung Ihrer Immobilie verschafft Ihnen die Möglichkeit, bestehende Restschulden zu tilgen und endlich frei von monatlichen Ratenzahlungen zu sein.

Immobilien instand halten

Als Immobilienbesitzer kennen Sie sich mit diesem Thema aus. Sie wissen, wie teuer plötzliche Schäden und notwendige Reparaturen an der Immobilie zu Buche schlagen können. Sobald Sie Ihr Haus oder Ihre Eigentumswohnung verrentet haben, brauchen Sie sich diesbezüglich keine Sorgen mehr zu machen. Der neue Eigentümer trägt nun die Kosten für notwendige Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten.

Geld für Gesundheit und Pflege

Es ist kein Geheimnis, dass Krankheit und Pflegebedürftigkeit bei den meisten Menschen im Alter eine große Rolle spielen und oft mit hohen Kosten verbunden sind, die nur teilweise von den Sozialversicherungen übernommen werden. Eine Immobilien-Leibrente kann die notwendige Liquidität schaffen, um zum Beispiel einen altersgerechten Umbau der Wohnung, eine medizinische Versorgung über die Leistungen der Krankenversicherung hinaus und eine würdige Pflege im eigenen Zuhause zu finanzieren.

Versorgung von Hinterbliebenen

Für die Generation der heutigen Senioren gilt: die Frauen haben eine höhere Lebenserwartung, aber die Männer hatten meist das höhere Einkommen. Wenn der männliche Partner stirbt, bleiben dadurch viele Frauen nicht nur allein zurück, sondern auch arm – denn ihre Renten sind viel geringer. Eine Immobilien-Leibrente kann dann ein wichtiger Baustein der Altersversorgung von alleinstehenden Frauen sein.

Rechtzeitig alles regeln

Gerade als Immobilieneigentümer sind Sie es gewohnt, Ihre Finanzen langfristig zu planen. Die Immobilien-Verrentung ist geeignet, frühzeitig alles zu regeln, was Haus oder Wohnung betrifft. Ihr entgeltfreies Wohnrecht ist lebenslang gesichert. Und selbst, wenn Sie die Immobilie eines Tages nicht mehr nutzen können oder wollen, profitieren Sie von Zahlungen in Höhe des Wohnwertes. Trotz des hohen Maßes an Sicherheit bleiben Sie also flexibel und sind in der Lage, auf unvorhergesehene Lebensumstände zu reagieren.

Sich etwas gönnen!

Wer wünscht es sich nicht? Im Ruhestand wollen Sie endlich ein paar Dinge unternehmen, für die Sie vorher nie Zeit hatten. Und das sollten Sie auch tun! Denn wenn Sie noch länger warten, ist es wahrscheinlich zu spät. Insbesondere für Senioren ohne Erben in der direkten Nachfolge bietet es sich durchaus an, die Erfüllung solcher lang gehegten Träume mit dem Vermögen aus der eigenen Immobilie zu finanzieren. Die Immobilien-Leibrente ermöglicht es Ihnen, sowohl Ihr behaglich eingerichtetes Haus als auch Ihr nun verfügbar gewordenes Vermögen in vollen Zügen zu genießen.

Kinder und Enkelkinder unterstützen

Vielleicht ist es ja so, dass Ihre Kinder und Enkelkinder Ihr Haus später auf keinen Fall selbst nutzen wollen. Dann ist eine Immobilien-Leibrente natürlich sehr sinnvoll, denn damit können Sie schon zu Lebzeiten etwas an die nachfolgenden Generationen weitergeben. Greifen Sie Ihren Kindern und Enkeln im Studium oder bei wichtigen Investitionen finanziell unter die Arme! So haben schon jetzt alle etwas von Ihrem Vermögen.

Hilfe im Haus und Garten

Im Alter fallen Eigentümern gewohnte Arbeiten rund ums Haus immer schwerer, eine Haushaltshilfe oder ein Gärtner würden helfen. Selbstverständlich können Sie mit einer Immobilien-Leibrente auch solche Ausgaben finanzieren.

Die Leibrente hat Vor- und Nachteile und auch beim Teilverkauf ist nicht alles Gold, was glänzt. Insofern stehen Sie und Ihre Anliegen an erster Stelle. Sie werden Fragen haben, wie sich eine Leibrente errechnet, wie sich ein Teilverkauf rechnet. Und Sie wollen wissen, was Ihre Immobilien wert ist. Verlassen Sie sich nicht grundsätzlich nicht darauf, was Anbieter der Leibrente oder des Teilverkaufes als richtigen Immobilienwert kalkulieren, denn es kann zu Abweichungen kommen. Holen Sie sich einen externen Partner hinzu. Einen Makler oder Sachverständigen Ihres Vertrauens.

Die ISB München Immobilien GmbH bietet Ihnen zusätzlich verschiedene Podcast-Episoden zum Thema Teilverkauf und Immobilienrente an. Wer noch tiefer in die Materie einsteigen möchte, kann an regelmäßig wiederkehrenden Online-Webinaren zum Teilverkauf und Immobilienrente teilnehmen.

Link zum Podcast

Link zu den Terminen der Online-Webinare

