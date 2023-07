Nina la Vida – Was soll denn das werden

Flotte Musik aus der Hansestadt Hamburg

Knisternde Spannung auf Mallorca

Nina la Vida erzählt die Geschichte einer Urlaubsromanze, die „in dem kleinen Café auf Mallorca“ ihren Anfang nimmt. Die brennende Frage, ob daraus mehr werden könnte, verleiht diesem Song eine knisternde Spannung. „Was soll das denn werden“: Der Titel dieses Songs ist Programm und macht Lust auf Urlaube zum Verlieben!

Hola … was soll das denn werden? Die Antwort lautet: Ein neuer, heißblütig-romantischer Song von Schlagersängerin Nina la Vida, mit dem sie ihre Fans auf die Lieblingsinsel der Deutschen mitnimmt. Für die Single „Was soll das denn werden“ hat die Hamburgerin kurzzeitig ihr persönliches Urlaubsparadies Gran Canaria verlassen, um einen musikalischen Zwischenstopp auf Mallorca einzulegen.

Die Künstlerin ist bei Jelfi Records unter Vertrag. Als Label dieser Single fungiert Fiesta Records, der Vertrieb erfolgt über Universal Music Group.

„Hey, du könntest mein Herz gefährden“ singt die lebensbejahende Musikerin und meint damit nicht nur ihren Urlaubsflirt in dem Song. Diesem einzigartigen und von Nina la Vida besungenen „Und-mein-Kopf-der-sagt-mir-alles-kann“-Gefühl kann sich hier, auf Mallorca, niemand entziehen – auch nicht die Sängerin selbst. So entstand auf der traumhaften Baleareninsel auch das aufwändige Musikvideo zu „Was soll das denn werden“, gedreht von Jelfi Media.

Mehr Infos zur Sängerin gibt es unter www.nina-la-vida.de und in den sozialen Medien.

© Text: Dennis Ebbecke/Pressworx Mediagruppe

Weitaus mehr als eine Romanze ist das, was sich in den vergangenen Jahren zwischen Nina und ihrem kreativen Team entwickelt hat. Wie bereits bei ihren vorherigen Titeln „Der Wind von Maspalomas“, „Dornröschen“ oder „Mi Cariño“ fungierte erneut das Singer-Songwriter-Pärchen Jennifer van Bree und Wolfgang Nadrag als Produzenten-Duo, während Text und Musik von Erwin Brand beigesteuert wurden. Als früherer Autor der Erfolgsband Die Flippers hat er wieder einmal genau die richtigen Worte und Töne getroffen, die ein Urlaubsschlager mit Herz à la Nina la Vida braucht. Der „Wind von Maspalomas“ hat sie für den Moment von den Kanaren auf die Balearen geweht – an einen Ort, der jedes „Herz gefährden“ kann. Aber hola!

Nina la Vida – Was soll denn das

Text: Erwin Brand, Musik: Erwin Brand

Verlag: Nadrag Wolfgang Musikverlag | Beverly Music Publishing

ISRC: DEZ922300415

Produced, Recorded, Mixed & Mastered by

Jenny van Bree & Wolfgang Nadrag @ Jelfi Records

Vocals: Nina la Vida

Guitars: Wolfgang Nadrag

Keyboards, Drum & Sound-Programming: Wolfgang Nadrag | Jenny van Bree

Backing Vocals: Jenny van Bree | Wolfgang Nadrag

Foto: Jelfi Media

Cover Artwork: Jelfi Media

Musikvideo: Jelfi Media

VÖ: 23.06.2023

Barcode: 4099483009675

Katalognummer: 20230630

Label und Labelcode: Fiesta Records, LC 02000

(P) & © Fiesta Records / Universal Music Group

Quelle: Jelfi Media

