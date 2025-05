Nicola Mining plant Aufnahme der Gold- und Silberproduktion

VANCOUVER, BC, 21. Mai 2025 / IRW-Press / Nicola Mining Inc. (das Unternehmen oder Nicola) (TSX.V: NIM) (FWB: HLIA) (OTCQB: HUSIF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen erstes Gold-/Silbererz von Talisker Resources Inc. erhalten hat und derzeit Vorproduktionsanpassungen vornimmt. Die moderne Mahl- und Verarbeitungsanlage im Wert von über 33,0 Millionen $, die sich in der Nähe von Merritt (British Columbia) befindet, wurde im zweiten Halbjahr 2024 zahlreichen Upgrades unterzogen Pressemeldung, in der die Upgrades genauer beschrieben werden: Link

Die Produktion in der modernen Anlage, die sich auf einem zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Gewerbegrundstück befindet, soll im dritten Quartal hochgefahren werden und die volle Kapazität erreichen. Das Unternehmen hat zudem das Verfahren zur Beantragung einer Änderung seiner Genehmigung für eine Erhöhung des Durchsatzes der Verarbeitungsanlage eingeleitet.

Nicolas Verarbeitungsanlage in Merritt ist der einzige Betrieb in der Provinz British Columbia, der Gold- und Silberroherz von Drittunternehmen aus der gesamten Provinz für die Verarbeitung annehmen darf.

Talisker Resources Ltd. (TSX: TSK, OTCQX: TSKFF)

Nicola und Talisker haben vor Kurzem eine neue Verarbeitungsvereinbarung abgeschlossen und Talisker hat mit der Verbringung von hochgradigem Gold-/Silbererz zum Standort der Verarbeitungsanlage von Nicola begonnen. Nicola hatte zuvor die Unterzeichnung einer Verarbeitungsvereinbarung Pressemeldung vom 9. April 2024: Link

zwischen dem Unternehmen und Talisker am 18. Juli 2024 bekannt gegeben. Im Hinblick auf den Verkauf von Gold- und Silberkonzentrat arbeiten Nicola und Talisker mit Ocean Partners UK Limited Ocean Partners betreibt seine Geschäfte in mehreren Ländern rund um den Globus und unterhält ein starkes Netzwerk mit Beziehungen und Kontakten im Bereich der Förderung und Schmelze von Basismetallen.

Erz aus der Mine Bralorne von Talisker

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79683/NICOLA_210525_de_PRcom.001.png

Verarbeitungsanlage von Nicola Mining in Merritt

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79683/NICOLA_210525_de_PRcom.002.png

Blue Lagoon Resources (CSE: BLLG; FWBE: 7BL; OTCQB: BLAGF)

Nicola arbeitet nach wie vor eng mit Blue Lagoon Resources (Blue Lagoon) zusammen und hat sich an allen Tranchen der jüngsten Privatplatzierung dieses Unternehmens beteiligt. Blue Lagoon gab bekannt, dass Nicola in einer früheren Kapitalrunde 7.142.857 Aktien gezeichnet hatte. Das Unternehmen wird bei der offiziellen Eröffnung der Mine Dome Mountain von Blue Lagoon am 9. Juli 2025 zugegen sein und trifft derzeit die letzten Vorbereitungen für die anschließende Annahme des hochgradigen Gold-/Silbererzes von Dome.

Gold-/Silbermassenprobe aus Dominion

Nicola meldete am 12. März 2025, dass es die endgültige Genehmigung (die endgültige Genehmigung[1]) für die Durchführung einer Massenprobe[2] auf seinem Mineralprojekt Dominion Creek (Dominion), einem hochgradigen Gold- und Silberprojekt, an dem Nicola wirtschaftlich zu 75 % beteiligt ist, erhalten hat. Die Vorbereitungen für die Mobilisierung der entsprechenden Ausrüstung und den Beginn der Abbauaktivitäten im Juli 2025 wurden bereits eingeleitet.

Das Unternehmen wird in Kürze eine eigene Pressemeldung zu den jeweiligen Projekten veröffentlichen.

Neben der Aufnahme der Gold- und Silberproduktion bereitet sich Nicola derzeit auch auf den Beginn der Kupferexploration auf seinem Kupferprojekt New Craigmont vor. Zur Verstärkung seines geologischen Teams hat das Unternehmen Vicente García als Senior Geologist eingestellt. Vicente García ist ein versierter Explorationsgeologe mit umfassenden technischen Erfahrungen, die er im Umgang mit vielen Lagerstättentypen in Nord- und Südamerika, darunter auch Porphyr-Kupfer-Lagerstätten, sammeln konnte. Das Unternehmen wird in Kürze eine separate Pressemeldung mit geologischem Schwerpunkt veröffentlichen.

Herr Peter Espig, CEO von Nicola Mining Inc. sagt dazu: Im Gegensatz zu früheren Verarbeitungskampagnen sind wir hoch begeistert, denn wir sehen, dass sich Nicola zu einem beständigen und langfristigen Produzenten entwickelt. Junior-Bergbauunternehmen erreichen nur selten die Produktion und wir können nun zusammen mit unseren Partnern von den aktuellen Edelmetallpreisen profitieren. Wir erleben auch aus erster Hand, dass die Genehmigungsverfahren für den Untertagebaubetriebe in British Columbia, bei denen die Umweltauswirkungen gewöhnlich auf ein Minimum reduziert werden, effizienter geworden sind. Außerdem werden wir uns der strategischen Bedeutung unserer vollständig genehmigten Verarbeitungsanlage bewusst. Darüber hinaus können wir berichten, dass wir unser geologisches Team verstärkt haben und dabei sind, die Aktivitäten für eine unserer Meinung nach spannende Explorationskampagne zu intensivieren, und zwar nicht nur auf dem Projekt New Craigmont, sondern auch bei unserer vollständig genehmigten Silbermine Treasure Mountain.

Qualifizierter Sachverständiger

William Whitty, P. Geo., VP Exploration des Unternehmens, ist der qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects. Er hat die Erstellung der technischen Informationen in dieser Pressemeldung überwacht und diese geprüft und genehmigt.

Über Nicola Mining

Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das an der TSX Venture Exchange und der Börse Frankfurt notiert ist und das hundertprozentige Eigentum an einer Aufbereitungs- und Abraumanlage in der Nähe von Merritt, British Columbia, hält. Das Unternehmen hat einen Gewinnbeteiligungsvertrag über den Abbau und die Verarbeitung von hochgradigen Goldprojekten abgeschlossen. Nicolas vollständig genehmigte Mühle kann mittels Gravitations- und Flotationsprozessen sowohl Gold als auch Silber verarbeiten.

Das Unternehmen besitzt 100 % des Projekts New Craigmont, ein hochgradiges Kupferkonzessionsgebiet, das ein Gebiet von mehr als 10.800 Hektar entlang des südlichen Endes des Guichon Batholith abdeckt und an Highland Valley Copper, Kanadas größte Kupfermine, grenzt. Außerdem besitzt das Unternehmen 100 % des Konzessionsgebiets Treasure Mountain, die 30 Mineralkonzessionen und eine Mineralpacht umfasst und sich über eine Fläche von mehr als 2.200 Hektar erstreckt.

