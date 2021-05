Zum Hören, Lesen und Mitsingen: Das große Gotthilf-Fischer-Paket

Auch ein halbes Jahr nach seinem Tod wird es um den im Dezember verstorbenen Gotthilf Fischer nicht leise. Pünktlich zum Muttertag gibt es nun ein großes Boxset mit 5 CDs und einem Buch!

Pünktlich zum 9. Mai, an dem in diesem Jahr sowohl „Europa-Tag“ als auch Muttertag gefeiert wird, veröffentlicht das vom Chorkönig einst mitbegründete Label „Herz 7“ fünf CDs und ein prachtvoll ausgestattetes Buch in einem prallen Musik-Paket – neudeutsch „Bundle“ genannt. Mehr als 100 Musiktitel und mehr als 200 Seiten Lesestoff inkl. 50 Notendrucke seiner Lieblingslieder, sowie unveröffentlichte Bilder des Meisters der Chöre sind darin enthalten und natürlich auch: „Freude schöner Götterfunken“, Gotthilfs mit einem „Impala-Award ausgezeichneter Euro-Hit.

Auf der Doppel-CD „90 Jahre – Happy Birthday Gotthilf Fischer“, sind die schönsten Lieder für fröhliche Feste enthalten: „Ein Stern, der über Deutschland steht“, „4-6-12“, das besonders hier beliebte „Weinstadt-Lied“ und natürlich auch „Happy Birthday – Alles Gute“, bei dem damals tausende Menschen Gotthilf ein rührendes Geburtstagsständchen brachten.

„Ein Leben für Musik – seine schönsten Lieder“ heißt die Doppel-CD, die anlässlich seines Todes als letztes Vermächtnis auf den Markt kam. Darauf enthalten sind seine größten Hits – von Volksliedern wie „Im Frühtau zu Berge“ über berühmte Opernchöre wie der Gefangenenchor aus „Nabucco“ oder „Gloria“ aus der Friedensmesse, die Fischer extra für Präsident Jimmy Carter komponierte. Geschlossen wird dieses Album von einer bewegenden, bisher unveröffentlichten, deutschen Version von „Time To Say Goodbye“: „Es wird Zeit zu geh’n“.

In dem über 200 Seiten starken Buch „Mein Leben, meine Lieder“, hat Hans Derer, Gotthilfs langjähriger Wegbegleiter und Chef des Labels Herz7 allerhand Wissenswertes über den Chorleiter zusammengefasst. Das Buch führt den Leser auf eine Reise durch das Leben des Chorleiters – von seiner Geburt, über die Wirren der Kriegsjahre, quer durch die Zeit des Wirtschaftswunders, die glorreichen Siebziger, bis hin zu den letzten Jahren, in denen er genau so aktiv war wie zuvor. Seltene, teils unveröffentlichte Bilder, sowie eine exklusive, dem Buch beiliegende CD runden das Gesamtpaket ab.

Was allen drei CDs gemein ist: Auf allen ist Gotthilf Fischers Version von „Freude schöner Götterfunken“ enthalten, die es zur offiziellen Version der EU schaffte, sowie der größte Hit des Chorleiters ist. Am 11. Februar 2021, seinem 93. Geburtstag, wurde Gotthilf Fischer posthum für mehr als 23 Millionen Streams und Downloads mit einem Impala Doppel-Silber Award ausgezeichnet, nachdem er im Juli 2019 bereits einen Gold Award vom damaligen EU-Kommissar Günther Oettinger überreicht bekam.

Das Paket gibt es nicht im Handel, und ist für nur 39,95 (inklusive Versand und Verpackung) erhältlich bei www.Einlebenfuermusik.com

