Nie mehr ein Paket verpassen – Lieferung zum Wunschtermin

Heute im Onlineshop bestellt und am besten die Ware schon morgen zuhause geliefert – ärgerlich, wenn sich die Zustellung dann verzögert. Jetzt nie mehr eine Paketlieferung verpassen.

Leipzig, 07.10.2021 – Pakete zum Wunschtermin nach Hause geliefert

Immer mehr Menschen nutzen die Vorteile des Onlineshoppings. Leider wird aus der Vorfreude immer häufiger Frust. Es kommt häufig vor, dass die Paketsendungen den Empfänger mit Verzögerung erreichen, wenn zum Lieferzeitpunkt niemand zu Hause ist. Dann muss das Paket beim Nachbarn, in der Packstation oder bei der Post abgeholt werden, oder es erfolgt ein erneuter Zustellungsversuch am nächsten Tag. Je nachdem, mit welchem Lieferdienst die Paketlieferung erfolgen sollte, kann das manchmal lange Wege und einen hohen Zeitaufwand einschließen.

Doch dieses Ärgernis und zusätzlicher Zeitaufwand lässt sich vermeiden. Das Portal dein-wunschtermin.de sorgt für eine pünktliche Zustellung in einem selbst ausgewählten Zeitfenster, auch abends, nach der Arbeit zu Hause. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Sie das Paket sofort, ohne Verzögerung erhalten und persönlich annehmen können. Dabei spielt es auch keine Rolle, in welchem Onlineshop Sie bestellt haben, und mit welchem Paketdienst Ihre Bestellung geliefert wird.

Der Service von dein-wunschtermin.de

Auf dein-wunschtermin.de kann der Lieferzeitpunkt von Paketsendungen, die online bestellt wurden, selbst ausgewählt und bestimmt werden. So verpasst man nie wieder eine Paketlieferung und erspart sich vor allem Frust, Zeitverzögerung und immer öfter lange Wege, um das Paket abzuholen. Zudem können Sie Ihre Zeit flexibler planen und für einen schnellstmöglichen Empfang sorgen. Diesen Service können Sie auf dein-wunschtermin.de einfach und schnell buchen. Aktuell ist der Service in Leipzig, Dresden, Hannover und Kassel verfügbar, wird aber sukzessive in Ballungsgebieten weiter ausgebaut.

Der Ablauf zur Paketlieferung zum Wunschtermin

Zuerst registrieren Sie sich kostenlos auf dein-wunschtermin.de und erhalten dadurch Ihre persönliche WUNSCHTERMIN-LIEFERADRESSE, welche Sie sofort für Ihre Einkäufe in Onlineshops als Ihre Lieferadresse verwenden können. Unter der WUNSCHTERMIN-LIEFERADRESSE werden Ihre Bestellungen Montag-Samstag angenommen. Bei Eintreffen der Bestellung erhält der Empfänger sofort eine Mitteilung und kann danach den Zustelltermin online vereinbaren. Auch die Zustellung am Abend oder am Samstag ist möglich.

Mit dem vom Anbieter verwendeten, offenen System, der Zustellung zum Wunschtermin mit Zeitfenster- und Abendzustellung, der gebündelten Lieferung mit Bike, Cargo-Bike und motorisierten Fahrzeugen, bietet dieser Service eine nachhaltige, empfängerorientierte Paketlieferung und steht damit für eine umweltschonende urbane Logistik.

Auch für Vielbesteller geeignet

Onlineshopping wird immer beliebter, und es gibt Personen, die jede Woche mehrere Pakete geliefert bekommen. Für Vielbesteller und Sparfüchse gibt es ein besonderes Angebot. Wer mehrere Paketsendungen erwartet, kann die Zustellung an einem Termin bündeln. Dies senkt den Preis pro Sendung und schont Ressourcen und die Umwelt. Die Zustellung zum gewünschten Termin erfolgt pünktlich, zuverlässig und persönlich. So macht Onlineshopping erst richtig Spaß. Lieferadresse und Lieferzeitpunkt können flexibel und bedarfsgerecht ausgewählt werden.

Die Verfügbarkeit der Wunschzustellung

Die pünktliche und zuverlässige Zustellung zum gewünschten Termin durch dein-wunschtermin.de ist zurzeit in Dresden, Leipzig, Kassel, Hannover und bald in vielen weiteren Ballungsräumen verfügbar. dein-wunschtermin.de sorgt dafür, dass Sie Ihre Paketsendungen persönlich entgegennehmen können. Zudem sparen Sie sich lange Wege zum Nachbarn, zur Packstation oder zur Post. Die Paketlieferung zum Wunschtermin ist unkompliziert, günstig und zuverlässig. dein-wunschtermin.de revolutioniert die Paketzustellung und stellt sicher, dass Sie keine Paketsendung mehr verpassen.

