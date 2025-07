NIS2 & BSI-Grundschutz: Mit automatisiertem IT-Asset-Management Compliance sicher erreichen

FCS Fair Computer Systems zeigt auf, warum eine lückenlose Asset-Transparenz die unverzichtbare Basis für die Erfüllung der EU-Cybersicherheitsrichtlinie und etablierter Sicherheitsstandards ist.

Mit der nahenden Frist zur Umsetzung der NIS-2-Richtlinie im Oktober 2025 steigt der Handlungsdruck auf Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. Die neuen gesetzlichen Vorgaben fordern weitreichende und nachweisbare Sicherheitsmaßnahmen. Parallel dazu bleibt die Einhaltung des BSI IT-Grundschutzes der maßgebliche Standard für eine Sicherheitsarchitektur im deutschsprachigen Raum. Die gemeinsame Grundlage für die Erfüllung beider Regelwerke ist eine vollständige, jederzeit aktuelle und lückenlos dokumentierte Übersicht über die gesamte IT-Landschaft.

Die FCS Fair Computer Systems GmbH, ein deutscher Spezialist für IT-Management-Software, positioniert seine Lösung Asset.Desk als zentrales Instrument, um diese kombinierten Compliance-Anforderungen systematisch zu erfüllen. Die Software liefert die notwendige Datengrundlage und prozessuale Kontrolle, um die Vorgaben von NIS 2, BSI-Grundschutz und der DSGVO nachweisbar umzusetzen.

Die Kernanforderungen von NIS 2 und BSI-Grundschutz systematisch erfüllen

Beide Regelwerke verlangen von Organisationen, angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen und deren Einhaltung zu dokumentieren. Asset.Desk unterstützt dabei in entscheidenden Bereichen:

* Vollständige Asset-Inventarisierung: Durch agentenbasierte und agentenlose Scans erfasst Asset.Desk automatisiert alle Geräte und Systeme. Dies schafft die geforderte 360-Grad-Sicht, die sowohl für die Risikoanalyse nach NIS 2 als auch für die Strukturanalyse im BSI-Grundschutz fundamental ist.

* Revisionssichere Prozess- und Lebenszyklusdokumentation: Jede Änderung an einem Asset wird GoBD-konform und automatisch protokolliert. Der gesamte Lebenszyklus eines Geräts – von der Beschaffung bis zur zertifizierten Entsorgung – wird nachvollziehbar. Diese lückenlose Dokumentation ist nicht nur für Audits entscheidend, sondern auch ein zentraler Baustein der DSGVO, etwa bei der Nachverfolgung von Geräten mit personenbezogenen Daten und deren nachweislicher Löschung.

* Proaktives Schwachstellen- und Lizenzmanagement: Das KPMG-zertifizierte Modul deckt nicht autorisierte oder veraltete Software auf. Das aktive Management von Software-Schwachstellen ist eine Kernforderung des BSI-Grundschutzes und des Risikomanagements nach NIS 2.

Mehr als nur Compliance: Strategische Vorteile durch Datenhoheit

Neben der Einhaltung relevanter Sicherheitsstandards unterstützt Asset.Desk die effiziente Gestaltung von IT-Prozessen sowie die Reduzierung operativer Kosten. Die Software wird in der Regel On-Premises betrieben, wodurch sämtliche sensiblen Inventar- und Personaldaten vollständig in der eigenen IT-Infrastruktur verbleiben. Das erleichtert die Einhaltung der Anforderungen der DSGVO erheblich. Für spezifische Anwendungsfälle steht zudem eine Weboberfläche zur Verfügung, über die ausgewählte Funktionen auch dezentral genutzt werden können.

Durch die nahtlose Integration in bestehende Systemlandschaften wie Active Directory oder Helpdesk-Systeme wird Asset.Desk zur zentralen Datendrehscheibe und steigert die Effizienz der gesamten IT-Organisation.

Um IT-Verantwortliche bei der Vorbereitung auf die neuen Anforderungen zu unterstützen, bietet FCS Fair Computer Systems weiterführende Informationen und persönliche Live-Demos der Software an.

Über FCS Fair Computer Systems GmbH:

FCS ist ein führender deutscher Hersteller von Software für IT-Asset- und Lifecycle-Management. Die in Deutschland entwickelte Lösung Asset.Desk hat sich seit über 25 Jahren in zahlreichen Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen bewährt und steht für Transparenz, Compliance und Wirtschaftlichkeit in der IT.

