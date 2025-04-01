Nickel und Kobalt im Visier

Seit Mitte April ist der Preis für Nickel stark angestiegen und seit Ende September ging der Preis für Kobal steil nach oben.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen der Canada Nickel Company Inc. und Aurania Resources Ltd., mit denen die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 06.05.2026, 14:15 Uhr Zürich/Berlin ·

Beim Nickel sind es besonders die Produktionskürzungen des wichtigen Produzentenlandes Indonesien, die den Preis treiben. Benchmark Mineral Intelligence schätzt, dass die Nachfrage nach batteriegeeignetem Nickel für Elektrofahrzeuge bis 2030 ungefähr auf das Dreifache steigen wird. Mit Preisanstiegen für den Rohstoff wird also gerechnet. Die realistischen Prognosen reichen für das Jahr 2030 von 15.000 bis 21.000 US-Dollar je Tonne Nickel. Nickel ist ein vielseitiges Metall, das dauerhafte Legierungen bilden kann, etwa für rostfreien Stahl und es wird daher in der Luft- und Raumfahrt, in der verarbeitenden Industrie und im Energiebereich eingesetzt.

Nickel verleiht Hitzebeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit und sehr gute mechanische Eigenschaften. Auch Kobalt sorgt bei Superlegierungen für eine starke Hitze- und Korrosionsbeständigkeit und es ist ein Stoff für innovative Hochleistungstechnologien. Etwa zwei Drittel des gesamten Kobalts kommen aus dem Kongo, gefolgt von Indonesien, Russland, Australien oder Kanada. Prognosen gehen von einer jährlichen Wachstumsrate beim Kobaltmarkt von 2026 bis 2035 von durchschnittlich 6,18 Prozent aus.

Kobalt ist bekannterweise eine wichtige Zutat in Batterien und in der Elektronik. Elektrofahrzeuge und Speicherbatterien brauchen Kobalt. Mit dem Wachstum neuer Technologien wird auch der Bedarf an Kobalt wachsen. Denn saubere Energie und digitale Lösungen sind untrennbar mit der Zukunft verbunden. Aktuell stört der Russland-Ukraine-Krieg, die weltweiten Handelsströme und Lieferketten sind mit Unsicherheiten verbunden.

Aurania Resources – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/ – konzentriert sich auf Edelmetalle und kritische Energierohstoffe in Europa, in Italien (Nickel, Kobalt, Eisen, Kupfer und Chrom) und in Frankreich. Dort hat das Unternehmen zudem über eine Tochtergesellschaft drei neue Explorationslizenzen (Gold, polymetallische Metalle) hinzugefügt. Das Nickel-Kobalt-Projekt in Norditalien überzeugt bei den neuesten Bohrergebnissen mit den gefundenen Nickel-, Kobalt- und Kupferwerten. In Island engagiert sich Aurania Resources bei einem Goldprojekt.

Die Canada Nickel Company – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ – verfügt über Nickel und Kobalt, dies in ihrem Crawford-Projekt in Ontario (Platz zwei im Fraser-Ranking). Bei der Genehmigung dieses Projektes hat das Unternehmen einen bedeutenden Meilenstein in Sachen Umweltverträglichkeit erlangt. Laut der kanadischen Regierung handelt es sich um ein Projekt mit strategischer Bedeutung. Für acht von neun Grundstücken hat das Unternehmen sehr gute Mineralressourcenschätzungen veröffentlicht. Und für zwei Nickelsulfid-Projekte hat die Gesellschaft die NI 43-101 – Berichte eingereicht.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ -) und Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Batteriemetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-04/.

Quellen:

https://www.businessresearchinsights.com/de/market-reports/cobalt-market-124801;

https://www.edelmetalle.de/nickelpreis;

https://www.handelsblatt.com/politik/international/rohstoffe-der-kongo-treibt-den-kobalt-preis-absichtlich-in-die-hoehe/100195560.html;

https://de.investing.com/commodities/cobalt;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-04/.

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